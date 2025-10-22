The Strat Dashboard
The Strat Dashboard - Rob Smith’in “The Strat” Stratejisi için Çoklu Sembol Tarayıcı
Gerçek Zamanlı Çoklu Sembol Analiziyle İşlemlerinizi Dönüştürün 🚀
The Strat Dashboard, Rob Smith’in ünlü “The Strat” fiyat hareketi stratejisini kullanan trader’lar için özel olarak tasarlanmış profesyonel bir göstergedir.
Birden fazla sembolü aynı anda farklı zaman dilimlerinde izleyin, yüksek olasılıklı formasyonları anında bulun ve hiçbir fırsatı kaçırmayın.
MT5 Version :- https://www.mql5.com/en/market/product/153384/
🎯 “The Strat” Nedir?
“The Strat”, Rob Smith tarafından geliştirilen, fiyat mumlarının yapılarını ve zaman dilimleri arasındaki ilişkilerini analiz eden bir fiyat hareketi stratejisidir.
Her mum, önceki muma göre sınıflandırılarak her piyasada ve her zaman diliminde fiyatı okumak için evrensel bir dil oluşturur.
The Strat Mum Sınıflandırma Sistemi:
-
1 Bar (Inside Bar): Şu anki mumun yüksek seviyesi önceki yüksekten düşük, düşük seviyesi ise önceki düşükten yüksek → konsolidasyon
-
2 Bar (Directional Bar): Tek yönde hareket eder, ancak her iki seviyeyi de kırmaz
-
2U (Up): Daha yüksek yüksek ve düşük
-
2D (Down): Daha düşük yüksek ve düşük
-
-
3 Bar (Outside Bar): Daha yüksek yüksek ve daha düşük düşük → genişleme ve olası dönüş
🚀 Temel Özellikler ve Avantajlar
✅ Çoklu Sembol İzleme Paneli
Grafikler arasında geçiş yapmaya son verin!
Tek bir pencerede 10, 20 hatta 30+ sembolü aynı anda takip edin.
Hangi sembollerin formasyon oluşturduğunu anında görün.
-
Market Watch Entegrasyonu: tüm semboller otomatik taranır
-
Özel Sembol Listeleri: belirli semboller girilebilir
-
Aktif sembol vurgulama
✅ Çoklu Zaman Dilimi Analizi
Aynı anda 4 zaman diliminde piyasa yapısını görün.
İşlem zaman diliminizin üst zaman dilimleriyle uyumlu olduğu anları yakalayın.
-
Özelleştirilebilir zaman dilimleri (M1-MN1)
-
2-Bar kombinasyon gösterimi
-
Renk kodlu mum türleri
-
Varsayılan: M5, M15, M30, H1
✅ Akıllı Formasyon Algılama ve Filtreleme
Yalnızca önemli formasyonlara odaklanın:
-
3-1: dış mumdan iç muma (breakout potansiyeli)
-
2-1: yönlü mumdan iç muma (devam veya dönüş)
-
2U-2U / 2D-2D: trend devamı
-
2U-2D / 2D-2U: olası dönüş
Basit onay kutularıyla desenleri aç/kapat!
✅ FTFC (Full Time Frame Continuity)
Tüm zaman dilimleri aynı yönde olduğunda işlemlerinizin olasılığı artar.
-
Otomatik yön tespiti
-
FTFC filtreleme
-
Her zaman diliminde mevcut mum rengi (Boğa / Ayı / Doji)
✅ Kilit Seviyeler
Fiyatın önemli seviyelere göre konumunu görün:
-
Dün / Geçen Hafta / Geçen Ay yüksek-düşükleri
-
AbvH: önceki yüksek üzerinde (boğa)
-
BlwL: önceki düşük altında (ayı)
-
Rng: önceki aralıkta (nötr)
✅ Gerçek Zamanlı Uyarı Sistemi
Bir formasyon oluşur oluşmaz bildirim alın:
-
Ekran pop-up’ı
-
Günlük kaydı
-
Her mum için bir kez uyarı
-
Filtrelenmiş desenlerde aktif
✅ Grafik Üzerinde Mum Etiketleri
Öğrenirken işlem yapın:
-
Mumların üzerinde Strat numaraları
-
Renk kodları dashboard ile uyumlu
-
Görüntü aralığı ayarlanabilir
✅ Etkileşimli Dashboard
-
Herhangi bir sembole tıklayarak grafiğe geçin
-
Zaman dilimine tıklayarak ilgili grafiğe gidin
-
Filtre ayarları oturumlar arasında korunur
✅ Profesyonel Tasarım ve Özelleştirme
-
Konum, renk, yazı boyutu tamamen özelleştirilebilir
-
Satır genişlikleri ve vurgular ayarlanabilir
-
Aktif sembol belirgin şekilde gösterilir
📊 The Strat Dashboard Nasıl Kullanılır
1️⃣ Tarayıcıyı Kurun: semboller ve zaman dilimlerini seçin
2️⃣ Filtreleri Belirleyin: kullanmak istediğiniz pattern’leri seçin
3️⃣ Fırsatları Tarayın: FTFC ve kilit seviyeleri kontrol edin
4️⃣ İşleme Girin: setup’ı doğrulayın ve yönü takip edin
💡 Profesyonel İpuçları
-
Başlangıçta az sayıda pattern kullanın
-
Tarzınıza uygun zaman dilimlerini seçin
-
FTFC filtresini aktif edin
-
Kilit seviyeleriyle birleştirin
-
Farklı düzenler oluşturun (reversal / continuation / breakout)
-
2-2-2, 2-1-2, 3-1-2 kombinasyonlarını öğrenin
-
Sadece yüksek olasılıklı uyarıları etkinleştirin
-
15-30 dakikada bir paneli kontrol edin
🎓 Bu Dashboard Neden Farklı
-
Strat trader’ları için özel olarak tasarlandı
-
7 zaman dilimi analizi
-
Strat kombinasyonları dahil
-
Entegre uyarı sistemi
-
Profesyonel, kalıcı tasarım
✅ Şunlar için mükemmel:
-
Strat stratejisi kullanan trader’lar
-
Çoklu piyasa trader’ları (Forex, Endeks, Emtia, Kripto)
-
Zamanı kısıtlı trader’lar
-
Sistematik işlem yapanlar
-
Strat öğrenenler
-
Profesyonel trader’lar