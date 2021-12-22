MQL5 ve MQL4'te Alım Satım Robotu Nasıl Sipariş Edilir?

MetaTrader platformu, alım satım robotlarını kullanarak gece gündüz alım satım işlemi yapılmasına olanak tanır. Gerekli programlama becerilerine sahip olmasanız dahi, kapsamlı algo-alım satım özelliklerini kullanabilir, alım satım işlemlerini otomatikleştirebilir ve ayrıca herhangi bir karmaşıklık düzeyinde gerçek zamanlı teknik analizler yapabilirsiniz. Tüm bu gelişmiş seçeneklere, Freelance hizmetinden gerekli bir uygulama sipariş edilerek ulaşılabilir!





MQL5.com Freelance'in Avantajları



Freelance'i benzer hizmetlerden ayıran en büyük avantajı, yüksek finansal güvenliğidir: Geliştirmenin başlangıcında, tüm sipariş tutarı Müşteri'nin hesabında dondurulur. Böylece, Geliştirici iş için garantili bir ödeme alacakken, Müşteri ise ödemenin yalnızca sipariş tamamlandıktan sonra yapılacağından emin olabilecektir.



Freelance siparişi, her biri sistemde kayıtlı olan adımlara ayrılmıştır. Geliştirici bir siparişi yerine getirmeyi kabul eder, gerekli spesifikasyonları alır, bir prototip sağlar ve nihai sürümü gösterir: İlgili tüm eylemler sistem günlüğüne kaydedilir. Belirtilen tüm gereklilikleri uyguladıktan sonra, Geliştirici uygun ödemeyi otomatik olarak alır — sistem daha önce Müşterinin hesabında dondurulan tutarı aktarır.



Uyuşmazlıklar tahkim yoluyla çözülebilir. Her halükarda taraflar, hizmet yönetimiyle iletişime geçmeden mevcut üç seçenekten birini seçerek bir uyuşmazlığı çözebilir.



Sipariş oluştururken hazır hızlı seçenekleri seçebilirsiniz:

Sipariş türü: Bir alım satım robotu veya göstergenin geliştirilmesi, mevcut bir uygulamanın dönüştürülmesi veya değiştirilmesi, alım satım tavsiyesi veya diğer programlama dilleriyle entegrasyon.



Bir uygulama sipariş etmek istediğiniz terminalin sürümü: MetaTrader 4 ve MetaTrader 5.



Uygulama kategorisi: Göstergeler, Expert Advisor'lar, script dosyaları ve diğerleri.



Gerekli geliştirme becerileri: Belirli programlama dilleri bilgisi, matematik bilgisi, özel grafiklerin oluşturulması vb.



Müşteri, sipariş geliştirme sürecinde böyle bir ihtiyaç ortaya çıkarsa, sipariş geliştirme süresini veya maliyetini artırabilir.





Bütçeyi ve/veya son tarihi artırmak için ilgili bağlantıya tıklayın







Müşterilere ilk siparişlerinde yardımcı olmak için sık sorulan soruların yanıtlarını içeren Freelance ipuçları hazırladık. Tüm bu ipuçları doğrudan sipariş bölümünden kullanılabilir. Listeyi sıralamak ve en uygun sorunu seçmek için Sorular bölümüne bir sözcük yazmaya başlayın. Sohbete eklemek için seçilen soruya tıklayın.







Bu makalede, uygulama sipariş etmek veya özel siparişler geliştirmek için Freelance hizmetinin nasıl kullanılacağını açıklayacağız.

1. Sipariş Oluşturma



Freelance bölümü, sizi MQL5.com web sitesine yönlendiren MetaTrader 4/5 terminalinden doğrudan açılabilir. "Sipariş oluştur" a tıklayın









Şekil 1. Yeni Sipariş Oluşturma

Sipariş seçeneklerini seçin ve ana parametreleri belirtin:





Şekil 2. Temel sipariş parametreleri — açıklama, istenen bütçe ve şartlar



Başlık — gerekli uygulama hakkında kısa bilgi.

Potansiyel geliştiricilerin sipariş karmaşıklığını ve maliyetini değerlendirmesine olanak tanıyan kısa ve net bir açıklama eklemenizi öneririz.



Gereklilikler Spesifikasyonu dosyası. Bu dosya, seçilen Geliştirici ile sipariş ele alındıktan sonra eklenebilir.



İstenen bütçe.



Gün cinsinden siparişin son gerçekleştirilme tarihi.

