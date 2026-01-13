PerfectExecuter
DRX VWAP Engine – Kurumsal Emir İletimi
Kurumsal yatırımcıların neden daha iyi işlem fiyatları aldığını hiç merak ettiniz mi? Büyük hacimler için basit piyasa emirleri (Market Orders) kullanmazlar. Bunun gibi algoritmalar kullanırlar.
Sorun: Büyük hacimli bir piyasa emri, kayma (Slippage) ve spread maliyetlerinden muzdariptir. Piyasayı kendinize karşı hareket ettirirsiniz (Piyasa Etkisi). Çözüm: Bu işlem algoritması, toplam emrinizi (örn. 10 Lot) akıllı parçalara ("Slices") böler. Bunlar, hacim profiline dayalı olarak spread içine limit emirler olarak yerleştirilir.
Algoritmanın Çalışma Prensibi:
-
Slicing (Dilimleme): Toplam pozisyon daha küçük parçalara bölünür.
-
VWAP Mantığı: EA, Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyatı hesaplar. Limit emirler sadece fiyat istatistiksel olarak avantajlıysa (Alış için VWAP altı, Satış için VWAP üstü) yerleştirilir.
-
Chase Logic (Kovalama Mantığı): Fiyat kaçıyor mu? Algoritma momentumu algılar ve doluluk oranlarını garanti etmek için limit emirleri dinamik olarak kaydırır.
-
TCA (İşlem Maliyet Analizi): EA, anlık bir piyasa emrine kıyasla ne kadar "Alfa" (Fiyat Avantajı) yarattığınızı gerçek zamanlı olarak ölçer.
Panel & Metrikler:
-
Alpha (pts): Algoritma kullanımıyla elde ettiğiniz somut kazanç.
-
Impl. Shortfall: Başlangıç fiyatı ile ortalama işlem fiyatı arasındaki fark.
-
Progress: İşlem ilerlemesi.
Kontroller:
-
BUY / SELL VWAP: Algoritmayı başlatır.
-
URGENCY (Aciliyet): Agresifliği kontrol eder (Low = Sabırlı / High = Hızlı).
-
STOP: Acil durdurma.
Sonuç: DRX VWAP Executor bir sinyal üretici değil, profesyonel işlem yönetimi için bir araçtır. Girişlerinizi profesyonelleştirir ve kaymayı (slippage) radikal bir şekilde azaltmaya yardımcı olur.