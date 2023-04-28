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MQL5 中的范畴论 (第 1 部分)

MQL5 中的范畴论 (第 1 部分)

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Stephen Njuki
Stephen Njuki

概述

范畴论是数学的一个分支，由艾伦伯格（Eilenberg）麦克莱恩（Mac Lane）于 1940 年代赋予生命。 当爱因斯坦的相对论导致人们意识到没有单一视角来看待世界，但真正的力量在于能够在这些不同的视角之间进行转换，由此诞生了这一思路。因此，它作为一种分类形式，它并不详述被分类的对象本身，而是关注这些对象的内部关系，从而提炼出非常简洁的定义。 这种方式的重要性在于，从一个研究领域或学科中获取的概念可以是直观的，甚至可应用于不同的领域。 然而，在一开始，其主要用途是研究几何和代数之间的联系。 时至今日，这些用途显然超越了数学，所有内容对于本系列文章来说过于广泛，因此我们只详述它对于采用 MQL 编程语言的交易者的可能用途。

以 MQL5 编写智能系统，并进行交易的背景下，范畴论可用于分析和理解不同交易策略、工具和行情条件之间的关系。 它可以帮助交易者识别其交易系统中的常见形态和结构，并开发更加通用和灵活的交易算法，从而适应不断变化的市场条件。

范畴论也可验证交易系统的正确性和一致性，以及开发交易行为的正规模型。 提供清晰严谨的语言来表达和推理交易概念，范畴论可以帮助交易者编写更可靠和可维护的智能系统，并更有效地与其他交易者和研究人员交流他们的思路和策略。


域（Domains）和态射（Morphisms）

范畴域态射（Morphisms）是范畴论的基本概念。 在范畴论中，范畴是元素的域（又名集合），以及态射（或箭头又名映射，又名函数）它们之间的集合。 在这些文章中，我们取箭头、函数或映射作为态射的基本单位。 这些态射针对范畴内每个中的元素之间的关系进行编码，并且可将它们组合成更复杂的态射。

集合是数学中的基本概念，它们在范畴论中起着关键作用。 在范畴论中，我们将它们称为用于定义特定“种类”元素的域。 典型情况，如果我们研究范畴，范畴的“元素”将是域本身。 这些，通常但又并非总是，继续包含构成态射基础的其它元素。 此范畴中的态射将是之间的函数，这些函数是一个的每个元素与另一个的唯一元素相关联的规则。 例如，如果我们有两个 A 和 B，则从 A 到 B 的态射将是一个规则，它将 A 的每个元素分配给 B 的唯一元素。当态射从 A 转运到 B 时，A 被称为“本域”，而 B 是“协域”。 本域中的所有元素都将与协域中的至少一个元素有关系。 本域中的任何元素都不会保持“未映射”状态。 然而，协域中的某些元素可能是“未映射”的。 这经常表示如下。


//+------------------------------------------------------------------+
//| ELEMENT CLASS                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
class CElement
   {
      protected:
      
      int                           cardinal;
      vector                        element;
      
      public:
      
      bool                          Cardinality(int Value) { if(Value>=0 && Value<INT_MAX) { cardinal=Value; element.Init(cardinal); return(true); } return(false); }
      int                           Cardinality() { return(cardinal); }
      
      double                        Get(int Index) { if(Index>=0 && Index<Cardinality()) { return(element[Index]); } return(EMPTY_VALUE); }
      bool                          Set(int Index,double Value) { if(Index>=0 && Index<Cardinality()) { element[Index]=Value; return(true); } return(false); }
      
                                    CElement(void)
                                    {
                                       Cardinality(0);
                                    };
                                    ~CElement(void) {};
   };


故此，从上面的清单中，我们可以从定义一个元素开始。 这是一个域的基本单位，您可以把它当作一个“集合的成员”。 该单元可以采用任何数据类型，无论是双精度型还是整数型，不过若要满足更复杂的数据类型和运算时，向量类型将更加灵活。 它允许可扩展性。 其大小，'cardinal' 参数受到保护，只能通过 Cardinality()' 函数访问或修改。 保护其访问可确保无论何时修改向量，都会相应调整其大小。 向量 “element” 本身也受到保护，以防止无效的索引错误。 故此，仅允许通过 “Get()” 和 “Set()” 函数进行访问。 'Set()' 函数还返回一个布尔值来验证赋值是否成功。


