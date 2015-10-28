MQL5およびMQL4で自動売買ロボットを注文する方法
MetaTraderプラットフォームでは、自動売買ロボットを使用して24時間取引ができます。必要なプログラミングスキルを持っていなくても、広範なアルゴリズム取引機能を利用して取引操作を自動化するだけでなく、あらゆる複雑さのレベルのリアルタイムテクニカル分析を実行できます。これらの高度のオプションはすべて、フリーランスサービスに必要なアプリケーションを注文することで取得できます。
- 注文の作成
- お客様からのよくある質問のヒント
- 注文実行期間の延長/コストの増加
- 開発者の選択
- フリーランスによる注文の実行
- 注文のフィードバック
MQL5.comフリーランスの利点
フリーランスを同様のサービスから区別する主な利点はその経済的安全性の高さです。開発の開始時に、注文額全体が依頼者の口座で凍結されます。したがって、開発者は作業に対して保証された支払いを受け取り、依頼者には注文完了後にのみ支払いが行われることが保証されます。
フリーランスの注文は手順に分割され、各手順がシステムに登録されます。開発者は注文を実行することに同意し、必要な仕様を受け取り、プロトタイプを提供し、最終バージョンをデモしますが、関連するすべてのアクションは、システムジャーナルに記録されます。指定されたすべての要件を実装した後、開発者は適切な支払いを自動的に受け取ります。システムは以前に依頼者の口座で凍結された金額を転送します。
紛争は仲裁を通じて解決できます。いずれの場合も、当事者は、3つの利用可能なオプションのいずれかを選択することにより、サービス管理者に連絡することなく紛争を解決できます。
注文を作成するときに、既製のクイックオプションを選択できます。
- 注文タイプ - 自動売買ロボットまたはインディケーターの開発、既存のアプリケーションの変換または変更、取引アドバイスまたは他のプログラミング言語との統合
- アプリケーションを注文するターミナルのバージョン - MetaTrader4またはMetaTrader5
- アプリケーションカテゴリ - インディケーター、エキスパートアドバイザー、スクリプトなど
- 必要な開発スキル - 特定のプログラミング言語の知識、数学の知識、カスタムグラフィックの作成など
注文開発プロセスでそのような必要が生じた場合、依頼者は注文開発期間を延長するまたはコストを増やすことができます。
関連するリンクをクリックして、予算を増やす/期限を伸ばす
お客様の最初の注文を支援するために、フリーランスのヒントでよくある質問への回答をご用意しました。これらのヒントはすべて、[注文]セクションから直接使用できます。[質問]に単語を入力してリストを並べ替えます。最も適切な問題を選択してクリックし、チャットに挿入します。
この記事では、フリーランスサービスを使用してアプリケーションを注文したり、カスタム注文を作成したりする方法を紹介します。
1. 注文の作成
[フリーランス]セクションは、MetaTrader 4/5ターミナルから直接開くことができます。MQL5.com Webサイトにリダイレクトされるので、[注文の作成]をクリックします。
図1 新規注文の作成
注文オプションを選択し、主なパラメータを指定します。
図2 基本的な注文パラメータ — 説明、希望する予算、条件
- タイトル — 必要なアプリケーションに関する簡単な情報
- 潜在的な開発者が注文の複雑さとコストを評価できるように、短く明確な説明を追加することをお勧めします
- 要件仕様ファイル。このファイルは、選択した開発者と注文について話し合った後、後で添付できます。
- 希望する予算
- 注文の実装期限(日数)
- 指名注文場合、開発者の名前
現実的でいてください。指定する予算が低すぎると、開発者が見つからないか、結果として得られるアプリケーションの品質が不十分になる可能性があります。注文の複雑さとコストがわからない場合は、このフィールドを空白のままにしておけば、潜在的な開発者が実装条件とコストを提供します。
第一段階が完了しました。応募を待ち、注文関連の質問を準備してください。
2. 開発者の選択
