The Strat Dashboard - Rob Smith’in “The Strat” Stratejisi için Çoklu Sembol Tarayıcı

Gerçek Zamanlı Çoklu Sembol Analiziyle İşlemlerinizi Dönüştürün 🚀

The Strat Dashboard, Rob Smith’in ünlü “The Strat” fiyat hareketi stratejisini kullanan trader’lar için özel olarak tasarlanmış profesyonel bir göstergedir.

Birden fazla sembolü aynı anda farklı zaman dilimlerinde izleyin, yüksek olasılıklı formasyonları anında bulun ve hiçbir fırsatı kaçırmayın.

MT5 Version :- https://www.mql5.com/en/market/product/153384/



🎯 “The Strat” Nedir?

“The Strat”, Rob Smith tarafından geliştirilen, fiyat mumlarının yapılarını ve zaman dilimleri arasındaki ilişkilerini analiz eden bir fiyat hareketi stratejisidir.

Her mum, önceki muma göre sınıflandırılarak her piyasada ve her zaman diliminde fiyatı okumak için evrensel bir dil oluşturur.

The Strat Mum Sınıflandırma Sistemi:

1 Bar (Inside Bar): Şu anki mumun yüksek seviyesi önceki yüksekten düşük, düşük seviyesi ise önceki düşükten yüksek → konsolidasyon

2 Bar (Directional Bar): Tek yönde hareket eder, ancak her iki seviyeyi de kırmaz 2U (Up): Daha yüksek yüksek ve düşük 2D (Down): Daha düşük yüksek ve düşük

3 Bar (Outside Bar): Daha yüksek yüksek ve daha düşük düşük → genişleme ve olası dönüş

🚀 Temel Özellikler ve Avantajlar

✅ Çoklu Sembol İzleme Paneli

Grafikler arasında geçiş yapmaya son verin!

Tek bir pencerede 10, 20 hatta 30+ sembolü aynı anda takip edin.

Hangi sembollerin formasyon oluşturduğunu anında görün.

Market Watch Entegrasyonu: tüm semboller otomatik taranır

Özel Sembol Listeleri: belirli semboller girilebilir

Aktif sembol vurgulama

✅ Çoklu Zaman Dilimi Analizi

Aynı anda 4 zaman diliminde piyasa yapısını görün.

İşlem zaman diliminizin üst zaman dilimleriyle uyumlu olduğu anları yakalayın.

Özelleştirilebilir zaman dilimleri (M1-MN1)

2-Bar kombinasyon gösterimi

Renk kodlu mum türleri

Varsayılan: M5, M15, M30, H1

✅ Akıllı Formasyon Algılama ve Filtreleme

Yalnızca önemli formasyonlara odaklanın:

3-1: dış mumdan iç muma (breakout potansiyeli)

2-1: yönlü mumdan iç muma (devam veya dönüş)

2U-2U / 2D-2D: trend devamı

2U-2D / 2D-2U: olası dönüş

Basit onay kutularıyla desenleri aç/kapat!

✅ FTFC (Full Time Frame Continuity)

Tüm zaman dilimleri aynı yönde olduğunda işlemlerinizin olasılığı artar.

Otomatik yön tespiti

FTFC filtreleme

Her zaman diliminde mevcut mum rengi (Boğa / Ayı / Doji)

✅ Kilit Seviyeler

Fiyatın önemli seviyelere göre konumunu görün:

Dün / Geçen Hafta / Geçen Ay yüksek-düşükleri

AbvH: önceki yüksek üzerinde (boğa)

BlwL: önceki düşük altında (ayı)

Rng: önceki aralıkta (nötr)

✅ Gerçek Zamanlı Uyarı Sistemi

Bir formasyon oluşur oluşmaz bildirim alın:

Ekran pop-up’ı

Günlük kaydı

Her mum için bir kez uyarı

Filtrelenmiş desenlerde aktif

✅ Grafik Üzerinde Mum Etiketleri

Öğrenirken işlem yapın:

Mumların üzerinde Strat numaraları

Renk kodları dashboard ile uyumlu

Görüntü aralığı ayarlanabilir

✅ Etkileşimli Dashboard

Herhangi bir sembole tıklayarak grafiğe geçin

Zaman dilimine tıklayarak ilgili grafiğe gidin

Filtre ayarları oturumlar arasında korunur

✅ Profesyonel Tasarım ve Özelleştirme

Konum, renk, yazı boyutu tamamen özelleştirilebilir

Satır genişlikleri ve vurgular ayarlanabilir

Aktif sembol belirgin şekilde gösterilir

📊 The Strat Dashboard Nasıl Kullanılır

1️⃣ Tarayıcıyı Kurun: semboller ve zaman dilimlerini seçin

2️⃣ Filtreleri Belirleyin: kullanmak istediğiniz pattern’leri seçin

3️⃣ Fırsatları Tarayın: FTFC ve kilit seviyeleri kontrol edin

4️⃣ İşleme Girin: setup’ı doğrulayın ve yönü takip edin

💡 Profesyonel İpuçları

Başlangıçta az sayıda pattern kullanın Tarzınıza uygun zaman dilimlerini seçin FTFC filtresini aktif edin Kilit seviyeleriyle birleştirin Farklı düzenler oluşturun (reversal / continuation / breakout) 2-2-2, 2-1-2, 3-1-2 kombinasyonlarını öğrenin Sadece yüksek olasılıklı uyarıları etkinleştirin 15-30 dakikada bir paneli kontrol edin

🎓 Bu Dashboard Neden Farklı

Strat trader’ları için özel olarak tasarlandı

7 zaman dilimi analizi

Strat kombinasyonları dahil

Entegre uyarı sistemi

Profesyonel, kalıcı tasarım

✅ Şunlar için mükemmel: