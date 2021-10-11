MQL5 및 MQL4에서 거래 로봇을 주문하는 방법

트레이더 플랫폼은 거래로봇을 이용한 24시간 거래가 가능합니다. 필요한 프로그래밍 기술이 없어도 광범위한 알고리즘 거래 기능을 활용하고 거래 작업을 자동화할 수 있을 뿐만 아니라 모든 복잡성 수준에 대한 실시간 기술 분석을 수행할 수 있습니다. 이러한 고급 옵션은 모두 Freelance 서비스에 필요한 애플리케이션을 주문하면 얻을 수 있습니다!





MQL5.com 프리랜서 혜택



다른 비슷한 서비스와 구별되는 Freelance의 주요 장점은 높은 재무 보안입니다. 즉, 개발 초기에는 고객의 계정에서 전체 주문 금액이 동결된다는 것입니다. 따라서 개발자는 작업에 대한 보증을 받게 되며, 고객은 주문이 완료된 후에만 보상이 이루어지도록 확신할 수 있습니다.



프리랜서 주문은 각 단계가 시스템에 등록됩니다. 개발자는 주문 수행에 동의하고, 필요한 사양서를 받아 시제품을 제공하고, 최종 버전을 시연합니다. 즉, 모든 관련 조치가 시스템 저널에 기록됩니다. 특정 요구사항을 모두 이행한 후, 개발자는 자동으로 적절한 지급을 받게 됩니다. 즉, 시스템이 고객 계정에서 동결된 금액을 이전합니다.



모든 분쟁은 중재를 통해 해결될 수 있습니다. 어떤 경우에도 당사자들은 서비스 관리자에게 문의하지 않고 세 가지 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하여 분쟁을 해결할 수 있습니다.



주문을 작성할 때 미리 만들어진 빠른 옵션을 선택할 수 있습니다:

주문 유형: 거래 로봇 또는 표시기 개발, 기존 응용 프로그램의 변환 또는 수정, 거래 조언 또는 다른 프로그래밍 언어와의 통합.



응용 프로그램을 주문할 터미널 버전:MetaTrader 4 또는MetaTrader 5.



응용 프로그램 범주: 지표, Expert Advisor, 스크립트 등



필요한 개발 기술: 특정 프로그래밍 언어 지식, 수학 지식, 사용자 정의 그래픽 작성 등



고객은 주문 개발 과정에서 주문 개발 기간이나 원가를 증가시킬 수 있다.





예산 및/또는 마감일을 늘리려면 관련 링크를 클릭하십시오.







고객의 첫 번째 주문을 지원하기 위해 자주 묻는 질문에 대한 답변을 제공하는 프리랜서 팁을 준비했습니다. 이 모든 팁은 주문 섹션에서 바로 사용할 수 있습니다. 질문에서 단어를 입력하여 목록을 정렬하고 가장 적합한 문제를 선택합니다. 선택한 질문을 클릭하여 대화에 삽입합니다.







이 기사에서는 Freelance 서비스를 사용하여 응용 프로그램을 주문하거나 맞춤형 주문을 개발하는 방법에 대해 설명합니다.

1. 주문 작성



프리랜서 섹션은 MetaTrader 4/5 터미널에서 바로 열 수 있으며, 이를 통해 MQL5.com 웹 사이트로 이동할 수 있습니다. 클릭 "주문 생성"









그림 1. 새로운 주문 생성

순서 옵션을 선택하고 주 매개 변수를 지정합니다:





그림 2. 기본 주문 매개 변수 - 설명, 원하는 예산 및 용어



제목 - 필요한 응용 프로그램에 대한 간단한 정보입니다.

잠재적 개발자가 주문 복잡성과 비용을 평가할 수 있도록 간단하고 명확한 설명을 추가하는 것이 좋습니다.



요구 사항 사양 파일. 이 파일은 나중에 선택한 개발자와 주문에 대해 논의한 후 첨부할 수 있습니다.



원하는 예산.



주문 이행 마감일입니다.

개인 주문에 대한 개발자 이름.



현실적입니다. 매우 낮은 비용을 지정하면 개발자를 찾을 수 없거나 결과적으로 응용프로그램 품질이 만족스럽지 못할 수 있습니다. 주문 복잡성 및 비용에 대해 잘 모를 경우 이 필드를 비워둘 수 있습니다. 잠재적 개발자는 구현 조건과 비용을 제시합니다.



첫 번째 단계가 완료되었습니다. 이제 다른 사람이 주문을 받을 때까지 기다렸다가 주문 관련 질문을 준비해야 합니다.

2. 개발자 선택



귀사의 주문을 기꺼이 수락하는 개발자가 이행을 신청할 것입니다. 이 단계에서는 모든 지원자가 익명이지만 MQL5. 커뮤니티의 모든 사용자가 현재 애플리케이션을 볼 수 있습니다. 그러나 각 신청자에 대해 실행된 주문에 대한 수, 등급, 통계 및 현재 워크로드가 표시됩니다.







