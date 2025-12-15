Risk Calculator Fast Trade Management Buttons

Risk/Reward Tool은 MetaTrader 4에서 거래를 계획, 시각화 및 실행하는 방식을 혁신하도록 설계된 전문가급 Expert Advisor입니다. 정밀한 리스크 관리를 중시하는 재량 트레이더이든, 거래 설정을 시각적으로 테스트해야 하는 전략 개발자이든, 이 도구는 우아하고 직관적인 인터페이스에서 필요한 모든 것을 제공합니다.

기본적인 포지션 계산기와 달리, Risk/Reward Tool은 시각적 거래 계획을 즉각적인 실행 기능, 실시간 손익 모니터링 및 포괄적인 거래 관리 기능과 결합합니다. 이 도구는 MT4 전략 테스터와 완전히 호환되어 실제 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 거래 전략을 연습하고 접근 방식을 개선할 수 있습니다.

도구의 전체 매뉴얼은 여기에서 확인할 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244

MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/158601

주요 기능

시각적 거래 계획

  • 드래그 앤 드롭 방식의 진입, 손절 및 익절 라인
  • 거래 매개변수를 조정할 때 실시간으로 업데이트되는 색상 구분된 리스크/리워드 영역
  • 변동성 조정 포지션 사이징을 위한 ATR 기반 자동 손절 계산
  • 시각적 표현이 포함된 설정 가능한 리스크/리워드 비율
  • 진입 라인 위치에 따른 시장가 주문 및 예약 주문(지정가/역지정가) 모두 지원

지능형 포지션 사이징

  • 계좌 잔액의 백분율 또는 고정 금액으로 리스크 설정
  • 손절을 이동할 때 업데이트되는 실시간 랏 사이즈 계산
  • 편리한 위/아래 버튼 또는 직접 입력으로 조정 가능한 리스크
  • 브로커 사양에 맞는 자동 랏 정규화

원클릭 거래 실행

  • 사전 계산된 포지션 사이즈로 즉각적인 시장가 주문 실행
  • 진입이 현재 가격에서 떨어져 설정될 때 자동 예약 주문 배치
  • 현재 가격에서 즉각 실행을 위한 시장가 주문 모드 토글
  • 거래 배치 전 시각적 확인

포괄적인 거래 관리

  • 개별 거래를 위한 본전 이동 버튼
  • 다중 포지션을 위한 평균 본전 기능
  • 사용자 정의 가능한 비율의 부분 청산 기능
  • 빠른 청산을 위한 전체 포지션 청산 버튼
  • 수익 거래 스케일 아웃을 위한 가장 수익성 높은 포지션 청산

실시간 거래 모니터링

  • 제어판의 실시간 손익 표시
  • 차트의 개별 거래 P/L 라벨
  • 각 레벨의 잠재적 손실/이익을 보여주는 SL/TP 금액 라벨
  • 동일 방향 다중 포지션의 평균 가격 라인
  • 차트 혼잡을 방지하는 스마트 라벨 그룹화

전략 테스터 호환성

  • MT4 비주얼 전략 테스터에서 완전한 기능
  • 테스트 중 재배치를 위한 드래그 가능한 패널
  • 거래 관리 테스트를 위한 오픈 주문의 조정 가능한 SL/TP 라인
  • 실제 돈을 위험에 빠뜨리지 않고 전략 연습

장점 및 이점

리스크 관리를 위해

  • 의도한 것 이상으로 위험을 감수하지 마세요 - 자동 포지션 사이징이 거래당 일관된 리스크를 보장합니다
  • 시각적 리스크/리워드 영역으로 실행 전 거래 품질을 쉽게 평가
  • ATR 기반 손절은 시장 변동성에 자동으로 적응
  • 본전 및 부분 청산 기능으로 자본 보호

거래 실행을 위해

  • 자동화된 랏 사이즈 계산으로 계산 오류 제거
  • 원클릭 주문 배치로 더 빠른 거래 실행
  • 약정 전 시각적으로 진입을 계획하여 감정적 거래 감소
  • 시장가 및 예약 주문 모두에 대한 원활한 지원

거래 관리를 위해

  • 평균 가격 추적으로 다중 포지션을 효율적으로 관리
  • 즉각적인 본전 기능으로 빠르게 이익 확정
  • 부분 청산 기능으로 수익 거래에서 스케일 아웃
  • 실시간 P/L 표시로 모든 포지션을 한눈에 모니터링

전략 개발을 위해

  • 실거래 전 전략 테스터에서 거래 전략 테스트
  • 재정적 위험 없이 거래 관리 기술 연습
  • 과거 데이터를 사용하여 진입 및 청산 타이밍 개선
  • 실제 자본을 투입하기 전에 접근 방식에 대한 자신감 구축

리뷰 답변