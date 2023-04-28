MQL5 中的范畴论 (第 1 部分)

概述



范畴论是数学的一个分支，由艾伦伯格（Eilenberg）和麦克莱恩（Mac Lane）于 1940 年代赋予生命。 当爱因斯坦的相对论导致人们意识到没有单一视角来看待世界，但真正的力量在于能够在这些不同的视角之间进行转换，由此诞生了这一思路。因此，它作为一种分类形式，它并不详述被分类的对象本身，而是关注这些对象的内部关系，从而提炼出非常简洁的定义。 这种方式的重要性在于，从一个研究领域或学科中获取的概念可以是直观的，甚至可应用于不同的领域。 然而，在一开始，其主要用途是研究几何和代数之间的联系。 时至今日，这些用途显然超越了数学，所有内容对于本系列文章来说过于广泛，因此我们只详述它对于采用 MQL 编程语言的交易者的可能用途。

以 MQL5 编写智能系统，并进行交易的背景下，范畴论可用于分析和理解不同交易策略、工具和行情条件之间的关系。 它可以帮助交易者识别其交易系统中的常见形态和结构，并开发更加通用和灵活的交易算法，从而适应不断变化的市场条件。

范畴论也可验证交易系统的正确性和一致性，以及开发交易行为的正规模型。 提供清晰严谨的语言来表达和推理交易概念，范畴论可以帮助交易者编写更可靠和可维护的智能系统，并更有效地与其他交易者和研究人员交流他们的思路和策略。





域（Domains）和态射（Morphisms）

范畴域和态射（Morphisms）是范畴论的基本概念。 在范畴论中，范畴是元素的域（又名集合），以及态射（或箭头又名映射，又名函数）它们之间的集合。 在这些文章中，我们取箭头、函数或映射作为态射的基本单位。 这些态射针对范畴内每个域中的元素之间的关系进行编码，并且可将它们组合成更复杂的态射。

集合是数学中的基本概念，它们在范畴论中起着关键作用。 在范畴论中，我们将它们称为用于定义特定“种类”元素的域。 典型情况，如果我们研究域范畴，范畴的“元素”将是域本身。 这些域，通常但又并非总是，继续包含构成态射基础的其它元素。 此范畴中的态射将是域之间的函数，这些函数是一个域的每个元素与另一个域的唯一元素相关联的规则。 例如，如果我们有两个域 A 和 B，则从 A 到 B 的态射将是一个规则，它将 A 的每个元素分配给 B 的唯一元素。当态射从 A 转运到 B 时，A 被称为“本域”，而 B 是“协域”。 本域中的所有元素都将与协域中的至少一个元素有关系。 本域中的任何元素都不会保持“未映射”状态。 然而，协域中的某些元素可能是“未映射”的。 这经常表示如下。





class CElement { protected : int cardinal; vector element; public : bool Cardinality( int Value) { if (Value>= 0 && Value< INT_MAX ) { cardinal=Value; element.Init(cardinal); return ( true ); } return ( false ); } int Cardinality() { return (cardinal); } double Get( int Index) { if (Index>= 0 && Index<Cardinality()) { return (element[Index]); } return ( EMPTY_VALUE ); } bool Set( int Index, double Value) { if (Index>= 0 && Index<Cardinality()) { element[Index]=Value; return ( true ); } return ( false ); } CElement( void ) { Cardinality( 0 ); }; ~CElement( void ) {}; };