//+------------------------------------------------------------------+
//| DOMAIN CLASS                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
class CDomain
   {
      protected:
      
      int                           cardinal;
      CElement                      elements[];
      
      public:
      
      bool                          Cardinality(int Value) { if(Value>=0 && Value<INT_MAX) { cardinal=Value; ArrayResize(elements,cardinal); return(true); } return(false); }
      int                           Cardinality() { return(cardinal); }
      
      bool                          Get(int Index,CElement &Element) { if(Index>=0 && Index<Cardinality()) { Element=elements[Index]; return(true); } return(false); }
      bool                          Set(int Index,CElement &Value,bool IsNew=false) { if(Index>=0 && Index<Cardinality()) { if(!IsNew||New(Value)<0) { elements[Index]=Value; return(true); }} return(false); }
      
      //only unique elements allowed
      int                           New(CElement &Value)
                                    {
                                       bool _new=-1;
                                       //
                                       for(int o=0; o<cardinal; o++)
                                       {
                                          if(ElementMatch(Value,elements[o]))
                                          {
                                             _new=o;
                                             break;
                                          }
                                       }
                                       
                                       return(_new);
                                    }
      
                                    CDomain(void)
                                    {
                                       Cardinality(0);
                                    };
                                    ~CDomain(void) {};
   };


因此，其内包括元素的域类，已在上面介绍过了。 它的主要变量 “elements[]” 和它的大小 “cardinal” 如同上述在元素类中一样受到保护。 这里略有不同的是添加了 “New()” 方法。 该函数帮助检查所要添加到域中的新对象，并确保它们的唯一性。 范畴域仅包含唯一对象。 不允许有重复。 

由于我们有这两个类，我们可以尝试构造一些域。 我们来尝试一个偶数和一个奇数。 我们可以运行一个脚本来引用这些类。 脚本清单如下所示。

//+------------------------------------------------------------------+
//| INPUTS                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
input int __domain_elements=3;
input int __domain_morphisms=5;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
   {
      //Declare a sets of natural even & odd numbers
      CDomain _evens,_odds;
      CreateNumberDomain(_evens,__domain_elements,2);
      CreateNumberDomain(_odds,__domain_elements,2,1);
      
      printf(__FUNCSIG__+" evens are... "+PrintDomain(_evens));
      
      printf(__FUNCSIG__+" odds are... "+PrintDomain(_odds));
   }

创建数字函数是一种使用自然数填充域的简单方法。 所有代码都附在文末，但为清楚起见，此处展示出它的设置。




'PrintSet()' 函数是我们经常提到的一种资源丰富的方法。 它简单地令我们能使用相应的括号和逗号查看域的内容，精心将元素向量结构与整体域结构分离。 如果我们运行上面的脚本，这就是我们应该看到的。

2022.12.08 18:49:13.890 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) void OnStart() evens are... {(2.0),(4.0),(6.0),(8.0),(10.0),(12.0),(14.0)}

2022.12.08 18:49:13.890 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) void OnStart() odds are... {(1.0),(3.0),(5.0),(7.0),(9.0),(11.0),(13.0)}

在括号中都是每个域的各种元素，因为它们是向量数据类型，这意味着它们本身可以有多个条目。 若发生这种情况时，在每个带有括号的条目之间出现逗号，如此来帮助定义元素边界的位置。

态射也是范畴论中的一个重要概念，它们为域中元素之间的关系进行编码。 根据范畴论规则，每个态射将域中的一个元素映射到协域中的一个元素。 这些函数可以组合成更复杂的态射，它们可以用来研究集合的性质，以及它们与其它集合的关系，正如我们将看到的。

