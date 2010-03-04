ScalpingThink

ScalpingThink – Scalping’de Hassasiyet

ScalpingThink, hızlı hareketler ve kesin girişler arayan trader’lar için geliştirilmiş yenilikçi çift yönlü bir scalping sistemidir. Amaç: doğru kurulumlarla en kısa sürede kontrollü kâr elde etmek – güvenli ve verimli.

✅ Avantajlarınız

  • Grid yok, martingale yok – her işlem ayrı ayrı ve tam kontrol altında

  • Sabit stop-loss + sanal dinamik trailing stop ile maksimum güvenlik

  • Birden fazla trailing stop seçeneği ile kâr koruması

  • Safety Buffer marjınızı korur ve hesap aşırı yüklenmesini önler

  • Zaman ve spread filtreleri sayesinde yalnızca net piyasa koşullarında giriş

📊 Önerilen Piyasalar & Ayarlar

  • Zaman dilimi: M1 (1 dakikalık grafik) – gerçek scalping için ideal

  • Enstrümanlar: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NASDAQ 100, DAX, Dow Jones – yüksek hacimli ve hızlı fiyat hareketli piyasalar

⚙️ Fonksiyonlar & Özellikler

  • Trading paneli: küçültülebilir/büyütülebilir, gösterir:

    • EA durumu (aktif/durdurulmuş)

    • açık işlemler, bekleyen emirler, bakiye & özsermaye

    • ayrıntılı işlem istatistikleri

  • Otomatik veya sabit lot seçimi

  • Spread kontrolü haber veya düşük likidite dönemlerinde pahalı girişleri önler

  • Otomatik GMT algılama

  • Opsiyon: hafta sonu pozisyon yok

  • Özel stop-loss

  • Magic number & emir yorumları

⚠️ Demo notu: Backtest sırasında paneli kapatın, aksi halde istatistik hesaplaması daha uzun sürebilir. İşlem mantığı tamamen aktiftir.

➡️ ScalpingThink – Akıllı, verimli ve kontrollü scalping için aracınız.