故此，从上面的清单中，我们可以从定义一个元素开始。 这是一个域的基本单位，您可以把它当作一个“集合的成员”。 该单元可以采用任何数据类型，无论是双精度型还是整数型，不过若要满足更复杂的数据类型和运算时，向量类型将更加灵活。 它允许可扩展性。 其大小，'cardinal' 参数受到保护，只能通过 Cardinality()' 函数访问或修改。 保护其访问可确保无论何时修改向量，都会相应调整其大小。 向量 “element” 本身也受到保护，以防止无效的索引错误。 故此，仅允许通过 “Get()” 和 “Set()” 函数进行访问。 'Set()' 函数还返回一个布尔值来验证赋值是否成功。





class CDomain { protected : int cardinal; CElement elements[]; public : bool Cardinality( int Value) { if (Value>= 0 && Value< INT_MAX ) { cardinal=Value; ArrayResize (elements,cardinal); return ( true ); } return ( false ); } int Cardinality() { return (cardinal); } bool Get( int Index,CElement &Element) { if (Index>= 0 && Index<Cardinality()) { Element=elements[Index]; return ( true ); } return ( false ); } bool Set(int Index,CElement &Value,bool IsNew=false) { if(Index>=0 && Index<Cardinality()) { if(!IsNew||New(Value)<0) { elements[Index]=Value; return(true); }} return(false); } //only unique elements allowed int New(CElement &Value) { bool _new=-1; // for(int o=0; o<cardinal; o++) { if(ElementMatch(Value,elements[o])) { _new=o; break; } } return(_new); } CDomain( void ) { Cardinality( 0 ); }; ~CDomain( void ) {}; };





因此，其内包括元素的域类，已在上面介绍过了。 它的主要变量 “elements[]” 和它的大小 “cardinal” 如同上述在元素类中一样受到保护。 这里略有不同的是添加了 “New()” 方法。 该函数帮助检查所要添加到域中的新对象，并确保它们的唯一性。 范畴域仅包含唯一对象。 不允许有重复。

由于我们有这两个类，我们可以尝试构造一些域。 我们来尝试一个偶数和一个奇数域。 我们可以运行一个脚本来引用这些类。 脚本清单如下所示。

input int __domain_elements= 3 ; input int __domain_morphisms= 5 ; void OnStart () { CDomain _evens,_odds; CreateNumberDomain(_evens,__domain_elements, 2 ); CreateNumberDomain(_odds,__domain_elements, 2 , 1 ); printf ( __FUNCSIG__ + " evens are... " +PrintDomain(_evens)); printf ( __FUNCSIG__ + " odds are... " +PrintDomain(_odds)); }

创建数字函数是一种使用自然数填充域的简单方法。 所有代码都附在文末，但为清楚起见，此处展示出它的设置。













'PrintSet()' 函数是我们经常提到的一种资源丰富的方法。 它简单地令我们能使用相应的括号和逗号查看域的内容，精心将元素向量结构与整体域结构分离。 如果我们运行上面的脚本，这就是我们应该看到的。

2022.12.08 18:49:13.890 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) void OnStart() evens are... {(2.0),(4.0),(6.0),(8.0),(10.0),(12.0),(14.0)}



2022.12.08 18:49:13.890 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) void OnStart() odds are... {(1.0),(3.0),(5.0),(7.0),(9.0),(11.0),(13.0)}



在括号中都是每个域的各种元素，因为它们是向量数据类型，这意味着它们本身可以有多个条目。 若发生这种情况时，在每个带有括号的条目之间出现逗号，如此来帮助定义元素边界的位置。

态射也是范畴论中的一个重要概念，它们为域中元素之间的关系进行编码。 根据范畴论规则，每个态射将域中的一个元素映射到协域中的一个元素。 这些函数可以组合成更复杂的态射，它们可以用来研究集合的性质，以及它们与其它集合的关系，正如我们将看到的。

