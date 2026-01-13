PerfectExecuter

DRX VWAP Engine – Kurumsal Emir İletimi

Kurumsal yatırımcıların neden daha iyi işlem fiyatları aldığını hiç merak ettiniz mi? Büyük hacimler için basit piyasa emirleri (Market Orders) kullanmazlar. Bunun gibi algoritmalar kullanırlar.

Sorun: Büyük hacimli bir piyasa emri, kayma (Slippage) ve spread maliyetlerinden muzdariptir. Piyasayı kendinize karşı hareket ettirirsiniz (Piyasa Etkisi). Çözüm: Bu işlem algoritması, toplam emrinizi (örn. 10 Lot) akıllı parçalara ("Slices") böler. Bunlar, hacim profiline dayalı olarak spread içine limit emirler olarak yerleştirilir.

Algoritmanın Çalışma Prensibi:

  • Slicing (Dilimleme): Toplam pozisyon daha küçük parçalara bölünür.

  • VWAP Mantığı: EA, Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyatı hesaplar. Limit emirler sadece fiyat istatistiksel olarak avantajlıysa (Alış için VWAP altı, Satış için VWAP üstü) yerleştirilir.

  • Chase Logic (Kovalama Mantığı): Fiyat kaçıyor mu? Algoritma momentumu algılar ve doluluk oranlarını garanti etmek için limit emirleri dinamik olarak kaydırır.

  • TCA (İşlem Maliyet Analizi): EA, anlık bir piyasa emrine kıyasla ne kadar "Alfa" (Fiyat Avantajı) yarattığınızı gerçek zamanlı olarak ölçer.

Panel & Metrikler:

  • Alpha (pts): Algoritma kullanımıyla elde ettiğiniz somut kazanç.

  • Impl. Shortfall: Başlangıç fiyatı ile ortalama işlem fiyatı arasındaki fark.

  • Progress: İşlem ilerlemesi.

Kontroller:

  • BUY / SELL VWAP: Algoritmayı başlatır.

  • URGENCY (Aciliyet): Agresifliği kontrol eder (Low = Sabırlı / High = Hızlı).

  • STOP: Acil durdurma.

Sonuç: DRX VWAP Executor bir sinyal üretici değil, profesyonel işlem yönetimi için bir araçtır. Girişlerinizi profesyonelleştirir ve kaymayı (slippage) radikal bir şekilde azaltmaya yardımcı olur.


