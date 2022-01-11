Come ordinare un robot di trading in MQL5 e MQL4

La piattaforma MetaTrader consente il trading ventiquattr'ore su ventiquattro utilizzando i robot di trading. Anche se non hai le competenze di programmazione richieste, puoi utilizzare ampie capacità di algo-trading e automatizzare le operazioni di trading, oltre a eseguire analisi tecniche in tempo reale, di qualsiasi livello di complessità. Tutte queste opzioni avanzate possono essere ottenute ordinando un'applicazione richiesta dal servizio Freelance!





I vantaggi del servizio Freelance di MQL5.com



Il vantaggio principale di Freelance che lo distingue da servizi simili, è la sua elevata sicurezza finanziaria: all'inizio dello sviluppo, l'intero importo dell'ordine viene congelato sul conto del cliente. Pertanto, lo sviluppatore riceverà un pagamento garantito per il lavoro, mentre il cliente può essere sicuro che il pagamento verrà effettuato solo dopo il completamento dell'ordine.



Un ordine Freelance è diviso in passaggi, ognuno dei quali è registrato nel sistema. Lo sviluppatore si impegna ad eseguire un ordine, riceve le specifiche richieste, fornisce un prototipo e dimostra la versione finale: tutte le azioni rilevanti vengono registrate nel journal di sistema. Dopo aver implementato tutti i requisiti specificati, lo sviluppatore riceve automaticamente il pagamento appropriato: il sistema trasferisce l'importo che è stato precedentemente congelato sul conto del cliente.



Qualsiasi controversia può essere risolta tramite arbitrato. In ogni caso, le parti possono risolvere un conflitto senza contattare l'amministrazione del servizio, selezionando una delle tre opzioni disponibili.



Quando crei un ordine, puoi scegliere opzioni rapide già pronte:

Tipo di ordine: sviluppo di un robot o indicatore di trading, conversione o modifica di un'applicazione esistente, consulenza di trading o integrazione con altri linguaggi di programmazione.



La versione del terminale per la quale si desidera ordinare un'applicazione: MetaTrader 4 o MetaTrader 5.



Categoria di applicazione: indicatori, Expert Advisors, script e altri.



Competenze di sviluppo richieste: conoscenza di specifici linguaggi di programmazione, conoscenza della matematica, creazione di grafica personalizzata e così via.



Il cliente può aumentare il periodo o il costo di sviluppo dell'ordine, se tale necessità si presenta nel processo di sviluppo dell'ordine.





Clicca sul relativo link per aumentare il budget e/o estendere la scadenza







Per assistere i clienti con i loro primi ordini, abbiamo preparato i suggerimenti Freelance per fornire risposte alle domande più frequenti. Tutti questi suggerimenti possono essere utilizzati direttamente dalla sezione ordine. Inizia a digitare una parola in Domande per ordinare l'elenco e selezionare il problema più adatto. Clicca sulla domanda selezionata per inserirla nella chat.







In questo articolo, mostreremo come utilizzare il servizio Freelance per ordinare applicazioni o per sviluppare ordini personalizzati.

1. Creare un ordine



La sezione Freelance può essere aperta direttamente dal terminale MetaTrader 4/5, che ti reindirizza al sito web MQL5.com. Clicca su "Crea un ordine"









Figura 1. Creazione di un nuovo ordine

Selezionare le opzioni di ordine e specificare i parametri principali:





Figura 2. Parametri di base dell'ordine: descrizione, budget desiderato e termini



Titolo — brevi informazioni sull'applicazione richiesta.

Ti consigliamo di aggiungere una descrizione breve e chiara, consentendo ai potenziali sviluppatori di valutare la complessità e il costo dell'ordine.



Un file con le specifiche dei requisiti. Questo file può essere allegato in un secondo momento, dopo aver discusso l'ordine con lo sviluppatore selezionato.



Budget richiesto.



Scadenza per l'implementazione dell'ordine in giorni.

Nome di uno sviluppatore per un ordine personale.



Sii realistico. Se si specifica un costo molto basso, potrebbe non essere possibile trovare uno sviluppatore oppure la qualità dell'applicazione risultante potrebbe non essere soddisfacente. Se non sei sicuro della complessità e del costo dell'ordine, puoi lasciare vuoto questo campo. I potenziali sviluppatori offriranno i loro termini e costi di implementazione.



La prima fase è completata. Ora devi aspettare che qualcuno prenda in carico l'ordine e preparare le relative domande.

2. Selezione di uno sviluppatore



Gli sviluppatori disposti a prendere il tuo ordine richiederanno l'implementazione. Le applicazioni attuali possono essere visualizzate da tutti gli utenti di MQL5.community, sebbene tutti i candidati siano anonimi in questa fase. Tuttavia, il numero, la valutazione, le statistiche sugli ordini eseguiti e il carico di lavoro corrente vengono visualizzati per ciascun richiedente.