Kişisel bir sipariş için bir Geliştirici adı.



Gerçekçi olun. Çok düşük bir maliyet belirtirseniz Geliştiriciyi bulamayabilirsiniz veya ortaya çıkan uygulama kalitesi tatmin edici olmayabilir. Sipariş karmaşıklığı ve maliyetinden emin değilseniz bu alanı boş bırakabilirsiniz. Potansiyel geliştiriciler, uygulama şartlarını ve maliyetlerini sunacaklardır.



İlk aşama tamamlandı. Şimdi birinin siparişi almasını ve siparişle ilgili sorular konusunda hazırlık yapmasını beklemelisiniz.

2. Geliştirici Seçme



Siparişinizi almak isteyen geliştiriciler, uygulama için başvuruda bulunacaktır. Bu aşamada tüm başvuru sahipleri anonim olmasına rağmen, mevcut başvurular, MQL5.community'nin tüm kullanıcıları tarafından görülebilir. Bununla birlikte, her başvuru sahibi için sayı, derecelendirme, yürütülen siparişlere ilişkin istatistikler ve mevcut iş yükü görüntülenir.







Şekil 3. Sipariş geliştirme başvurusu



Müşteri ve başvuru sahibi arasındaki yazışmalar herkese açık olmasa da, Hizmet Kuralları , bir sözleşme yapılmadan önce herhangi bir kişisel bilginin değiş tokuşunu yasaklamaktadır.

Freelance hizmetinin dışında Siparişleri yerine getirme Freelance hizmetini yalnızca kullanım amacı doğrultusunda (yani siparişle ilgili işleri yürütmek ve ilgili ödemeleri yapmak için) kullanabilirsiniz. Hizmet dışında bir iş yapmak için Freelance hizmetinde müşteri ve geliştirici aramak yasaktır.

Müşteriler ve başvuru sahipleri, bir iş sözleşmesi yapmadan önce hiçbir şekilde iletişim verilerini paylaşamaz. İhlal edenler Freelance hizmetine katılmaktan men edilecektir. Freelance Siparişleri için hizmet dışı iş yapmak ve ödeme yapmak yasaktır. İhlal edenler tüm MQL5.com web sitesi hizmetlerinden men edilecektir.

Yönetim, bir dahili soruşturmanın ardından, ihlal edenleri herhangi bir açıklama yapmaksızın Freelance Hizmeti'ne katılmaktan men etme hakkına sahiptir.

Siparişinize yeni mesajlar eklendiğinde, sayfanın üst kısmında bir evrak çantası simgesi görünür; bu, siparişinizdeki güncellemelerle ilgili bir bildirimdir:





Şekil 4. Siparişlerdeki güncellemeler

Mesajları görüntülemek için bu simgeye çift tıklayın.

Bir sonraki adımda Müşteri, alınan tüm başvuruları işleme koymalıdır. Bu, uygulamaların uygun kategorilere taşınmasını içerir: "Seçildi", "Adaylar" veya "Reddedildi":





Şekil 5. Başvuru Sahiplerinden gelen başvuruların listesi

Uygun başvuru sahipleri, daha fazla sipariş ayrıntısının tartışılabileceği "Adaylar" grubuna taşınır.

Başvuru sahipleri "Adaylar" grubuna taşındıklarında bir bildirim alırlar ve ilgili siparişlere uygun mesajlar eklenir.

Önemli! Yalnızca bu adımda değil, sonraki tüm adımlarda sipariş yorumları konusunda mümkün olduğunca birbirinizle iletişim kurmaya çalışın. İnsanlar genellikle aynı terimleri farklı şekillerde yorumlarlar. Bu nedenle, sipariş sürecinde ne kadar çok ayrıntıyı ele alırsanız, nihai sonuç o kadar iyi olabilir.

Müşteri, en uygun geliştiriciyi seçer ve uygun Başvuru Sahibini "Seçildi" kategorisine taşır. Bu kategori yalnızca bir geliştirici içerebilir. Bu gruba başka bir Başvuru Sahibi eklemeye çalışırsanız önceden seçilmiş olan Seçildi kategorisinden kaldırılacaktır.

Tüm sipariş ayrıntılarını netleştirdiğinizden emin olun. Bir sonraki adıma geçmeden önce tüm mesajları dikkatlice okumanızı öneririz.

