Dino Trader Scanner

Agulhadas Stratejisi için Tarayıcı

Bu tarayıcı, Brezilyalı yatırımcılar arasında oldukça popüler olan ve gayri resmi olarak "Agulhadas" olarak bilinen stratejinin sinyallerini otomatik olarak tespit etmek için geliştirildi. Teknik, grafik üzerindeki olası giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için beş ana göstergeyi ve net görsel kuralları kullanır. Tarayıcı sayesinde zaman kazanır ve bu fırsatları manuel olarak arama zahmetinden kurtulursunuz.

Bu Tarayıcı Göstergesini ücretsiz olarak buradan indirin

Tarayıcı Nasıl Çalışır

Tarayıcı, gerçek zamanlı olarak birden fazla varlığı analiz eder ve teknik göstergelerin belirli kombinasyonlarına dayalı alış veya satış sinyalleri arar. Tam (veya tercihinize göre kısmi) bir kurulum bulduğunda, varlık sonuç panelinde gösterilir; böylece hızlı ve güvenle karar verebilirsiniz.

Kullanılan Kriterler

Tarayıcı, piyasada iyi bilinen beş teknik göstergenin kombinasyonuna dayanır:

  1. Hareketli Ortalamalar (3/8/20) — Kısa hareketli ortalamanın orta hareketli ortalamanın üzerine çıkması
  2. ADX — DI+ veya DI- hakimiyeti ile trend varlığı
  3. Bollinger Bantları — Volatilitenin artışını gösteren genişleme
  4. Trix — Belirgin trend (ortalamasının üzerinde veya altında)
  5. Stokastik — Hareketi doğrulayan tutarlı yön

Tarayıcıyı, tüm kriterler karşılandığında uyarı vermesi veya minimum onay sayısına (örneğin 5 üzerinden 3) göre uyarı vermesi için ayarlayabilirsiniz.

Tarayıcı Paneli

İzlenen her varlık için görüntüleme paneli şunları gösterir:

  • Renk: Alış sinyalleri için mavi, satış sinyalleri için kırmızı
  • Durum: Giriş tespit edildi, çıkış önerildi veya kısmi uyarı
  • Aktif göstergeler: Hangi filtrelerin karşılandığını görsel olarak gösterir

Listelenen varlıklardan birine tıkladığınızda, grafik otomatik olarak yapılandırılmış göstergelerle açılır ve sinyaller tam olarak oluştuğu anda gösterilir.

Tarayıcı Uygulamaları

Bu teknik analiz yaklaşımını hareketli ortalamalarla kullananlar için idealdir ve varlık tarama sürecini otomatikleştirmek isteyenler için uygundur. Araç zaman kazandırır, gürültüyü azaltır ve seçilen metodolojiye uygun kurulumlar sunan varlıklara odaklanmayı sağlar.

Varsayılan Ayarlar

Tarayıcı varsayılan olarak aşağıdaki parametreleri kullanır, hepsi kullanıcı tarafından ayarlanabilir:

  • Hareketli Ortalamalar: 3 / 8 / 20
  • ADX: 8 dönem
  • Bollinger Bantları: 8 dönem, sapma 2
  • Trix: 9 dönem, 4 dönemlik ortalama ile
  • Stokastik: 8 / 3 / 3

Önemli Not

Bu tarayıcı bağımsız olarak geliştirilmiştir ve sadece kamuya açık ve eğitim topluluklarında yaygın olarak tartışılan ana filtreleri kullanır. İsimlendirilmiş görsel desenler, öznel yorumlar veya özel öğretimler gibi herhangi bir özel metodolojiye özgü gelişmiş unsurları içermez. Herhangi bir stratejide kapsamlı bir derinlemesine çalışma için resmi kaynaklardan faydalanılması önerilir.