実装受注の意思がある開発者が応募します。現在の応募者はMQL5.communityのすべてのユーザが見ることができますが、この段階ではすべての応募者は匿名ですが、応募者ごとに、実行された注文の数、評価、統計、および現在のワークロードが表示されます。
図3 注文開発の応募
フリーランスサービス以外での注文の履行
- フリーランスサービスは、注文関連の作業を実行し、関連する支払いを行うという本来の目的にのみ使用できます。フリーランスサービスの外部で作業を行うために、フリーランスサービスで依頼者や開発者を検索することは禁じられています。
- 依頼者と応募者は、作業契約を締結する前に、いかなる形式でも連絡先データを交換することはできません。違反者はフリーランスへの参加を禁止されます。
- サービス外のフリーランス注文の作業の実行と支払いは禁止されています。違反者は、すべてのMQL5.comWebサイトサービスから禁止されます。
- 当サービス管理者は、内部調査の後、説明なしに違反者がフリーランスサービスに参加することを禁止することができます。
新しいメッセージが注文に追加されると、ページの上部にブリーフケースアイコンが表示されます。これは注文の更新に関する通知です。
図4 注文の更新
このアイコンをダブルクリックすると、メッセージが表示されます。
次の手順で、依頼者は受け取ったすべての応募を処理する必要があります。これには、応募を適切なカテゴリ(「選択済み」、「候補者」、または「拒否済み」)に移動することが含まれます。
図5 応募者からの応募のリスト
適切な応募者を「候補者」グループに移動して、注文の詳細について話し合うことができます。
「候補者」グループに移動された応募者には、通知が届き、それぞれの注文に適切なメッセージが追加されます。
依頼者は、最適な開発者を選択したらすぐに適切な応募者を「選択済み」カテゴリに移動する必要があります。このカテゴリには、単一の応募者のみを含めることができます。このグループに別の応募者を追加しようとすると、以前に選択した応募者が「選択済み」カテゴリから削除されます。
すべての注文の詳細を明確にしたことを確認してください。次の手順に進む前に、すべてのメッセージを注意深く読むことをお勧めします。
3. フリーランスによる注文の実行
注文実行プロセスは3つの手順で構成されています。各手順で、依頼様と開発者の両方による確認が必要となります。一方の当事者が手順を完了するたびに、もう一方の当事者は適切なプッシュ通知を受け取ります。
プッシュ通知を有効にするには、MQL5.communityプロファイルでMetaquotes IDを指定します。プッシュ通知の詳細については、「MetaTraderモバイルターミナルのMetaQuotesID」稿をお読みください。
依頼者が最終作業結果の受け入れと支払いの手順を確認するとすぐに、以前に凍結された金額が開発者に自動転送されます。
次の表は、各手順での依頼者と開発者のアクションの簡単な説明を示しています。
|手順
|名称
|依頼者
|開発者
|1
|要件交渉
|開発者に要件仕様を提供
最終的なコストと実装時間を確認
[要件交渉]ボックスをチェック
|
要件仕様を確認し、指定された最終開発コストと時間を受諾
[要件交渉]ボックスをチェック
|2
|デモ
|
資料を受け取ったら、依頼者は提出された資料が注文に対応していることを確認する、または、拒否して要件仕様の未実装部分のリストを提供
[デモンストレーション]ボックスをチェック
|要件仕様で指定されたすべての機能が実装されたら、開発者は作業結果をデモし、デモ手順を確認
[デモンストレーション]ボックスをチェック
|3
|作業結果の受け入れと支払い
|
依頼者は提出された資料を確認して作業結果を受諾
依頼者が作業結果を受け入れるとすぐに、システムが適切な金額を開発者の口座に自動転送
[作業結果の受け入れと支払い]ボックスをチェック
|開発者は作業結果を依頼者に提供し、作業結果が提出されたことを確認
[作業結果の受け入れと支払い]ボックスをチェック
これらの手順はすべて、[注文]内で実行されます。
選択した開発者との作業を開始するには、依頼者は適切な応募者を「選択済み」カテゴリに移動し、選択を確認する必要があります。
図6 依頼者と開発者の予備条件についての話し合い
開発者が「選択済み」グループに移動されると、当事者は要件仕様の詳細、最終的な開発コスト、および期限について話し合うことができます。
図7 依頼者が開発者を選択
ステップ1: 要件交渉