通览伊始，态射有 5 种主要类型，可用于描述给定类别中对象之间的关系。 一些最常见的类型是：

  1. 单态：这些是单射（injective）态射，这意味着它们将源域中的每个元素映射到协域中的唯一对象。 不会有两个态射映射到协域中的同一对象。 在这种情况下，您也许有一些对象在目标中无映射。
  2. 表态：这些是漫射（surjective）态射，这意味着域中的元素映射到协域中的所有元素。 换言之，协域中没有任何元素会保持无映射。 在这种实例下，协域中的元素通常少于源集合中的元素。
  3. 同构：同构是双射（bijective）态射，这意味着它们在源和目标范畴中的对象之间建立一对一的对应关系。 它们既是单射的，也是漫射的，因为源集合和目标集合具有相同数量的对象。
  4. 自同态：自同态是从元素到自身的态射。 它构成了一个恒等映射，即一组链接回域的自同态。
  5. 自同构：自同构是同构和自同态的映射组合。

我们看看如何以 MQL 实现态射类，以及它与域的分组作为同态。

//+------------------------------------------------------------------+
//| MORPHISM CLASS                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMorphism
   {
      public:
      
      int                           domain;
      int                           codomain;
      
      CElement                      morphism;
      
      bool                          Morph(CDomain &D,CDomain &C,CElement &DE,CElement &CE,bool Add=true)
                                    {
                                       int _d=D.New(DE),_c=C.New(CE);
                                       //
                                       if(_d>=0 && _c>=0)
                                       {
                                          if(DE.Cardinality()==CE.Cardinality())
                                          {
                                             domain=_d;
                                             codomain=_c;
                                             
                                             morphism.Cardinality(DE.Cardinality());
                                             
                                             if(Add)
                                             {
                                                for(int c=0;c<morphism.Cardinality();c++)
                                                {
                                                   morphism.Set(c,CE.Get(c)-DE.Get(c));
                                                }
                                             }
                                             else
                                             {
                                                for(int c=0;c<morphism.Cardinality();c++)
                                                {
                                                   if(DE.Get(c)!=0.0){ morphism.Set(c,CE.Get(c)/DE.Get(c)); }
                                                }
                                             }
                                          }
                                       }
                                       
                                       return(false);
                                    }
      
      
                                    CMorphism(void){ domain=-1; codomain=-1; };
                                    ~CMorphism(void){};
   };

态射类是非常基本的，只有域和协域索引参数以及一个 “Morph” 函数，本文当中我们不会关注该函数。 此处省略了对相应域集合和协域集合的引用，因为它们列在伞形同态类中，如下所示。

//+------------------------------------------------------------------+
//| HOMO-MORPHISM CLASS                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
class CHomomorphism
   {
      protected:
      
      int                           cardinal;
      
      CMorphism                     morphism[];
      
      public:
      
      bool                          init;
      
      CDomain                       domain;
      CDomain                       codomain;
      
      bool                          Cardinality(int DomainIndex,int CodomainIndex,bool Add=true)
                                    { 
                                       bool _morphed=true; 
                                       
                                       if
                                       (
                                       !init
                                       )
                                       {
                                          _morphed=false; return(_morphed); 
                                       }
                                       
                                       if
                                       (
                                       DomainIndex<0 || DomainIndex>=domain.Cardinality() ||
                                       CodomainIndex<0 || CodomainIndex>=codomain.Cardinality()
                                       )
                                       {
                                          _morphed=false; return(_morphed); 
                                       }
                                       
                                       for(int m=0;m<cardinal;m++)
                                       {
                                          if(DomainIndex==morphism[m].domain)
                                          {
                                             _morphed=false; break;
                                          }
                                       } 
                                       
                                       if(_morphed)
                                       {
                                          cardinal++;
                                          ArrayResize(morphism,cardinal);
                                          CElement _de,_ce;
                                          if(domain.Get(DomainIndex,_de) && codomain.Get(CodomainIndex,_ce))
                                          {
                                             morphism[cardinal-1].Morph(domain,codomain,_de,_ce,Add);
                                          }
                                       }
                                       