通览伊始，态射有 5 种主要类型，可用于描述给定类别中对象之间的关系。 一些最常见的类型是：

我们看看如何以 MQL 实现态射类，以及它与域的分组作为同态。

class CMorphism { public : int domain; int codomain; CElement morphism; bool Morph(CDomain &D,CDomain &C,CElement &DE,CElement &CE, bool Add= true ) { int _d=D.New(DE),_c=C.New(CE); if (_d>= 0 && _c>= 0 ) { if (DE.Cardinality()==CE.Cardinality()) { domain=_d; codomain=_c; morphism.Cardinality(DE.Cardinality()); if (Add) { for ( int c= 0 ;c<morphism.Cardinality();c++) { morphism.Set(c,CE.Get(c)-DE.Get(c)); } } else { for ( int c= 0 ;c<morphism.Cardinality();c++) { if (DE.Get(c)!= 0.0 ){ morphism.Set(c,CE.Get(c)/DE.Get(c)); } } } } } return ( false ); } CMorphism( void ){ domain=- 1 ; codomain=- 1 ; }; ~CMorphism( void ){}; };

态射类是非常基本的，只有域和协域索引参数以及一个 “Morph” 函数，本文当中我们不会关注该函数。 此处省略了对相应域集合和协域集合的引用，因为它们列在伞形同态类中，如下所示。

class CHomomorphism { protected : int cardinal; CMorphism morphism[]; public : bool init; CDomain domain; CDomain codomain; bool Cardinality( int DomainIndex, int CodomainIndex, bool Add= true ) { bool _morphed= true ; if ( !init ) { _morphed= false ; return (_morphed); } if ( DomainIndex< 0 || DomainIndex>=domain.Cardinality() || CodomainIndex< 0 || CodomainIndex>=codomain.Cardinality() ) { _morphed= false ; return (_morphed); } for ( int m= 0 ;m<cardinal;m++) { if (DomainIndex==morphism[m].domain) { _morphed= false ; break ; } } if (_morphed) { cardinal++; ArrayResize (morphism,cardinal); CElement _de,_ce; if (domain.Get(DomainIndex,_de) && codomain.Get(CodomainIndex,_ce)) { morphism[cardinal- 1 ].Morph(domain,codomain,_de,_ce,Add); } } return (_morphed); }; int Cardinality() { return (cardinal); }; bool Get( int Index,CMorphism &Morphism) { if (Index>= 0 && Index<Cardinality()) { return ( true ); } return ( false ); }; bool Set( int Index,CMorphism &Value) { if ( Index>= 0 && Index<Cardinality() && Value.domain>= 0 && Value.domain<domain.Cardinality() && Value.codomain>= 0 && Value.codomain<codomain.Cardinality() ) { if (!MorphismMatch(Index,Value,morphism,Cardinality())) { morphism[Index]=Value; return ( true ); } } return ( false ); }; void Init(CDomain &Domain,CDomain &Codomain) { domain=Domain; codomain=Codomain; init= true ; } CHomomorphism( void ){ init= false ; cardinal= 0 ; }; ~CHomomorphism( void ){}; };





在同态类中，“morphism[]” 变量及其大小 “morphisms” 由于上述原因而受到保护，我不再啰嗦。 可以说，两个 “Morphism()” 函数和 “Get()” 和 “Set()” 函数遵循类似于对象和集合类中的函数风格。 这里添加了一个 “init” 布尔参数，该参数指示类是否已进行初始化，即分配公开的 “domain” 和 “codomain” 集合。 将态射添加到受保护的 “morphism[]” 数组是通过提供域索引和协域索引来实现的。 这些索引需要限定在其各自的域大小范围内。 一旦它们传递到这里，就需要检查域索引是否没有被实际用过。 根据范畴论的规则，域中的所有对象都必须映射到协域中的对象，但它们只能映射一次。 故此，协域索引可以使用两次，但域索引只能使用一次。