3. Freelance Sipariş Yürütme

Sipariş yürütme süreci üç adımdan meydana gelir. Her adım, hem Müşterinin hem de Geliştiricinin onayını gerektirir. Taraflardan biri bir adımı tamamladığında, diğer taraf uygun bir anında bildirim alır.

Push bildirimlerini etkinleştirmek için MQL5.community profilinizde Metaquotes Kimliğinizi belirtmelisiniz. Push bildirimleri hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen MetaTrader Mobil Terminalinde MetaQuotes Kimliği makalesini okuyun.

Müşteri, son Devir ve Ödeme adımını onaylar onaylamaz, önceden dondurulan tutar otomatik olarak geliştiriciye aktarılır.

Aşağıdaki tabloda, her adımda Müşteri ve Geliştirici eylemlerinin kısa bir açıklaması gösterilmiştir.

Adım Ad Müşteri Geliştirici 1

Gerekliliklerin Görüşülmesi Geliştiriciye Gereklilikler Spesifikasyonu sağlar

Nihai maliyeti ve uygulama süresini onaylar

"Gerekliliklerin Görüşülmesi" kutusunu işaretler













Gereklilikler spesifikasyonunu onaylar ve belirtilen nihai geliştirme maliyetini ve süresini kabul eder.

"Gerekliliklerin Görüşülmesi" kutusunu işaretler



2

Gösterim











Müşteri, materyalleri aldıktan sonra, gönderilen materyallerin Siparişe uygun olduğunu onaylamalı veya Gereklilikler Spesifikasyonu'nun uygulanmayan bölümlerinin bir listesini sağlayarak reddetmelidir.

"Gösterim" onay kutusunu işaretler



Gereklilikler Spesifikasyonu'nda belirtilen tüm özellikler uygulandığında, Geliştirici sonuçları gösterir ve gösterim adımını onaylar.

"Gösterim" onay kutusunu işaretler



3

Devir ve Ödeme









Müşteri, gönderilen materyalleri doğrular ve işi kabul eder.



Müşteri sonucu kabul eder etmez, sistem uygun tutarı otomatik olarak Geliştiricinin hesabına aktaracaktır.

"Devir ve Ödeme" onay kutusunu işaretler



Geliştirici, işi Müşteriye teslim eder ve işin teslim edildiğini onaylar.

"Devir ve Ödeme" kutusunu işaretler









Tüm bu adımlar Sipariş kapsamında gerçekleştirilir.

Önemli! Sohbet, kişisel mesajlar veya sözlü anlatım gibi diğer iletişim kanalları aracılığıyla bu konuları tartışmış olsanız dahi, tüm önemli mesajları yorum şeklinde bırakmayı unutmayın. Üzerinde uzlaşmaya vardığınız tüm konuları her zaman mesajlar şeklinde doğrudan yorumlarda güvence altına alın.

Seçilen bir Geliştirici ile çalışmaya başlamak için Müşteri, uygun uygulamayı "Seçildi" kategorisine taşımalı ve seçimini onaylamalıdır:

Şekil 6. Müşteri ve Geliştirici ön koşulları tartışır

Bir Geliştirici, Seçildi grubuna taşındığında, taraflar Gereklilikler Spesifikasyonu ayrıntılarını, nihai geliştirme maliyetini ve son tarihi tartışmaya başlayabilir.

Şekil 7. Müşteri, Geliştiriciyi seçer

Adım 1. Gerekliliklerin Görüşülmesi



Gereklilikler Spesifikasyonu, Freelance siparişinin en önemli bölümlerinden biridir. İstenen çözümün tüm ayrıntılarını tartışın ve yanıtlar açık görünse dahi sorular yöneltin. En yaygın sorunlar, tarafların bazı noktaları net ve tartışma gerektirmeyen şeklinde değerlendirdiği durumlarda, yanlış anlama sonucunda ortaya çıkar. Daha sonra, geliştirme sürecinde, Geliştiricinin gerekli işlevselliği tamamen farklı bir şekilde uyguladığı ortaya çıkabilir. Bir zaman sonra taraflar birbirlerini önceki sözleşmeye uymamakla itham etmeye başlayabilir.

Alım satım robotu sipariş etmek veya bir gösterge için gerekli olan Gereklilikler Spesifikasyonu örneğini görüntülediğinizden emin olun.