                                       return(_morphed); 
                                    };
      
      int                           Cardinality()
                                    {
                                       return(cardinal);
                                    };
                                    
      bool                          Get(int Index,CMorphism &Morphism)
                                    {
                                       if(Index>=0 && Index<Cardinality())
                                       {
                                          
                                          return(true);
                                       }
                                       
                                       return(false);
                                    };
                                    
      bool                          Set(int Index,CMorphism &Value)
                                    {
                                       if
                                       (
                                       Index>=0 && Index<Cardinality() && 
                                       Value.domain>=0 && Value.domain<domain.Cardinality() &&
                                       Value.codomain>=0 && Value.codomain<codomain.Cardinality()
                                       )
                                       {
                                          if(!MorphismMatch(Index,Value,morphism,Cardinality()))
                                          {
                                             morphism[Index]=Value;
                                             return(true);
                                          }
                                          
                                       }
                                       
                                       return(false);
                                    };
                                    
      void                          Init(CDomain &Domain,CDomain &Codomain)
                                    {
                                       domain=Domain;
                                       codomain=Codomain;
                                       
                                       init=true;
                                    }
      
      
                                    CHomomorphism(void){ init=false; cardinal=0; };
                                    ~CHomomorphism(void){};
   };


在同态类中，“morphism[]” 变量及其大小 “morphisms” 由于上述原因而受到保护，我不再啰嗦。 可以说，两个 “Morphism()” 函数和 “Get()” 和 “Set()” 函数遵循类似于对象和集合类中的函数风格。 这里添加了一个 “init” 布尔参数，该参数指示类是否已进行初始化，即分配公开的 “domain” 和 “codomain” 集合。 将态射添加到受保护的 “morphism[]” 数组是通过提供域索引和协域索引来实现的。 这些索引需要限定在其各自的域大小范围内。 一旦它们传递到这里，就需要检查域索引是否没有被实际用过。 根据范畴论的规则，域中的所有对象都必须映射到协域中的对象，但它们只能映射一次。 故此，协域索引可以使用两次，但域索引只能使用一次。

我们稍微离题一点，看看子域（又名： 子集）。 子域是范畴论中有用的工具，其能力是列举域内的子域，并检查域是否是给定域的可能子域，这可能是一个资源非常丰富的工具。 我们来看一下完成这两项任务的函数。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Domain Match function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DomainMatch(CDomain &A,CDomain &B)
   {
      if(A.Cardinality()!=B.Cardinality())
      {
         return(false);
      }
      
      bool _matched=true;
      
      for(int o=0; o<A.Cardinality(); o++)
      {
         CElement _a,_b;
         
         if(A.Get(o,_a) && B.Get(o,_b) && !ElementMatch(_a,_b))
         {
            _matched=false; break;
         }
      }
      
      return(_matched);
   }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Is Subdomain function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsSubdomain(CDomain &Domain,CDomain &SubDomain)
   {
      bool _is_subdomain=false;
      
      int _subdomain_count=0; CDomain _subdomains[];
      GetSubdomains(Domain,_subdomain_count,_subdomains);
      
      for(int c=0;c<_subdomain_count;c++)
      {
         if(DomainMatch(SubDomain,_subdomains[c]))
         {
            _is_subdomain=true;
            break;
         }
      }
      
      return(_is_subdomain);
   }


因此，如果我们运行下面的脚本：

//+------------------------------------------------------------------+
//| INPUTS                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
input int __domain_elements=3;
input int __domain_morphisms=5;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
   {
      //Declare a sets of natural even & odd numbers
      CDomain _evens,_odds;
      CreateNumberDomain(_evens,__domain_elements,2);
      CreateNumberDomain(_odds,__domain_elements,2,1);
      
      printf(__FUNCSIG__+" evens are... "+PrintDomain(_evens));
      
      printf(__FUNCSIG__+" odds are... "+PrintDomain(_odds));
    
      int _subdomain_count=0; CDomain _subdomains[];
      GetSubdomains(_evens,_subdomain_count,_subdomains);
      printf(__FUNCSIG__+" evens subs are... "+IntegerToString(_subdomain_count));
      for(int s=0; s<_subdomain_count; s++)
      {
         printf(" with: "+PrintDomain(_subdomains[s])+", at: "+IntegerToString(s+1));
      }
   }


