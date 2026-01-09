Trade Execution Panel

ROBOV3 – Çoklu Emir Sistemi, Koruma ve Hata Ayıklama Özellikli Manuel Emir Giriş Yöneticisi

Genel Bakış

ROBOV3, pozisyon giriş kararları üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen ancak pozisyon işleme, koruma ve izleme işlemlerini otomatikleştirmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmış, manuel işlem yürütme ve işlem yönetimi özelliğine sahip bir Uzman Danışmandır.





Uzman Danışman işlem sinyali üretmez.





Tüm işlemler, grafik üzerindeki kontrol paneli aracılığıyla manuel olarak açılır.





Özellikleri iyileştirmek veya eklemek için herhangi bir öneriniz varsa veya farklı bir Uzman Danışman sistemi (Expert Advisor) geliştirmek istiyorsanız, lütfen benimle iletişime geçin.





Temel Özellikler

1. Fiyat kontrolü ile manuel alış emirlerinin yürütülmesi

Yatırımcı, panele istenen giriş fiyatını girer.





"ALIM" düğmesine tıklandığında:





Uzman Danışman mevcut alış (talep) fiyatını kontrol eder.





Piyasa fiyatı girilen fiyattan yüksekse, işlem açılmaz.





Piyasa fiyatı girilen fiyata eşit veya daha düşükse, işlem yürütülür.





Bu, yatırımcının planlanandan daha kötü bir fiyattan pozisyona girmemesini sağlar.





2. Çoklu Emir İşlemi

AL düğmesine tıklandığında, EA aynı anda birden fazla alış pozisyonu açar.





Emir sayısı şu parametre ile kontrol edilir:





MultiOrderCount

Tüm emirler:





Aynı lot büyüklüğünü kullanır





Aynı piyasa fiyatından açılır





Aynı Kar Al mantığını kullanır





Bu, manuel yeniden sıralama yapmadan pozisyonları birleştirmeye olanak tanır.





3. Giriş Fiyatına Dayalı Kar Al (USD Mantığı)

Kar Al şu şekilde hesaplanır:





TP = Giriş Fiyatı + TP_USD

TP, işlem fiyatına bağlı DEĞİLDİR.





Bu, spread veya kaymadan bağımsız olarak istikrarlı bir risk-ödül oranı sağlar.





4. Koruma Düğmesi – Anında Kar Koruması

KORUMA düğmesi manuel bir kar kilidi ayarlar:





Sadece karlı alış pozisyonları etkilenir.





Zarar durdurma noktası şuraya taşındı:





Mevcut alış fiyatı – GuardUSD

Her pozisyon kendi dinamik olarak hesaplanan zarar durdurma noktasına sahiptir.





Bu işlem manuel olarak gerçekleştirilir ve yatırımcıya korumayı ne zaman uygulayacağına dair tam bir takdir yetkisi verir.





5. Tüm pozisyonların anında kapatılması

"TÜMÜNÜ KAPAT" düğmesi:





Belirli bir sembol için tüm açık pozisyonları kapatır.





Maksimum hız için eşzamansız yürütme kullanır.





Volatilite veya riskli olaylar sırasında pozisyonlardan hızlı bir şekilde çıkmak için tasarlanmıştır.





6. Gerçek zamanlı izleme paneli

Pano sürekli olarak şunları gösterir:





Toplam yüzen kar (USD)





Açık pozisyon sayısı





Mevcut sistem durumu





Tüm değerler her tikte güncellenir.





7. Hata Ayıklama ve Şeffaflık Sistemi

DebugMode = true olduğunda, EA şunları gösterir:





Koruma aktivasyon sonuçları (kar, stop-loss değeri, aracı kurum yanıtı)





Takip eden yapılandırma değerleri





Gerçek zamanlı kar takibi





Bu, EA'yı tamamen gözlemlenebilir ve teşhis edilebilir hale getirerek gizli davranışları ortadan kaldırır.





Bu EA'nın YAPMADIĞI ŞEYLER





❌ Otomatik işlem sinyalleri yok





❌ Martingale yok





❌ Grid yok





❌ Zorunlu takip eden stop yok





❌ Gizli mantık veya risk artışı yok





Her işlem açık, görünür ve yatırımcı tarafından kontrol edilir.





Kullanım Alanları

ROBOV3 şunlar için idealdir:





Manuel scalping yapanlar





Haberlere dayalı işlem yapanlar





Altın ve kripto para birimi işlem yapanlar





Hız ve kontrol gerektiren işlem yapanlar





Otomatik işlem yürütme ile manuel karar vermeyi tercih eden işlem yapanlar





Tasarım Felsefesi

"İşleme ne zaman girileceğine işlem yapan kişi karar verir.

EA, işlemin ne kadar hızlı ve temiz bir şekilde yönetileceğine karar verir."