그림 3. 주문개발 신청



고객과 신청자 간의 서신은 공개적으로 이용할 수 없지만, 서비스 규칙 은 계약을 체결하기 전에 개인정보의 교환을 금지합니다.

프리랜서 서비스 이외의 주문 이행 프리랜서 서비스는 주문 관련 작업을 실행하고 관련 비용을 지불하는 목적으로만 사용할 수 있습니다. 서비스 외부에서 작업을 수행하기 위해 프리랜서 서비스의 고객 및 개발자를 검색하는 것은 금지됩니다.

고객과 지원자는 업무 계약을 체결하기 전에 어떠한 형태로든 연락처 데이터를 교환할 수 없습니다. 위반자는 프리랜서에 참여할 수 없습니다. 서비스 외 프리랜서 주문에 대한 업무 수행 및 지불은 금지되어 있습니다. 위반자는 모든 MQL5.com 웹 사이트 서비스에서 금지됩니다.

관리자는 위반자가 내부 조사를 받은 후 아무런 설명 없이 프리랜서 서비스에 참여하는 것을 금지할 수 있습니다.

주문에 새 메시지가 추가되면 페이지 맨 위에 서류 가방 아이콘이 나타납니다. 이 아이콘은 주문의 업데이트에 대한 알림입니다.





그림 4. 주문 업데이트

메시지를 보려면 이 아이콘을 두 번 누르십시오.

다음 단계에서 고객은 접수된 모든 신청서를 처리해야 합니다. 여기에는 응용 프로그램을 "선택됨", "후보" 또는 "거부됨"의 적절한 범주로 이동하는 작업이 포함됩니다.





그림 5. 지원자의 지원 목록

적합한 지원자를 "후보" 그룹으로 이동하여 추가 주문 세부 정보를 논의할 수 있습니다.

지원자가 "후보" 그룹으로 이동하면 알림을 받고 해당 주문에 적절한 메시지가 추가됩니다.

중요! 이 단계뿐만 아니라 이후의 모든 단계에서 서로 의견을 교환하도록 하십시오. 사람들은 종종 같은 용어를 다른 방식으로 해석합니다. 따라서 주문 과정에서 더 많은 세부 사항을 논의할수록 최종 결과가 더 좋을 수 있습니다.

고객이 가장 적합한 개발자를 선택하고 해당 지원자를 "선택됨" 범주로 이동합니다. 이 카테고리는 하나의 개발자만 포함할 수 있습니다. 이 그룹에 다른 신청자를 추가하려고 하면 이전에 선택한 신청자가 [선택됨] 카테고리에서 제거됩니다.

모든 주문 세부 정보를 명확히 해야 합니다. 다음 단계로 진행하기 전에 모든 메시지를 주의 깊게 읽는 것이 좋습니다.

3. 프리랜서 주문 실행

주문 실행 프로세스는 세 단계로 구성됩니다. 각 단계마다 고객과 개발자의 확인이 필요합니다. 당사자 중 한 당사자가 단계를 완료할 때마다, 다른 당사자는 적절한 푸쉬 통지를 받습니다.

푸시 알림을 사용하려면 MQL5.community 프로필에서 Metaquotes ID를 지정해야 합니다. 푸시 알림에 대한 자세한 내용은 MetaTrader 모바일 터미널에서 기사 MetaQuotes ID를 참조하십시오.

고객이 마지막 인도 및 결제 단계를 확인하는 즉시 이전에 동결된 금액이 자동으로 개발자에게 전송됩니다.

다음 표에는 각 단계의 고객 및 개발자 작업에 대한 간략한 설명이 나와 있습니다.

스텝 이름 고객 개발자 1

요구사항 협상 개발자에게 요구사항 사양을 제공합니다

최종 비용 및 구현 시간을 확인합니다

"요구 사항 협상" 상자를 확인합니다













요구사항 사양을 확인하고 지정된 최종 개발 비용 및 시간을 수락합니다.

"요구 사항 협상" 상자를 확인합니다



2

시연











고객은 자료를 수령하는 즉시 제출된 자료가 주문서와 일치하는지 확인하거나 요구 사양의 미실행 부분 목록을 제공하여 거부해야 합니다.

"시연" 확인란을 확인합니다



요구사항 사양에 지정된 모든 기능이 구현되면 개발자는 결과를 시연하고 시연 단계를 확인합니다.

"시연" 확인란을 확인합니다



3

인도 및 결제









고객은 제출된 자료를 확인하고 작업을 수락합니다.



고객이 결과를 수락하는 즉시 시스템은 자동으로 적절한 금액을 개발자 계정으로 이전합니다.