要件仕様は、フリーランス注文の最も重要な部分の1つです。目的の解決策のすべての詳細について話し合い、答えが明白に思えても質問をします。最も一般的な問題は、各当事者がいくつかの点を明確であり、議論を必要としないと考える場合の誤解に関連しています。その後、開発の過程で、開発者が必要な機能をまったく異なる方法で実装したことが判明する場合があります。そのようなことが二、三回あると、当事者は以前の合意に違反したとしてお互いを非難し始めるかもしれません。
標準のMQL4/MQL5アプリケーション(および他のプログラミング言語のアプリケーション)注文手順に従って、開発者は通常、開発プロセス中に作成されたソースコードを依頼者に提供します。それでも、依頼者は要件仕様でこの要件を明示的に指定する必要があります。
また、要件仕様で、開発者がこの開発の一部を他の商用プロジェクトで使用することを許可するか、マーケットで公開されている独自の製品で使用することを許可するかを指定することをお勧めします。
重要：フリーランスのサービス管理者は、注文に関連する法的紛争に対処していません。法的保護のために、当事者はフリーランスサービスの外部で追加の契約を結ぶことができます。
要件仕様の最終バージョンは、要件交渉の手順を確認する直前に、個別の添付ファイルとして依頼者から提供されます。注文のすべての詳細は、要件仕様で網羅されている必要があります。該当する場合は、スクリーンショットまたは画像を使用してください。
依頼者は、要件仕様の最終バージョンと、コストおよび期限を提供する必要があります。
開発者は、要件仕様の条件と最終的なコストに同意する必要があります。注文に変更を加える必要がある場合は、これらの変更の詳細を記載した新しいメッセージを送信してください。
図8 依頼者と開発者による要件、コスト、および期限についての合意
当事者は、要件仕様の最終バージョンが承認されるまで次の段階に進むべきではありません。
つまり、開発者は、両方の当事者が[要件交渉]ボックスをチェックにした後でのみ作業を開始する必要があります。
手順2: デモ
2番目の手順で、開発者は注文の実装を開始できます。開発プロセス中に発生する可能性のあるその他の質問はすべて、コメントで直接話し合う必要があります。
要件仕様で指定されたすべての要件が実装されたら、完成した作業を依頼者にデモします。作業結果のデモは、注文によって異なります。エキスパートアドバイザーの場合、次のようになります。
- 開発者がEX4 / EX5実行可能ファイルを添付し、依頼者がこのファイルを確認する
- 開発者が要件仕様で指定された期間のテストレポートを提供する(オプション)
- 開発者が特定の証券会社のデモ口座からエキスパートアドバイザーの操作ログを提供(オプション)
- スクリーンショットとビデオ
- 結果のアプリケーションが実行されている開発者のターミナルへのリモートアクセス
デモの目的は、依頼者が結果のアプリケーションを評価するのを支援することです。
デモの後、依頼者は、提出されたソリューションが要件に準拠していることを確認するか、拒否して、満たされていない要件または逸脱のリストを提供します。必要に応じて、開発者は追加の時間をかけて、特定された欠陥を修正し、新しいデモを作成できます。
デモ手順の確認も、フリーランスサービスによって自動的に記録されます。
図9 デモ手順の確認
契約で別途合意されていない限り、デモ手順が正常に完了した後でのみ、開発者は最終バージョンを提出します。
結果として得られる製品が以前に合意された要件を満たしていない場合、依頼者または開発者は仲裁を要求することができます。
仲裁を申請した後でも、当事者は通常の方法で注文を完了するか、利用可能なオプションの1つを選択できます。
- 注文のキャンセル: 注文のために凍結された金額の10％が依頼者の口座から差し引かれ、残りの90％が解放されます。サービス手数料は10％ですが、開発者の口座には何も転送されません。注文は「新規」として分類され、新しい開発者が利用できるようになります。フィードバックは依頼者のみが追加できます。
- フリーランスのサービス手数料を半分引いた金額に分割します。
- 以前に凍結された金額の10％が、フリーランスのサービス手数料として差し引かれます。
- 残りの90％は2つの半分に分割されます。半分(注文コストの45％)は依頼者の口座に返され、後半分(注文コストの45％、つまり元のコストの50％)は開発者に転送されます。