它应该给我们出示这些日志：

2022.12.08 20:25:21.314 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) void OnStart() evens subs are... 7

2022.12.08 20:25:21.314 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) with: {(2.0)}

2022.12.08 20:25:21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) , at: 1

2022.12.08 20:25:21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) with: {(4.0)}

2022.12.08 20:25:21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) , at: 2

2022.12.08 20:25:21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) with: {(6.0)}

2022.12.08 20:25:21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) , at: 3

2022.12.08 20:25:21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) with: {(2.0),(4.0)}

2022.12.08 20:25:21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) , at: 4

2022.12.08 20:25:21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) with: {(2.0),(6.0)}

2022.12.08 20:25:21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) , at: 5

2022.12.08 20:25:21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) with: {(4.0),(6.0)}

2022.12.08 20:25:21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) , at: 6

2022.12.08 20:25:21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) with: {(2.0),(4.0),(6.0)}

2022.12.08 20:25:21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) , at: 7

如果我们把空集也算作子集，则可能子集的实际数量为 8。

可以按如下所示编写附加检查子集的代码：

      CDomain _smaller_evens;
      CreateNumberDomain(_smaller_evens,__domain_elements-2,2);
      
      printf(__FUNCSIG__+" smaller evens are... "+PrintDomain(_smaller_evens));
      
      bool _is_subdomain=IsSubdomain(_evens,_smaller_evens);printf(__FUNCSIG__+" it is: "+string(_is_subdomain)+" that 'smaller-evens' is a subdomain of evens. ");
      _is_subdomain=IsSubdomain(_odds,_smaller_evens);printf(__FUNCSIG__+" it is: "+string(_is_subdomain)+" that 'smaller-evens' is a subdomain of odds. ");
      


其日志应该产生如下结果：

2022.12.08 20:25:21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) void OnStart() smaller evens are... {(2.0)}

2022.12.08 20:25:21.316 ct_1 (EURGBP.ln,MN1)

2022.12.08 20:25:21.316 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) void OnStart() it is: true that 'smaller-evens' is a subset of evens. 

2022.12.08 20:25:21.316 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) void OnStart() it is: false that 'smaller-evens' is a subset of odds. 

在范畴论中，同态是两个域之间一组态射的结构保持定义。 它是一个保留元素的关系和操作定义的函数。 同态在范畴论中很重要，因为它们提供了一种研究不同元素之间关系的方法，以及从现有元素构建新元素的方法。

考虑到元素之间的同态，可以深入了解元素的性质，及其在不同操作下的行为。 例如，两个域之间存在同态，可定义它们之间的等价概念，从而允许研究它们之间的关系。

范畴论中同态的另一个意义是，它们提供了一种通过继承这些属性从现有对象构建新对象的方法。 这些示例以及等价性将在后续文章中介绍，此处仅提及这些示例，以便为定义这个看似“无用”的类奠定基础。

我们来尝试创建一个同态类的实例，含有时间和收盘价集合的域和协域，令范畴论更生动。

时间_收盘价__


然后，我们调用 'PrintHomomorphism()' 函数查看此实例。 这些自定义打印函数在查看创建的对象、集合、态射和同态时非常有用。 此为清单:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Print Element function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
string PrintElement(CElement &O,int Precision=1,bool IsTime=false)
   {
      string _element="(";
      //
      for(int r=0; r<O.Cardinality(); r++)
      {
         if(!IsTime)
         {
            _element+=DoubleToString(O.Get(r),Precision);
         }
         else if(IsTime)
         {
            _element+=TimeToString(datetime(int(O.Get(r))));
         }
         