我们稍微离题一点，看看子域（又名： 子集）。 子域是范畴论中有用的工具，其能力是列举域内的子域，并检查域是否是给定域的可能子域，这可能是一个资源非常丰富的工具。 我们来看一下完成这两项任务的函数。

bool DomainMatch(CDomain &A,CDomain &B) { if (A.Cardinality()!=B.Cardinality()) { return ( false ); } bool _matched= true ; for ( int o= 0 ; o<A.Cardinality(); o++) { CElement _a,_b; if (A.Get(o,_a) && B.Get(o,_b) && !ElementMatch(_a,_b)) { _matched= false ; break ; } } return (_matched); } bool IsSubdomain(CDomain &Domain,CDomain &SubDomain) { bool _is_subdomain= false ; int _subdomain_count= 0 ; CDomain _subdomains[]; GetSubdomains(Domain,_subdomain_count,_subdomains); for ( int c= 0 ;c<_subdomain_count;c++) { if (DomainMatch(SubDomain,_subdomains[c])) { _is_subdomain= true ; break ; } } return (_is_subdomain); }





因此，如果我们运行下面的脚本：

input int __domain_elements= 3 ; input int __domain_morphisms= 5 ; void OnStart () { CDomain _evens,_odds; CreateNumberDomain(_evens,__domain_elements, 2 ); CreateNumberDomain(_odds,__domain_elements, 2 , 1 ); printf ( __FUNCSIG__ + " evens are... " +PrintDomain(_evens)); printf ( __FUNCSIG__ + " odds are... " +PrintDomain(_odds)); int _subdomain_count= 0 ; CDomain _subdomains[]; GetSubdomains(_evens,_subdomain_count,_subdomains); printf ( __FUNCSIG__ + " evens subs are... " + IntegerToString (_subdomain_count)); for ( int s= 0 ; s<_subdomain_count; s++) { printf ( " with: " +PrintDomain(_subdomains[s])+ ", at: " + IntegerToString (s+ 1 )); } }





它应该给我们出示这些日志：

2022.12 . 08 20 : 25 : 21.314 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) void OnStart () evens subs are... 7 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.314 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) with: {( 2.0 )} 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) , at: 1 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) with: {( 4.0 )} 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) , at: 2 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) with: {( 6.0 )} 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) , at: 3 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) with: {( 2.0 ),( 4.0 )} 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) , at: 4 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) with: {( 2.0 ),( 6.0 )} 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) , at: 5 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) with: {( 4.0 ),( 6.0 )} 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) , at: 6 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) with: {( 2.0 ),( 4.0 ),( 6.0 )} 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) , at: 7

如果我们把空集也算作子集，则可能子集的实际数量为 8。

可以按如下所示编写附加检查子集的代码：

CDomain _smaller_evens; CreateNumberDomain(_smaller_evens,__domain_elements- 2 , 2 ); bool _is_subdomain=IsSubdomain(_evens,_smaller_evens); printf ( __FUNCSIG__ + " it is: " + string (_is_subdomain)+ " that 'smaller-evens' is a subdomain of evens. " ); _is_subdomain=IsSubdomain(_odds,_smaller_evens); printf ( __FUNCSIG__ + " it is: " + string (_is_subdomain)+ " that 'smaller-evens' is a subdomain of odds. " );





其日志应该产生如下结果：

2022.12 . 08 20 : 25 : 21.315 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) void OnStart() smaller evens are... {( 2.0 )} 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.316 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.316 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) void OnStart() it is : true that 'smaller-evens' is a subset of evens. 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.316 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) void OnStart() it is : false that 'smaller-evens' is a subset of odds.

在范畴论中，同态是两个域之间一组态射的结构保持定义。 它是一个保留元素的关系和操作定义的函数。 同态在范畴论中很重要，因为它们提供了一种研究不同元素之间关系的方法，以及从现有元素构建新元素的方法。

考虑到元素之间的同态，可以深入了解元素的性质，及其在不同操作下的行为。 例如，两个域之间存在同态，可定义它们之间的等价概念，从而允许研究它们之间的关系。

范畴论中同态的另一个意义是，它们提供了一种通过继承这些属性从现有对象构建新对象的方法。 这些示例以及等价性将在后续文章中介绍，此处仅提及这些示例，以便为定义这个看似“无用”的类奠定基础。