- 注文は「新規」として分類され、新しい開発者が利用できるようになります。フィードバックは、開発者と依頼者の両方が追加できます。
手順3:作業結果の受け入れと支払い
開発者は、指定された量で、実装された注文に関連するすべての資料を依頼者に送信します。コンパイラのバージョンが将来変更されてソリューションの再コンパイルが必要になる可能性があるため、原則として、ソリューションはソースコードとして送信されます。合意によって実行可能ファイルのみが提供される場合、それ以降の更新は要件仕様でカバーされる必要があります。
得られた結果を依頼者または開発者が他の開発でさらに使用すること、およびソリューションを有料または無料でサードパーティに渡すことの承認についても、要件仕様で説明する必要があります。当事者は、フリーランスサービスの外部で、別の契約でこれらの義務を追加で指定できます。フリーランス管理者はそのような問題に対処していません。
開発者は必要な資料を転送し、[作業結果の受け入れと支払い]ボックスをチェックして、同じ手順が依頼者によって確認されるのを待ちます。依頼者がこの手順を確認するとすぐに、注文は完了したと見なされ、その支払いは依頼者の口座から開発者の口座に自動的に送金されます。支払いには、依頼者からのアクションは必要ありません。
図10 作業結果の受け入れと支払いの確認
依頼者がこの手順を確認するとすぐに、注文は完了したと見なされ、その支払いは依頼者の口座から開発者の口座に自動的に送金されます。この時点で、依頼者は要件仕様に従って、作業のすべての結果を入手していなければなりません。
図11 支払い
4. 注文のフィードバック
注文の完了後、依頼者と開発者は協力に関するフィードバックを追加し、注文を評価できます。
依頼者または開発者によって完成された作業結果のリストは、ユーザプロファイルの[フリーランス]セクションで使用できます。
図12 顧客レビューのあるフリーランスセクション
開発者は、依頼者に関するフィードバックを残すこともできます。
フリーランスからアルゴリズム取引ソリューションを注文してください。
フリーランスは、あらゆる複雑さのレベルのインディケーター、自動売買ロボット、視覚的なテクニカル分析システムを注文するのに理想的な場所です。何千ものトレーダーと開発者が、最も人気のある取引プラットフォームMetaTraderでのアルゴリズム取引のための世界最大のフリーランスサービスに集まります。
フリーランスは、取引戦略はすでにあるがMQL5/MQL4プログラミングに馴染みがないトレーダーにとって最適なソリューションです。このサービスを使用すると、エキスパートアドバイザーまたはインディケーターを作成する開発者を見つけることができます。
関連記事：
- エキスパートアドバイザーの注文と希望の結果の取得方法
- 最初の利用者への助言2
- トレードロボットをオーダーするための要件定義を作成する方法
- インジケーターの開発を依頼するための要件定義を作成する方法
- An Expert Advisor Made to Order. トレーダー向けマニュアル
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/117
警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。
顧客が要件でソースコードを明示的に要求しなければ、開発者は好きなようにできる。
そして、もし開発者がソースコードを提供しないと決めたのであれば、彼らは要求事項に違反したことにはならず、そのような形になれば仲裁に勝てるでしょう。
多くの開発者は、顧客の要求に関係なくソースコードを提供することに倫理的な動機を感じますが、そうでない開発者もいます。
デフォルトはありません！それは要求仕様書に書くべきですし、仕事の価格に影響することもあります。