         if(r<O.Cardinality()-1){ _element+=","; }
      }
      //
      return(_element+")");
   }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Print Set function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
string PrintDomain(CDomain &S,int Precision=1,bool IsTime=false)
   {
      string _set="{";
      //
      CElement _e;
      for(int o=0; o<S.Cardinality(); o++)
      {
         S.Get(o,_e);
         _set+=PrintElement(_e,Precision,IsTime);if(o<S.Cardinality()-1){ _set+=","; }
      }
      //
      return(_set+"}\n");
   }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Print Morphism function                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
string PrintMorphism(CMorphism &M, CDomain &Domain,CDomain &Codomain,int Precision=1,bool DomainIsTime=false,bool CodomainIsTime=false)
   {
      string _morphism="";
      //
      CElement _d,_c;
      if(Domain.Get(M.domain,_d) && Codomain.Get(M.codomain,_c))
      {
         _morphism=PrintElement(_d,Precision,DomainIsTime);
         _morphism+="|----->";
         _morphism+=PrintElement(_c,Precision,CodomainIsTime);
         _morphism+="\n";
      }
      //
      return(_morphism);
   }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Print Homomorphism function                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
string PrintHomomorphism(CHomomorphism &H,int Precision=1,bool DomainIsTime=false,bool CodomainIsTime=false)
   {
      string _homomorphism="\n\n"+PrintDomain(H.domain,Precision,DomainIsTime);
      //
      _homomorphism+="|\n";
      
      CMorphism _m;
      for(int m=0;m<H.Cardinality();m++)
      {
         if(H.Get(m,_m))
         {
            _homomorphism+=(PrintMorphism(_m,H.domain,H.codomain,Precision,DomainIsTime,CodomainIsTime));
         }
      }
      //
      _homomorphism+="|\n";
      
      _homomorphism+=PrintDomain(H.codomain,Precision,CodomainIsTime);
      //
      return(_homomorphism);
   }

这里值得注意的输入是 “Precision” 和 “IsTime”。 这两个设置小数位以便显示浮点数据（向量的默认值），以及是否需要将对象/向量数据转换为时间，以便在返回的字符串中表示。 

因此，为了创建我们的同态，我们将使用此脚本：

//Declare sets to store time & close prices
      CDomain _time,_close;
      
      MqlRates _rates[];
      
      //Fill domain with 5 most recent bar time & MA values from chart
      if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,__domain_morphisms,_rates)>=__domain_morphisms && _time.Cardinality(__domain_morphisms) && _close.Cardinality(__domain_morphisms))
      {
         for(int m=0;m<__domain_morphisms;m++)
         {
            //Create uni row element
            CElement _t,_m;
            if(_t.Cardinality(1) && _m.Cardinality(1))
            {
               datetime _t_value=_rates[m].time;//iTime(_Symbol,_Period,m);
               _t.Set(0,double(int(_t_value)));
               _time.Set(m,_t);
               
               double _m_value=_rates[m].close;//iClose(_Symbol,_Period,5);//,m,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
               _m.Set(0,_m_value);
               _close.Set(m,_m);
            }
         }
      }
      
      //Create homomorphism from time to close
      CHomomorphism _h;_h.Init(_time,_close);
      
      if(_h.init)
      {
         //Create 1-1 morphisms from time to MA
         int _morphisms=0;
         for(int m=0;m<__domain_morphisms;m++)
         {
            if(_h.Cardinality(m,m)){ _morphisms++; }
         }
         
         if(_morphisms>=__domain_morphisms)
         { 
            printf(__FUNCSIG__+" homomorphism: "+PrintHomomorphism(_h,_Digits,true)); 
         }
      }

我们创建两个集合 “_time” 和 “_close”。 然后，我们用来自 MqlRates 数组的数据填充它们。 '__set_morphisms' 是确定设置大小的输入参数。 在这种情况下，“time” 和 “_close” 集合的大小相同，并且它们与输入参数匹配。 然后用这两个集合初始化同态类实例 '_h”。 调用 “Morphisms()” 函数在两个集合之间创建简单的一对一态射，可检查该函数结果，因为它返回一个布尔值。 若为 true，则 '_morphisms' 参数将递增，一旦我们达到输入参数的大小，我们就调用 ‘Print Homomorphism()' 函数打印同态 '_h'。 我们的日志应该产生这个：