"인도 및 결제" 확인란을 확인합니다



개발자는 고객에게 작업을 전달하고 작업이 제출되었음을 확인합니다.

"인도 및 결제" 상자를 확인합니다









이 모든 단계는 주문서 내에서 수행됩니다.

중요! 채팅, 개인적인 메시지 또는 구두 담론과 같은 다른 의사소통 경로를 통해 이미 이러한 문제를 논의했더라도 모든 중요한 메시지를 코멘트 형식으로 남기는 것을 잊지 마십시오. 항상 의견의 메시지 형식으로 직접 작성한 모든 계약을 보호하십시오.

선택된 개발자와의 작업을 시작하려면 고객은 적절한 애플리케이션을 "선택됨" 범주로 이동하고 선택한 내용을 확인해야 합니다.

그림 6. 고객과 개발자가 예비 조건을 논의합니다.

개발자를 선택된 그룹으로 이동하면 당사자들은 요구사항 사양 세부사항, 최종 개발 비용 및 마감일에 대해 논의를 진행할 수 있습니다.

그림 7. 고객이 개발자를 선택합니다.

단계 1. 요구사항 협상



요구사항 사양은 프리랜서 주문에서 가장 중요한 부분 중 하나입니다. 원하는 해결책에 대한 모든 세부 사항을 논의하고 답변이 명확해 보이더라도 질문을 합니다. 가장 흔한 문제는 오해와 관련된 것인데, 각 당사자가 일부 사항을 명확하고 토론이 필요하지 않다고 생각할 때입니다. 나중에 개발 과정에서 개발자가 필요한 기능을 완전히 다른 방식으로 구현한 것으로 드러날 수 있습니다. 이러한 두 순간이 지난 후 당사자들은 이전 계약 불이행으로 서로를 비난할 수 있습니다.

다음은 확실히 봐주세요 거래 로봇 주문을 위한 요구사항 사양의 예시 또는 지표

개발자는 일반적으로 표준 MQL4/MQL5 응용프로그램 주문 절차(다른 프로그래밍 언어로 된 응용프로그램 포함)에 따라 개발 프로세스 중에 생성된 소스 코드를 고객에게 제공합니다. 그럼에도 불구하고 고객은 이 요구사항을 요구사항 명세서에 명시해야 합니다.

우리는 또한 개발자가 이 개발의 일부를 다른 상업 프로젝트나 시장에 발표된 자체 제품에서 사용할 수 있는지 여부를 요구사항 규격에 명시할 것을 권장합니다.

중요! 프리랜서 서비스 관리자는 주문 관련 법적 분쟁을 처리하지 않습니다. 법적 보호를 위해 당사자들은 프리랜서 서비스 외부에서 추가 계약을 체결할 수 있습니다.



요구사항의 최종 버전은 고객이 별도의 첨부파일, 요구사항 협상 단계 직전, 로서 제공합니다. 주문의 모든 세부 사항은 요구사항 사양에서 다루어야 합니다. 해당사항의 경우 스크린샷 또는 이미지를 사용합니다.

고객은 비용 및 마감일과 함께 요구사항 명세서의 최종 버전을 제공해야 합니다.

개발자는 요구사항 사양 조건 및 최종 비용에 동의해야 합니다. 주문을 변경해야 하는 경우 변경 세부 정보가 포함된 새 메시지를 보냅니다.





그림 8. 고객과 개발자는 요구사항, 비용 및 마감일에 합의합니다.



각 당사자는 최종 버전의 요구 사항이 승인된 후에만 다음 단계를 진행해야 합니다.

즉, 개발자는 양 당사자가 "요구 사항 협상" 확인란을 선택한 후에만 작업을 시작해야 합니다.



단계 2. 시연



두 번째 단계에서 개발자는 주문 구현을 시작할 수 있습니다. 개발 과정에서 발생할 수 있는 모든 추가 질문은 코멘트에서 직접 논의해야 합니다.

요구 사양에 명시된 모든 요구 사항이 구현되었으면 이제 완성된 작업을 고객에게 시연해야 합니다. 결과 시연은 순서에 따라 달라집니다. 전문가 조언자의 경우 다음과 같이 할 수 있습니다:

개발자는 고객이 확인할 EX4/EX5 실행 파일을 첨부합니다.



개발자는 요구사항 사양에 지정된 기간 동안 테스트 보고서를 추가로 제공할 수 있습니다.

때때로 개발자는 특정 브로커와 함께 데모 계정의 전문가 조언자 작업 로그를 제공할 수 있습니다.

스크린샷과 동영상,

개발자의 터미널에 원격으로 액세스하여 결과 응용 프로그램을 실행합니다.

시연의 목적은 고객이 결과 응용 프로그램을 평가하는 데 도움을 주기 위한 것입니다.

