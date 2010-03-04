ScalpingThink
- Uzman Danışmanlar
- Simon Draxler
- Sürüm: 3.0
- Etkinleştirmeler: 5
ScalpingThink – Scalping’de Hassasiyet
ScalpingThink, hızlı hareketler ve kesin girişler arayan trader’lar için geliştirilmiş yenilikçi çift yönlü bir scalping sistemidir. Amaç: doğru kurulumlarla en kısa sürede kontrollü kâr elde etmek – güvenli ve verimli.
Hemen deneyin — Ücretsiz Demo ile
👉 Sadece 169 USD lansman fiyatıyla alın – fiyat artmadan önce!
✅ Avantajlarınız
-
Grid yok, martingale yok – her işlem ayrı ayrı ve tam kontrol altında
-
Sabit stop-loss + sanal dinamik trailing stop ile maksimum güvenlik
-
Birden fazla trailing stop seçeneği ile kâr koruması
-
Safety Buffer marjınızı korur ve hesap aşırı yüklenmesini önler
-
Zaman ve spread filtreleri sayesinde yalnızca net piyasa koşullarında giriş
📊 Önerilen Piyasalar & Ayarlar
-
Zaman dilimi: M1 (1 dakikalık grafik) – gerçek scalping için ideal
-
Enstrümanlar: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NASDAQ 100, DAX, Dow Jones – yüksek hacimli ve hızlı fiyat hareketli piyasalar
⚙️ Fonksiyonlar & Özellikler
-
Trading paneli: küçültülebilir/büyütülebilir, gösterir:
-
EA durumu (aktif/durdurulmuş)
-
açık işlemler, bekleyen emirler, bakiye & özsermaye
-
ayrıntılı işlem istatistikleri
-
-
Otomatik veya sabit lot seçimi
-
Spread kontrolü haber veya düşük likidite dönemlerinde pahalı girişleri önler
-
Otomatik GMT algılama
-
Opsiyon: hafta sonu pozisyon yok
-
Özel stop-loss
-
Magic number & emir yorumları
⚠️ Demo notu: Backtest sırasında paneli kapatın, aksi halde istatistik hesaplaması daha uzun sürebilir. İşlem mantığı tamamen aktiftir.
➡️ ScalpingThink – Akıllı, verimli ve kontrollü scalping için aracınız.