2022.12.08 20:25:21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) void OnStart() homomorphism: 

2022.12.08 20:25:21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1)

2022.12.08 20:25:21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) {(2022.07.01 00:00),(2022.08.01 00:00),(2022.09.01 00:00),(2022.10.01 00:00),(2022.11.01 00:00)}

2022.12.08 20:25:21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) |

2022.12.08 20:25:21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) (2022.07.01 00:00)|----->(0.83922)

2022.12.08 20:25:21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) (2022.08.01 00:00)|----->(0.86494)

2022.12.08 20:25:21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) (2022.09.01 00:00)|----->(0.87820)

2022.12.08 20:25:21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) (2022.10.01 00:00)|----->(0.86158)

2022.12.08 20:25:21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) (2022.11.01 00:00)|----->(0.87542)

2022.12.08 20:25:21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) |

2022.12.08 20:25:21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) {(0.83922),(0.86494),(0.87820),(0.86158),(0.87542)}

在范畴理论中，列举同态的集合图像也需要应对自如。 图像仅指协域的子集，该子集仅含有从域映射的对象。 出于我们的目的，我们可用以下函数列举它：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Image function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void Image(CHomomorphism &H,CSet &Output)
   {
      for(int m=0;m<H.Morphisms();m++)
      {
         CObject _o;
         CMorphism _m;
         if(H.Get(m,_m) && H.codomain.Get(_m.codomain_index,_o))
         {
            bool _matched=false;
            for(int o=0;o<Output.Objects();o++)
            {
               CObject _oo;
               if(Output.Get(o,_oo) && ObjectMatch(_o,_oo))
               {
                  _matched=true; break;
               }
            }
            
            if(!_matched)
            {
               Output.Objects(Output.Objects()+1);
               Output.Set(Output.Objects()-1,_o);
            }
         }
      }
   }

为了查看此代码的实际效果，我们用到此脚本：

      //Create homomorphism from time to close
      CHomomorphism _h_image;_h_image.Init(_time,_close);
      
      if(_h_image.init)
      {
         //Create 1-1 morphisms from time to MA
         int _morphisms=0;
         for(int m=0;m<__set_morphisms;m++)
         {
            int _random_codomain=MathRand()%__set_morphisms;
            if(_h_image.Morphisms(m,_random_codomain)){ _morphisms++; }
         }
         
         if(_morphisms>=__set_morphisms)
         { 
            CSet _image;_image.Objects(0);
            Image(_h_image,_image);
            printf(__FUNCSIG__+" image from homomorphism: "+PrintSet(_image,_Digits)); 
         }
      }

我们在这里所做所有事就是在一个名为 '_h_image' 的新同态类中使用之前创建的两个集合。 这次的区别在于，当添加态射时，我们随机选择共域值，故此会有重复。 这意味着协域集合将与 “_h” 实例中的协域集合不同。 我们的日志应该产生这样：

2022.12.08 21:55:54.568 ct_1 (EURJPY.ln,H2) void OnStart() image from homomorphism: {(145.847),(145.188)}

2022.12.08 21:55:54.568 ct_1 (EURJPY.ln,H2)

显然，协域只有可能的三个对象中的两个对象，因此我们可以轻松地从给定集合中检索映射到的对象。 我们将在下一篇文章离继续从同构和自同态开始。


结束语

我们已经研究了范畴论的一些入门级概念，这是数学中用于对信息进行分类的一种越来越应对自如的方法。 其中包括一个元素、一个域和一个态射。 元素形成基本单元，它通常被认为是集合的成员，在范畴论中称为域。 本域通过其元素可以与其它域（称为协域）建立关系。 这些关系称为态射。 对于交易者来说，范畴论可以作为时间序列财经信息的分类器，从而作为评估和预测市场状况的工具。 我们将在下一篇文章里从此处继续。


本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/11849

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Stephen Njuki
Stephen Njuki

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