Figura 3. Richiesta di sviluppo degli ordini



Sebbene la corrispondenza tra il cliente e il richiedente non sia disponibile al pubblico, le Regole di servizio vietano lo scambio di qualsiasi informazione personale prima di concludere un accordo.

Esecuzione degli ordini al di fuori del servizio Freelance È possibile utilizzare il servizio Freelance solo per lo scopo previsto, ovvero eseguire lavori relativi all'ordine e per effettuare i relativi pagamenti. È vietato cercare clienti e sviluppatori nel servizio Freelance per eseguire un lavoro al di fuori del servizio.

I clienti e i richiedentinon possono scambiarsi i dati di contatto in nessuna forma prima della conclusione di un accordo di lavoro. I trasgressori sono banditi dalla partecipazione al Freelance. È vietato eseguire lavori e pagamenti per gli ordini freelance al di fuori del servizio. I trasgressori saranno banditi da tutti i servizi del sito MQL5.com.

In seguito a un’indagine interna, l'amministrazione ha il diritto di bandire i trasgressori dalla partecipazione al servizio Freelance senza alcuna spiegazione.

Quando vengono aggiunti nuovi messaggi al tuo ordine, nella parte superiore della pagina viene visualizzata l'icona di una valigetta: si tratta di una notifica sugli aggiornamenti nel tuo ordine:





Figura 4. Aggiornamenti negli ordini

Fai doppio clic su questa icona per visualizzare i messaggi.

Nella fase successiva, il cliente deve elaborare tutte le domande ricevute. Ciò include lo spostamento delle applicazioni in categorie appropriate: "Selezionato", "Candidati" o "Rifiutato":





Figura 5. L'elenco delle domande presentate dai richiedenti

I candidati idonei vengono spostati nel gruppo "Candidati", dove è possibile discutere ulteriori dettagli dell'ordine.

Quando i candidati vengono spostati nel gruppo "Candidati", ricevono una notifica e i messaggi appropriati vengono aggiunti ai rispettivi ordini

Importante! Cerca di comunicare con loro il più possibile nei commenti all’ordine e non solo in questa fase, ma anche in tutte le fasi successive. Le persone spesso interpretano gli stessi termini in modi diversi. Quindi, più dettagli si discutono durante il processo di ordinazione, migliore può essere il risultato finale.

Il cliente seleziona lo sviluppatore più adatto e sposta il richiedente appropriato nella categoria "Selezionato". Questa categoria può contenere un solo sviluppatore. Se si tenta di aggiungere un altro candidato a questo gruppo, quello selezionato in precedenza verrà rimosso dalla categoria Selezionato.

Assicurati di aver chiarito tutti i dettagli dell'ordine. Si consiglia di leggere attentamente tutti i messaggi, prima di procedere al passaggio successivo.

3. Esecuzione di ordini freelance

Il processo di esecuzione dell'ordine consiste in tre fasi. Ogni passaggio richiede la conferma sia da parte del cliente che dello sviluppatore. Ogni volta che una delle parti completa un passaggio, l'altra parte riceve una notifica push appropriata.

Per abilitare le notifiche push, è necessario specificare l'ID Metaquotes nel profilo MQL5.community. Per ulteriori dettagli sulle notifiche push, consulta l'articolo MetaQuotes ID in MetaTrader Mobile Terminal.

Non appena il cliente conferma l'ultima fase di Consegna e Pagamento, l'importo precedentemente congelato viene automaticamente trasferito allo sviluppatore.

Nella tabella seguente viene illustrata una breve descrizione delle azioni del cliente e dello sviluppatore in ogni passaggio.

Fase Nome Cliente Sviluppatore 1

Negoziazione dei Requisiti Fornisce la specifica dei requisiti allo sviluppatore

Conferma il costo finale e i tempi di implementazione

Spunta la casella "Negoziazione dei requisiti"













Conferma la specifica dei requisiti e accetta i costi e i tempi di sviluppo finali specificati.

Spunta la casella "Negoziazione dei requisiti"



2

Dimostrazione











Al ricevimento dei materiali, il cliente deve confermare che i materiali inviati corrispondono all'ordine oppure rifiutarlo fornendo un elenco di parti non implementate della specifica dei requisiti.

Seleziona la casella di controllo "Dimostrazione"



Quando tutte le funzionalità specificate nella specifica dei requisiti sono state implementate, lo sviluppatore dimostra i risultati e conferma il passaggio dimostrativo.

Seleziona la casella di controllo "Dimostrazione"



3

Consegna e pagamento









Il cliente verifica i materiali inviati e accetta il lavoro.



