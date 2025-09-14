SR Levels Smart Support Resistance

Manuel çizim yapmadan saniyeler içinde kristal netliğinde piyasa yapısını görün!
HTF Auto Support & Resistance Göstergesi, grafiğinizdeki önemli destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak işaretler. Bu seviyeler yüksek zaman dilimine (HTF) dayanır, bu yüzden rastgele kısa vadeli çizgilere göre çok daha güvenilirdir.

Ana Özellikler:

  • En güçlü destek ve direnç bölgelerinin otomatik tespiti

  • Çoklu zaman dilimi analizi: Daha kesin seviyeler için yüksek zaman dilimini seçin

  • Anında yön bulma için renklerle ayrılmış net bölgeler

  • Öznel hatalar yok – seviyeler sabit kurallara göre objektif hesaplanır

  • Tüm piyasalar için optimize edildi: Forex, endeksler, emtialar, kripto paralar

  • Kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır – optimal varsayılan ayarlar

Trader’lar için Faydalar:

  • Piyasanın muhtemelen nerede döneceğini veya tepki vereceğini hızlıca görün

  • Yalnızca güçlü bölgelerde işlem yaparak kötü setupları filtreleyin

  • Zaman kazanın ve tutarlı analiz seviyeleriyle isabet oranınızı artırın

  • Scalper, günlük ve swing trader’lar için mükemmel

Kullanım İpuçları:

  • Ayarlardan tercih ettiğiniz yüksek zaman dilimini seçin (örn. H4, D1, W1)

  • Bölgeleri fiyat hareketi veya mum formasyonları ile birleştirin

  • Piyasanın bu seviyelerde nasıl tepki verdiğini izleyin ve işlemlerinizi planlayın