Standart MQL4/MQL5 uygulaması sipariş prosedürüne göre (diğer programlama dillerindeki uygulamaların yanı sıra), Geliştirici genellikle Müşteriye geliştirme süreci sırasında oluşturulan kaynak kodunu sağlar. Yine de, Müşterinin bu gerekliliği Gereklilikler Spesifikasyonu'nda açıkça belirtmesi gerekir.

Ayrıca, Geliştiricinin bu geliştirmenin bölümlerini diğer ticari projelerde veya Market'te yayınlanan kendi ürünlerinde kullanmasına izin verilip verilmediğinin Gereklilikler Spesifikasyonu'nda belirtilmesini öneririz.

Önemli! Freelance hizmet yönetimi, siparişle ilgili yasal uyuşmazlıklarla ilgilenmemektedir. Hukuki koruma için taraflar Freelance hizmeti dışında ek bir sözleşme yapabilirler.



Gereklilikler Spesifikasyonu'nun son sürümü, Gerekliliklerin Görüşülmesi adımı onaylanmadan hemen önce Müşteri tarafından ayrı bir ek olarak sağlanır. Siparişin tüm ayrıntıları Gereklilikler Spesifikasyonu kapsamına girmelidir. Uygun olduğunda ekran görüntülerini veya resimleri kullanın.

Müşteri, Gereklilikler Spesifikasyonu'nun son sürümünü maliyet ve son tarih ile birlikte sağlamalıdır.

Geliştirici, Gereklilikler Spesifikasyonu'nun şartlarını ve nihai maliyeti kabul etmelidir. Siparişte herhangi bir değişiklik yapılması gerekiyorsa bu değişikliklerin ayrıntılarını içeren yeni mesajlar gönderin.





Şekil 8. Müşteri ve Geliştirici Gereklilikler, maliyet ve son tarih konusunda anlaşmaya varmıştır



Tarafların bir sonraki aşamaya ancak Gereklilikler Spesifikasyonu'nun nihai sürümü onaylandıktan sonra geçmeleri gerektiğini unutmayın.

Bu, Geliştiricinin ancak her iki taraf da "Gerekliliklerin Görüşülmesi" onay kutusunu işaretledikten sonra çalışmaya başlaması gerektiği anlamına gelir.



Adım 2. Gösterim



İkinci adımda, Geliştirici siparişi uygulamaya başlayabilir. Geliştirme sürecinde ortaya çıkabilecek diğer tüm sorular doğrudan yorumlarda tartışılmalıdır.

Gereklilikler Spesifikasyonu'nda belirtilen tüm gereklilikler uygulandıktan sonra, bitmiş işin Müşteriye gösterilmesinin zamanı gelmiştir. Sonucun gösterilmesi siparişe bağlıdır. Bu, Expert Advisor'lar için şu şekilde olabilir:

Geliştirici, Müşteri tarafından kontrol edilecek EX4/EX5 yürütülebilir dosyasını ekler,



Geliştirici ayrıca Gereklilikler Spesifikasyonu'nda belirtilen bir süre için bir test raporu sağlayabilir,

Geliştirici, bazen belirli bir aracı ile bir demo hesabından Expert Advisor işlem günlüklerini sağlayabilir,

Ekran görüntüleri ve videolar,

Ortaya çıkan uygulamanın üzerinde çalıştığı Geliştirici terminaline uzaktan erişim.

Gösterimin amacı, ortaya çıkan uygulamayı değerlendirme konusunda Müşteriye yardımcı olmaktır.

Gösterimden sonra Müşteri, sunulan çözümün Gerekliliklere uygunluğunu onaylamalı veya yerine getirilmemiş gerekliliklerin veya sapmaların bir listesini sağlayarak reddetmelidir. Gerekirse, Geliştirici, belirlenen kusurları düzeltmek ve yeni bir gösterim oluşturmak için ek süre alabilir.

Gösterim adımının onayı, Freelance hizmeti tarafından da otomatik olarak kaydedilir:

Şekil 9. Gösterim adımının onaylanması

Yalnızca Gösterim adımının başarıyla tamamlanmasından sonra, sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça Geliştirici nihai sürümü göndermelidir.