我们来尝试创建一个同态类的实例，含有时间和收盘价集合的域和协域，令范畴论更生动。









然后，我们调用 'PrintHomomorphism()' 函数查看此实例。 这些自定义打印函数在查看创建的对象、集合、态射和同态时非常有用。 此为清单:

string PrintElement(CElement &O, int Precision= 1 , bool IsTime= false ) { string _element= "(" ; for ( int r= 0 ; r<O.Cardinality(); r++) { if (!IsTime) { _element+= DoubleToString (O.Get(r),Precision); } else if (IsTime) { _element+= TimeToString ( datetime ( int (O.Get(r)))); } if (r<O.Cardinality()- 1 ){ _element+= "," ; } } return (_element+ ")" ); } string PrintDomain(CDomain &S, int Precision= 1 , bool IsTime= false ) { string _set= "{" ; CElement _e; for ( int o= 0 ; o<S.Cardinality(); o++) { S.Get(o,_e); _set+=PrintElement(_e,Precision,IsTime); if (o<S.Cardinality()- 1 ){ _set+= "," ; } } return (_set+ "}

" ); } string PrintMorphism(CMorphism &M, CDomain &Domain,CDomain &Codomain, int Precision= 1 , bool DomainIsTime= false , bool CodomainIsTime= false ) { string _morphism= "" ; CElement _d,_c; if (Domain.Get(M.domain,_d) && Codomain.Get(M.codomain,_c)) { _morphism=PrintElement(_d,Precision,DomainIsTime); _morphism+= "|----->" ; _morphism+=PrintElement(_c,Precision,CodomainIsTime); _morphism+= "

" ; } return (_morphism); } string PrintHomomorphism(CHomomorphism &H, int Precision= 1 , bool DomainIsTime= false , bool CodomainIsTime= false ) { string _homomorphism= "



" +PrintDomain(H.domain,Precision,DomainIsTime); _homomorphism+= "|

" ; CMorphism _m; for ( int m= 0 ;m<H.Cardinality();m++) { if (H.Get(m,_m)) { _homomorphism+=(PrintMorphism(_m,H.domain,H.codomain,Precision,DomainIsTime,CodomainIsTime)); } } _homomorphism+= "|

" ; _homomorphism+=PrintDomain(H.codomain,Precision,CodomainIsTime); return (_homomorphism); }

这里值得注意的输入是 “Precision” 和 “IsTime”。 这两个设置小数位以便显示浮点数据（向量的默认值），以及是否需要将对象/向量数据转换为时间，以便在返回的字符串中表示。

因此，为了创建我们的同态，我们将使用此脚本：

CDomain _time,_close; MqlRates _rates[]; if ( CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 ,__domain_morphisms,_rates)>=__domain_morphisms && _time.Cardinality(__domain_morphisms) && _close.Cardinality(__domain_morphisms)) { for ( int m= 0 ;m<__domain_morphisms;m++) { CElement _t,_m; if (_t.Cardinality( 1 ) && _m.Cardinality( 1 )) { datetime _t_value=_rates[m].time; _t.Set( 0 , double ( int (_t_value))); _time.Set(m,_t); double _m_value=_rates[m].close; _m.Set( 0 ,_m_value); _close.Set(m,_m); } } } CHomomorphism _h;_h.Init(_time,_close); if (_h.init) { int _morphisms= 0 ; for ( int m= 0 ;m<__domain_morphisms;m++) { if (_h.Cardinality(m,m)){ _morphisms++; } } if (_morphisms>=__domain_morphisms) { printf ( __FUNCSIG__ + " homomorphism: " +PrintHomomorphism(_h, _Digits , true )); } }

我们创建两个集合 “_time” 和 “_close”。 然后，我们用来自 MqlRates 数组的数据填充它们。 '__set_morphisms' 是确定设置大小的输入参数。 在这种情况下，“time” 和 “_close” 集合的大小相同，并且它们与输入参数匹配。 然后用这两个集合初始化同态类实例 '_h”。 调用 “Morphisms()” 函数在两个集合之间创建简单的一对一态射，可检查该函数结果，因为它返回一个布尔值。 若为 true，则 '_morphisms' 参数将递增，一旦我们达到输入参数的大小，我们就调用 ‘Print Homomorphism()' 函数打印同态 '_h'。 我们的日志应该产生这个：