開発者は、仕様書に明記されていない限り、開発したソフトウェアに対して独占的な権利を持つことはありません。好むと好まざるとにかかわらず、これはあなたが同意する現在のルールです。MQL5/MetaQuotesは、私たち全員をこれらのルールに拘束し、記載されたとおりに適用しなければなりません。そうでないと述べることは誤解を招く。現在のルールによると、すべての独占的権利のルールの適用を望まない場合、ソフトウェアに関するどのような権利を保持するか、または譲渡するかは、開発者次第です。私には完全に公平に思えるし、この規則を知っている開発者であれば、望むのであれば、すべての権利は開発者に帰属するという条項を簡単に要求できる。開発者は、（このビジネスについて何も知らない、初めて仕事を発注するような）多くの顧客よりもこのことをよく理解しており、当然、開発者には、自分が構築したソフトウェアに対する独占権を含め、開発者が望むあらゆる権利を保護し、主張する責任が課されるべきである。この規則では、コンパイルされたプログラムではなく、ソフトウェアという用語が広く使われているため、ソースコードに特に言及していないからソースコードを提供しなくても逃れられると思っている人がいるかもしれませんが、私はそうは思いません。ソフトウェアという用語は非常に広範です。すべての権利は顧客に移転し、排他的な権利も同様です。これは、フリーランサーのウェブサイト全体で一貫しています。しかし、MQl5は寛大であり、開発者が開発したコードを使用できることを認めています。このすべての読み方は、顧客とフリーランサーの間の権利の区切りを意味し、開発者が非独占的な権利を得ることは明らかです。それ以上のことを望むのであれば、必ず文書にしてください。顧客、特にあなたのように開発の世界の裏も表も知らない顧客が、このようなことをすることを知っていると期待してはいけません。
ルールでは、言い換えれば、仕様書にこれと異なる条項がなければ、開発者は自分が作ったものを使用するための「...自由で単純な（非独占的な）ライセンス...」を受け取ることになる。つまり、開発者は、自分が作ったものを使って何をするかを決定する最終的な権利を持たないということだ。MQL5では、すべての権利を顧客に与えるデフォルト条項がある。このため、現在のルールでは、開発者は自分が作ったものの権利がどうなるかを仕様書に盛り込む必要があるようだ。
仕様書に明記されていない限り、開発者は開発したソフトウェアに対していかなる独占権も持たない。好むと好まざるとにかかわらず、これはあなたが同意する現在のルールです。MQL5/MetaQuotesは、私たち全員をこれらのルールに拘束し、記載されたとおりに適用しなければなりません。そうでないと述べることは誤解を招く。現在のルールによると、すべての独占的権利のルールの適用を望まない場合、ソフトウェアに関するどのような権利を保持するか、または譲渡するかは、開発者次第です。私には完全に公平に思えるし、この規則を知っている開発者であれば、望むのであれば、すべての権利は開発者に帰属するという条項を簡単に要求できる。開発者は、（このビジネスについて何も知らない、初めて仕事を発注するような）多くの顧客よりもこのことをよく理解しており、当然、開発者には、自分が構築したソフトウェアに対する独占権を含め、開発者が望むあらゆる権利を保護し、主張する責任が課されるべきである。この規則では、コンパイルされたプログラムではなく、ソフトウェアという用語が広く使われているため、ソースコードに特に言及していないからソースコードを提供しなくても逃れられると思っている人がいるかもしれませんが、私はそうは思いません。ソフトウェアという用語は非常に広範です。すべての権利は顧客に移転し、排他的な権利も同様です。これは、フリーランサーのウェブサイト全体で一貫しています。しかし、MQl5は寛大であり、開発者が開発したコードを使用できることを認めています。このすべての読み方は、顧客とフリーランサーの間の権利の区切りを意味し、開発者が非独占的な権利を得ることは明らかです。それ以上のことを望むのであれば、必ず文書にしてください。顧客、特にあなたのように開発の世界の裏も表も知らない顧客が、このようなことをすることを知っていると期待してはいけません。
ルールでは、言い換えれば、仕様書にこれと異なる条項がなければ、開発者は自分が作ったものを使用するための「...自由で単純な（非独占的な）ライセンス...」を受け取ることになる。つまり、開発者は、自分が作ったものを使って何をするかを決定する最終的な権利を持たないということだ。MQL5では、すべての権利を顧客に与えるデフォルト条項がある。このため、現在のルールでは、開発者は自分が作ったものの権利がどうなるかを仕様書に盛り込む必要があるようだ。
あなたは、「プログラム」／「ソフトウェア」と「ソースコード」の概念を混同しているようだ。ソースコードは実行可能ファイル（すなわちプログラム）に変換されます。
プログラム／ソフトウェアの独占権を持つことは、ソースコードの著作権を無効にするものではありません。
この2つは別個のものです。