Non appena il cliente accetta il risultato, il sistema trasferirà automaticamente l'importo appropriato sul conto dello sviluppatore.

Seleziona la casella di controllo "Consegna e pagamento"



Lo sviluppatore consegna il lavoro al cliente e conferma che il lavoro è stato inviato.

Spunta la casella "Consegna e pagamento"









Tutti questi passaggi vengono eseguiti all'interno dell’ordine.

Importante! Non dimenticare di lasciare tutti i messaggi importanti sotto forma di commenti, anche se hai già discusso di questi problemi attraverso altri canali di comunicazione come chat, messaggi personali o oralmente. Proteggi sempre tutti gli accordi che hai raggiunto sotto forma di messaggi direttamente nei commenti.

Per iniziare a lavorare con lo sviluppatore selezionato, il cliente deve spostare l'applicazione appropriata nella categoria "Selezionato" e confermare la sua scelta:

Figura 6. Il cliente e lo sviluppatore discutono le condizioni preliminari

Una volta che uno sviluppatore viene spostato nel gruppo Selezionato, le parti possono procedere alla discussione dei dettagli della specifica dei requisiti, del costo di sviluppo finale e della scadenza.

Figura 7. Il cliente seleziona lo sviluppatore

Fase 1. Negoziazione dei Requisiti



La specifica dei requisiti è una delle parti più importanti dell'ordine freelance. Discuti tutti i dettagli della soluzione desiderata e fai domande, anche se le risposte sembrano ovvie. I problemi più comuni sono legati all'incomprensione, quando ciascuna parte considera alcuni punti chiari e che non richiedono una discussione. Successivamente, nel processo di sviluppo, potrebbe risultare che lo sviluppatore abbia implementato la funzionalità richiesta in un modo completamente diverso. Dopo un paio di momenti come questo, le parti possono iniziare ad accusarsi a vicenda di non rispettare l'accordo precedente.

Assicurati di visualizzare l'esempio delle specifiche dei requisiti necessarie per ordinare un robot di trading o un indicatore

Secondo la procedura standard di ordinazione delle applicazioni MQL4/MQL5 (così come le applicazioni in altri linguaggi di programmazione), lo sviluppatore di solito fornisce al cliente il codice sorgente creato durante il processo di sviluppo. Tuttavia, il cliente deve specificare esplicitamente questo requisito nella Specifica dei requisiti.

Raccomandiamo inoltre di specificare nella Specifica dei requisiti se lo sviluppatore è autorizzato a utilizzare parti di questo sviluppo in altri progetti commerciali o nei propri prodotti pubblicati sul Market.

Importante! L'amministrazione del servizio Freelance non si occupa di controversie legali relative all'ordine. Per la protezione legale, le parti possono stipulare un accordo aggiuntivo al di fuori del servizio Freelance.



La versione finale della Specifica dei Requisiti viene fornita dal cliente come allegato separato, poco prima di confermare la fase di Negoziazione dei Requisiti. Tutti i dettagli dell'ordine devono essere coperti dalla specifica dei requisiti. Usa screenshot o immagini laddove possibile.

Il cliente deve fornire la versione finale della Specifica dei requisiti insieme al costo e alla scadenza.

Lo sviluppatore deve accettare i termini della Specifica dei requisiti e il costo finale. Se devono essere apportate modifiche all'ordine, invia nuovi messaggi con i dettagli di tali modifiche.





Figura 8. Il cliente e lo sviluppatore hanno concordato i Requisiti, i costi e la scadenza



Da notare che le parti devono passare alla fase successiva solo dopo che la versione finale della specifica dei requisiti è stata approvata.

Ciò significa che lo sviluppatore deve iniziare a lavorare solo dopo che entrambe le parti hanno spuntato la casella di controllo "Negoziazione dei requisiti".



Fase 2. Dimostrazione



Nel secondo passaggio, lo sviluppatore può iniziare a implementare l'ordine. Tutte le ulteriori domande che possono sorgere durante il processo di sviluppo devono essere discusse direttamente nei commenti.

Una volta implementati tutti i requisiti specificati nella Specifica dei requisiti, è il momento di dimostrare il lavoro finito al cliente. La dimostrazione del risultato dipende dall'ordine. Per gli Expert Advisor può essere il seguente:

lo sviluppatore allega il file eseguibile EX4/EX5, il quale deve essere controllato dal cliente,



lo sviluppatore può inoltre fornire un rapporto di prova per un periodo specificato nella Specifica dei requisiti,

a volte lo sviluppatore può fornire registri delle operazioni di Expert Advisor da un account demo con un broker specifico,

screenshot e video,

accesso remoto al terminale dello sviluppatore su cui è in esecuzione l'applicazione risultante.

Lo scopo della dimostrazione è quello di assistere il cliente nella valutazione dell'applicazione risultante.