시연 후 고객은 제출된 솔루션의 요구사항 준수를 확인하거나 미달된 요구사항 또는 이탈 사항 목록을 제공하여 거부해야 합니다. 필요한 경우 개발자는 식별된 결점을 수정하고 새로운 데모를 만드는 데 추가 시간을 할애할 수 있습니다.

시연 단계의 확인은 프리랜서 서비스에서도 자동으로 기록됩니다.

그림 9. 시연 단계를 확인합니다.

시연 단계를 성공적으로 완료한 후에만, 개발자는 계약에 의해 달리 합의되지 않는 한 최종 버전을 제출해야 합니다.



결과 제품이 이전에 합의된 요구 사항을 충족하지 못할 경우 고객 또는 개발자가 중재를 요청할 수 있습니다. 중재를 신청한 후에도 당사자는 정기적으로 주문을 완료하거나 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다. 주문 취소: 주문에 대해 동결된 금액의 10%가 고객 계정에서 공제되고 나머지 90%는 해제됩니다. 서비스 수수료가 10%인 동안에는 아무것도 개발자 계정으로 이체되지 않습니다. 주문은 "신규"로 분류되어 새로운 개발자가 사용할 수 있게 됩니다. 이 피드백은 고객만 추가할 수 있습니다. 프리랜서 서비스 비용을 절반으로 줄입니다: 이전에 동결된 금액의 10%가 프리랜서 서비스 수수료로 공제됩니다.

나머지 90%는 두 부분으로 나뉩니다. 즉, 전반부(주문 비용의 45%)는 고객의 계정으로 반환되고 후반부(주문 비용의 45%)는 개발자에게 이전됩니다. 이는 원래 비용의 50%에 해당합니다.

주문서는 "신규"로 분류되어 새로운 개발자가 사용할 수 있게 됩니다. 이 피드백은 개발자와 고객이 모두 추가할 수 있습니다.

단계 3. 인도 및 결제



개발자는 구현된 주문과 관련된 모든 자료를 지정된 양으로 고객에게 보냅니다. 일반적으로 솔루션은 소스 코드로 제출됩니다. 나중에 컴파일러 버전이 변경되면 솔루션의 재컴파일이 필요할 수 있기 때문입니다. 계약에 의해 실행 파일만 제공될 경우 추가 업데이트는 요구사항 사양에서 다루어야 합니다.



고객 또는 개발자가 얻은 결과를 다른 개발에서 더 많이 사용하고, 유상 또는 무상으로 솔루션을 제3자에게 전달하는 권한도 요구사항 명세서에서 논의해야 합니다. 당사자는 이러한 의무를 프리랜서 서비스 이외의 별도 계약에 추가로 명시할 수 있습니다. 프리랜서 관리자는 그러한 문제를 다루지 않습니다.



개발자는 필요한 자료를 전송하고 "인도 및 결제" 확인란을 확인한 후 고객이 동일한 단계를 확인하기를 기다립니다. 고객이 이 단계를 확인하는 즉시 주문은 완료된 것으로 간주되며, 고객 계정에서 개발자 계정으로 자동 이체됩니다. 지급에 대해 고객의 조치가 필요하지 않습니다.



그림 10. 인도 및 지급 확인서

고객이 이 단계를 확인하는 즉시 주문은 완료된 것으로 간주되며, 고객 계정에서 개발자 계정으로 자동 이체됩니다. 이때까지 고객은 요구 사양에 따라 모든 작업 결과를 확보해야 합니다.







그림 11. 결제

4. 주문 피드백

주문이 완료된 후 고객과 개발자는 협력에 대한 피드백을 추가하고 주문을 평가할 수 있습니다.

고객 또는 개발자가 완료한 작업 목록은 사용자 프로필의 "프리랜서" 섹션에서 확인할 수 있습니다.





그림 12. 프리랜서 섹션과 고객 리뷰

개발자는 고객에 대한 피드백을 남길 수도 있습니다.

프리랜서에게 알고리즘 거래 솔루션을 주문하세요!



프리랜서는 모든 복잡성 수준의 지표, 거래 로봇 및 시각적 기술 분석 시스템을 주문하기에 이상적인 장소입니다. 수천 명의 거래자와 개발자가 세계에서 가장 인기 있는 거래 플랫폼인 MetaTrader에서 알고리즘 트레이딩을 위한 최대 프리랜서 서비스에서 만나고 있습니다.

이미 만들어진 거래 전략을 가지고 있지만 MQL5/MQL4 프로그래밍 기술이 없는 거래자라면, 프리랜서가 가장 적합한 솔루션입니다. 이 서비스를 통해 전문가 조언자 또는 지표를 만들어 줄 개발자를 찾을 수 있습니다.





프리랜서에 로봇이나 지표 주문





