Trade Execution Panel
- Yardımcı programlar
- Cem Aytemiz
- Sürüm: 3.1
- Etkinleştirmeler: 5
ROBOV3 – Çoklu Emir Sistemi, Koruma ve Hata Ayıklama Özellikli Manuel Emir Giriş Yöneticisi
Genel Bakış
ROBOV3, pozisyon giriş kararları üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen ancak pozisyon işleme, koruma ve izleme işlemlerini otomatikleştirmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmış, manuel işlem yürütme ve işlem yönetimi özelliğine sahip bir Uzman Danışmandır.
Uzman Danışman işlem sinyali üretmez.
Tüm işlemler, grafik üzerindeki kontrol paneli aracılığıyla manuel olarak açılır.
Özellikleri iyileştirmek veya eklemek için herhangi bir öneriniz varsa veya farklı bir Uzman Danışman sistemi (Expert Advisor) geliştirmek istiyorsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Temel Özellikler
1. Fiyat kontrolü ile manuel alış emirlerinin yürütülmesi
Yatırımcı, panele istenen giriş fiyatını girer.
"ALIM" düğmesine tıklandığında:
Uzman Danışman mevcut alış (talep) fiyatını kontrol eder.
Piyasa fiyatı girilen fiyattan yüksekse, işlem açılmaz.
Piyasa fiyatı girilen fiyata eşit veya daha düşükse, işlem yürütülür.
Bu, yatırımcının planlanandan daha kötü bir fiyattan pozisyona girmemesini sağlar.
2. Çoklu Emir İşlemi
AL düğmesine tıklandığında, EA aynı anda birden fazla alış pozisyonu açar.
Emir sayısı şu parametre ile kontrol edilir:
MultiOrderCount
Tüm emirler:
Aynı lot büyüklüğünü kullanır
Aynı piyasa fiyatından açılır
Aynı Kar Al mantığını kullanır
Bu, manuel yeniden sıralama yapmadan pozisyonları birleştirmeye olanak tanır.
3. Giriş Fiyatına Dayalı Kar Al (USD Mantığı)
Kar Al şu şekilde hesaplanır:
TP = Giriş Fiyatı + TP_USD
TP, işlem fiyatına bağlı DEĞİLDİR.
Bu, spread veya kaymadan bağımsız olarak istikrarlı bir risk-ödül oranı sağlar.
4. Koruma Düğmesi – Anında Kar Koruması
KORUMA düğmesi manuel bir kar kilidi ayarlar:
Sadece karlı alış pozisyonları etkilenir.
Zarar durdurma noktası şuraya taşındı:
Mevcut alış fiyatı – GuardUSD
Her pozisyon kendi dinamik olarak hesaplanan zarar durdurma noktasına sahiptir.
Bu işlem manuel olarak gerçekleştirilir ve yatırımcıya korumayı ne zaman uygulayacağına dair tam bir takdir yetkisi verir.
5. Tüm pozisyonların anında kapatılması
"TÜMÜNÜ KAPAT" düğmesi:
Belirli bir sembol için tüm açık pozisyonları kapatır.
Maksimum hız için eşzamansız yürütme kullanır.
Volatilite veya riskli olaylar sırasında pozisyonlardan hızlı bir şekilde çıkmak için tasarlanmıştır.
6. Gerçek zamanlı izleme paneli
Pano sürekli olarak şunları gösterir:
Toplam yüzen kar (USD)
Açık pozisyon sayısı
Mevcut sistem durumu
Tüm değerler her tikte güncellenir.
7. Hata Ayıklama ve Şeffaflık Sistemi
DebugMode = true olduğunda, EA şunları gösterir:
Koruma aktivasyon sonuçları (kar, stop-loss değeri, aracı kurum yanıtı)
Takip eden yapılandırma değerleri
Gerçek zamanlı kar takibi
Bu, EA'yı tamamen gözlemlenebilir ve teşhis edilebilir hale getirerek gizli davranışları ortadan kaldırır.
Bu EA'nın YAPMADIĞI ŞEYLER
❌ Otomatik işlem sinyalleri yok
❌ Martingale yok
❌ Grid yok
❌ Zorunlu takip eden stop yok
❌ Gizli mantık veya risk artışı yok
Her işlem açık, görünür ve yatırımcı tarafından kontrol edilir.
Kullanım Alanları
ROBOV3 şunlar için idealdir:
Manuel scalping yapanlar
Haberlere dayalı işlem yapanlar
Altın ve kripto para birimi işlem yapanlar
Hız ve kontrol gerektiren işlem yapanlar
Otomatik işlem yürütme ile manuel karar vermeyi tercih eden işlem yapanlar
Tasarım Felsefesi
"İşleme ne zaman girileceğine işlem yapan kişi karar verir.
EA, işlemin ne kadar hızlı ve temiz bir şekilde yönetileceğine karar verir."