2022.12 . 08 20 : 25 : 21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) void OnStart () homomorphism: 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) {( 2022.07 . 01 00 : 00 ),( 2022.08 . 01 00 : 00 ),( 2022.09 . 01 00 : 00 ),( 2022.10 . 01 00 : 00 ),( 2022.11 . 01 00 : 00 )} 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) | 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) ( 2022.07 . 01 00 : 00 )|----->( 0.83922 ) 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) ( 2022.08 . 01 00 : 00 )|----->( 0.86494 ) 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) ( 2022.09 . 01 00 : 00 )|----->( 0.87820 ) 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) ( 2022.10 . 01 00 : 00 )|----->( 0.86158 ) 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) ( 2022.11 . 01 00 : 00 )|----->( 0.87542 ) 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) | 2022.12 . 08 20 : 25 : 21.317 ct_1 (EURGBP.ln,MN1) {( 0.83922 ),( 0.86494 ),( 0.87820 ),( 0.86158 ),( 0.87542 )}

在范畴理论中，列举同态的集合图像也需要应对自如。 图像仅指协域的子集，该子集仅含有从域映射的对象。 出于我们的目的，我们可用以下函数列举它：

void Image(CHomomorphism &H,CSet &Output) { for ( int m= 0 ;m<H.Morphisms();m++) { CObject _o; CMorphism _m; if (H.Get(m,_m) && H.codomain.Get(_m.codomain_index,_o)) { bool _matched= false ; for ( int o= 0 ;o<Output.Objects();o++) { CObject _oo; if (Output.Get(o,_oo) && ObjectMatch(_o,_oo)) { _matched= true ; break ; } } if (!_matched) { Output.Objects(Output.Objects()+ 1 ); Output.Set(Output.Objects()- 1 ,_o); } } } }

为了查看此代码的实际效果，我们用到此脚本：

CHomomorphism _h_image;_h_image.Init(_time,_close); if (_h_image.init) { int _morphisms= 0 ; for ( int m= 0 ;m<__set_morphisms;m++) { int _random_codomain= MathRand ()%__set_morphisms; if (_h_image.Morphisms(m,_random_codomain)){ _morphisms++; } } if (_morphisms>=__set_morphisms) { CSet _image;_image.Objects( 0 ); Image(_h_image,_image); printf ( __FUNCSIG__ + " image from homomorphism: " +PrintSet(_image, _Digits )); } }

我们在这里所做所有事就是在一个名为 '_h_image' 的新同态类中使用之前创建的两个集合。 这次的区别在于，当添加态射时，我们随机选择共域值，故此会有重复。 这意味着协域集合将与 “_h” 实例中的协域集合不同。 我们的日志应该产生这样：

2022.12.08 21:55:54.568 ct_1 (EURJPY.ln,H2) void OnStart() image from homomorphism: {(145.847),(145.188)} 2022.12.08 21:55:54.568 ct_1 (EURJPY.ln,H2)

显然，协域只有可能的三个对象中的两个对象，因此我们可以轻松地从给定集合中检索映射到的对象。 我们将在下一篇文章离继续从同构和自同态开始。

结束语

我们已经研究了范畴论的一些入门级概念，这是数学中用于对信息进行分类的一种越来越应对自如的方法。 其中包括一个元素、一个域和一个态射。 元素形成基本单元，它通常被认为是集合的成员，在范畴论中称为域。 本域通过其元素可以与其它域（称为协域）建立关系。 这些关系称为态射。 对于交易者来说，范畴论可以作为时间序列财经信息的分类器，从而作为评估和预测市场状况的工具。 我们将在下一篇文章里从此处继续。



