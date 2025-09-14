SR Levels Smart Support Resistance
- Göstergeler
- Simon Draxler
- Sürüm: 1.21
- Güncellendi: 14 Eylül 2025
Manuel çizim yapmadan saniyeler içinde kristal netliğinde piyasa yapısını görün!
HTF Auto Support & Resistance Göstergesi, grafiğinizdeki önemli destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak işaretler. Bu seviyeler yüksek zaman dilimine (HTF) dayanır, bu yüzden rastgele kısa vadeli çizgilere göre çok daha güvenilirdir.
Ana Özellikler:
-
En güçlü destek ve direnç bölgelerinin otomatik tespiti
-
Çoklu zaman dilimi analizi: Daha kesin seviyeler için yüksek zaman dilimini seçin
-
Anında yön bulma için renklerle ayrılmış net bölgeler
-
Öznel hatalar yok – seviyeler sabit kurallara göre objektif hesaplanır
-
Tüm piyasalar için optimize edildi: Forex, endeksler, emtialar, kripto paralar
-
Kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır – optimal varsayılan ayarlar
Trader’lar için Faydalar:
-
Piyasanın muhtemelen nerede döneceğini veya tepki vereceğini hızlıca görün
-
Yalnızca güçlü bölgelerde işlem yaparak kötü setupları filtreleyin
-
Zaman kazanın ve tutarlı analiz seviyeleriyle isabet oranınızı artırın
-
Scalper, günlük ve swing trader’lar için mükemmel
Kullanım İpuçları:
-
Ayarlardan tercih ettiğiniz yüksek zaman dilimini seçin (örn. H4, D1, W1)
-
Bölgeleri fiyat hareketi veya mum formasyonları ile birleştirin
-
Piyasanın bu seviyelerde nasıl tepki verdiğini izleyin ve işlemlerinizi planlayın