Ortaya çıkan ürün daha önce kararlaştırılan Gereklilikleri karşılamıyorsa, Müşteri veya Geliştirici Tahkim talep edebilir. Tahkim başvurusu yapıldıktan sonra dahi taraflar siparişi düzenli bir şekilde tamamlayabilir veya mevcut seçeneklerden birini seçebilir: Siparişleri İptal Etme: Sipariş için dondurulan tutarın %10'u Müşteri'nin hesabından düşülür, kalan %90'ı serbest bırakılır; Hizmet komisyonu %10 iken Geliştiricinin hesabına herhangi bir tutar aktarılmaz. Sipariş "Yeni" olarak sınıflandırılır ve yeni Geliştiriciler tarafından kullanılabilir hale gelir; geri bildirim yalnızca Müşteri tarafından eklenebilir. Parayı Freelance hizmet komisyonunun yarısından azına bölün: Daha önce dondurulan tutarın %10'u Freelance hizmet komisyonu olarak kesilir,

Kalan %90'ı ikiye bölünür: İlk yarı (Sipariş maliyetinin %45'i) Müşterinin hesabına iade edilirken, ikinci yarı (Sipariş maliyetinin %45'i) Geliştiriciye aktarılır; bu, gerçek maliyetin %50'si'ne eşittir.

Sipariş "Yeni" olarak sınıflandırılır ve yeni Geliştiriciler tarafından kullanılabilir hale gelir; Geri bildirim her iki taraf (Geliştirici ve Müşteri) tarafından eklenebilir.

Adım 3. Devir ve Ödeme



Geliştirici, Müşteriye uygulanan siparişle ilgili tüm materyalleri belirtilen hacimde gönderir. Kural olarak, çözüm kaynak kodu olarak sunulur; zira derleyici sürümü gelecekte değişebilir ve bu durumda çözümün yeniden derlenmesi gerekebilir. Sözleşmeyle yalnızca yürütülebilir dosya sağlanacaksa Gereklilikler Spesifikasyonu kapsamında daha fazla güncelleme yapılmalıdır.



Elde edilen sonuçların Müşteri veya Geliştirici tarafından diğer geliştirmelerde daha fazla kullanılması ve çözümlerin ücretli veya ücretsiz olarak üçüncü taraflara iletilmesi yetkisi de Gereklilikler Spesifikasyonu'nda tartışılmalıdır. Taraflar ayrıca bu yükümlülükleri Freelance hizmetinin dışında ayrı bir sözleşmede belirtebilirler. Freelance yönetimi bu tür sorunlarla ilgilenmemektedir.



Geliştirici gerekli materyalleri aktarır, "Devir ve Ödeme" onay kutusunu işaretler ve aynı adımın Müşteri tarafından onaylanmasını bekler. Müşteri bu adımı onaylar onaylamaz sipariş tamamlanmış olarak kabul edilir ve bunun ödemesi Müşterinin hesabından Geliştiricinin hesabına otomatik olarak aktarılır. Ödeme için Müşterinin herhangi bir işlem yapması gerekmez.



Şekil 10. Devir ve Ödeme onayı

Müşteri bu adımı onaylar onaylamaz sipariş tamamlanmış olarak kabul edilir ve bunun ödemesi Müşterinin hesabından Geliştiricinin hesabına otomatik olarak aktarılır. Bu zamana kadar Müşteri, Gereklilikler Spesifikasyonu'na uygun olarak işin tüm sonuçlarına sahip olmalıdır.







Şekil 11. Ödeme

4. Sipariş geri bildirimi

Siparişin tamamlanmasının ardından Müşteri ve Geliştirici, işbirliği hakkında bir geri bildirim ekleyebilir ve siparişi değerlendirebilir.

Müşteri veya Geliştirici tarafından tamamlanan işlerin listesi, kullanıcı profilinin "Freelance" bölümünde mevcuttur.





Şekil 12. Müşteri değerlendirmelerini içeren Freelance bölümü

Geliştirici ayrıca Müşteri hakkında geri bildirim bırakabilir.

Freelance'ten algo alım satım çözümleri sipariş edin!



Freelance, herhangi bir karmaşıklık düzeyindeki göstergeler, alım satım robotları ve görsel teknik analiz sistemleri sipariş etmek için ideal bir platformdur. Binlerce yatırımcı ve geliştirici, en popüler alım satım platformu MetaTrader'da algoritmik alım satım için dünyanın en büyük freelance hizmetinde bir araya gelmektedir.

Hazır bir alım satım stratejisi olan bir yatırımcıysanız, ancak MQL5/MQL4 programlama becerileriniz yoksa Freelance sizin için en iyi çözümdür. Bu hizmet ile sizin için bir Expert Advisor veya gösterge oluşturacak bir geliştirici bulabilirsiniz.





Freelance'ten robot veya gösterge sipariş edin