Dopo la dimostrazione, il cliente deve confermare la conformità della soluzione presentata con i Requisiti o rifiutarla, fornendo un elenco di requisiti o deviazioni non soddisfatti. Se necessario, lo sviluppatore può impiegare più tempo per correggere i difetti identificati e produrre una nuova dimostrazione.

La conferma della fase dimostrativa viene inoltre registrata automaticamente dal servizio Freelance:

Figura 9. Conferma della fase dimostrativa

Solo dopo aver completato con successo la fase di dimostrazione, lo sviluppatore deve inviare la versione finale se non diversamente concordato dal contratto.



Se il prodotto risultante non soddisfa i Requisiti precedentemente concordati, il cliente o lo sviluppatore possono richiedere l'arbitrato. Anche dopo aver richiesto l'arbitrato, le parti possono completare l'ordine in modo regolare o selezionare una delle opzioni disponibili: Annullare gli ordini: Il 10% dell'importo bloccato per un lavoro in questione viene detratto dall’account del cliente, mentre il restante 90% viene rilasciato; nessun importo viene trasferito all’account dello sviluppatore e la commissione di servizio è del 10%. Il lavoro è considerato come "Nuovo" e diventa disponibile per i nuovi sviluppatori; il feedback può essere dato solo dal cliente. Dividere l’importo a metà meno la commissione del servizio Freelance: Il 10% dell'importo precedentemente congelato viene detratto come commissione di servizio freelance,

il restante 90% è diviso in due metà: la prima metà (45% del costo dell'ordine) viene restituita al conto del cliente, mentre la seconda metà (45% del costo dell'ordine) viene trasferita allo sviluppatore ed è pari al 50% del costo originale,

il lavoro viene considerato come "Nuovo" e diventa disponibile per i nuovi sviluppatori; il feedback può essere dato da entrambe le parti - lo sviluppatore e il cliente.

Fase 3. Consegna e pagamento



Lo sviluppatore invia al cliente tutti i materiali relativi all'ordine implementato, nel volume specificato. Di norma, la soluzione viene inviata come codice sorgente, poiché la versione del compilatore potrebbe cambiare in futuro, nel qual caso potrebbe essere necessaria la ricompilazione della soluzione. Se deve essere fornito mediante accordo solo il file eseguibile, la specifica dei requisiti deve coprire ulteriori aggiornamenti.



Anche l'ulteriore utilizzo dei risultati ottenuti in altri sviluppi, da parte del cliente o dello sviluppatore, nonché l'autorizzazione a passare le soluzioni a terzi su base a pagamento o gratuita, devono essere discussi nella Specifica dei requisiti. Le parti possono inoltre specificare questi obblighi in un accordo separato, al di fuori del servizio Freelance. L'amministrazione Freelance non si occupa di tali questioni.



Lo sviluppatore trasferisce i materiali richiesti, seleziona la casella di controllo "Consegna e pagamento" e attende che lo stesso passaggio sia confermato dal cliente. Non appena il cliente conferma questo passaggio, l'ordine è considerato completato e il pagamento viene automaticamente trasferito dal conto del cliente al conto dello sviluppatore. Non sono richieste azioni da parte del cliente per il pagamento.



Figura 10. Consegna e conferma del pagamento

Non appena il cliente conferma questo passaggio, l'ordine è considerato completato e il pagamento viene automaticamente trasferito dal conto del cliente al conto dello sviluppatore. A questo punto, il cliente dovrebbe avere tutti i risultati del lavoro in conformità con le Specifiche dei requisiti.







Figura 11. Pagamento

4. Valutazione dell’ordine

Dopo il completamento dell'ordine, il cliente e lo sviluppatore possono aggiungere un feedback sulla cooperazione e valutare l'ordine.

L'elenco dei lavori completati dal cliente o dallo sviluppatore è disponibile nella sezione "Freelance" del profilo dell'utente.





Figura 12. Sezione freelance con recensioni dei clienti

Lo sviluppatore può anche lasciare un feedback sul cliente.

Ordina soluzioni di algo-trading dal servizio Freelance!



Freelance è il luogo ideale per ordinare indicatori, robot di trading e sistemi di analisi tecnica visiva di qualsiasi livello di complessità. Migliaia di trader e sviluppatori si incontrano all’interno del più grande servizio freelance al mondo per il trading algoritmico su MetaTrader, la piattaforma di trading più popolare.

Se sei un trader con una strategia di trading già pronta, ma non hai competenze di programmazione MQL5 / MQL4, allora Freelance è la soluzione migliore per te. Con questo servizio, puoi trovare uno sviluppatore che creerà per te un Expert Advisor o un indicatore.





Ordina un robot o un indicatore da Freelance





