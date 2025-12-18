Trend Strategy Pro System MT5

Trend Strategy Pro, tüm piyasa koşullarında yüksek olasılıklı trend dönüşü ve diverjans sinyalleri tanımlamak için tasarlanmış yeniden çizim yapmayan, geriye doğru çizim yapmayan bir göstergedir. Profesyonel seviye analiz ile kesin giriş noktaları arayan traderlar için mükemmel!





Bu profesyonel gösterge, entegre bir bilgi paneli aracılığıyla net görsel sinyaller ve kapsamlı piyasa analizi sağlayarak tek bir araçta iki güçlü işlem stratejisini birleştirir.





Bu gösterge haftalık olarak güncellenecek, yeni stratejiler ekleyecek ve mevcut olanları iyileştirecektir.



Nasıl çalışır? Çok basit:

Kırmızı oklar satış sinyallerini gösterir.

sinyallerini gösterir. Mavi oklar alış sinyallerini gösterir.





Bir göstergede iki güçlü strateji

Strateji 1: Trend Dönüşü

Bu strateji, Williams Percent Range (WPR) ve gelişmiş desen tanıma kullanarak potansiyel trend dönüşlerini tanımlar. Piyasa momentumunun değiştiği anları tespit eder ve karşı-trend işlemler veya geri çekilmelerden sonra trend devamı için optimal giriş noktalarını sinyal eder.





Strateji 2: Diverjans Stratejisi

Bu strateji, doğrusal regresyon analizi kullanarak fiyat hareketi ile MACD göstergesi arasındaki klasik diverjans desenlerini tespit eder. Diverjans sinyalleri genellikle önemli fiyat hareketlerinden önce gelir, bu da bu stratejiyi büyük trend değişikliklerini erken yakalamak için ideal kılar.





Profesyonel bilgi paneli

Gösterge şunları gösteren kapsamlı bir bilgi paneli içerir:

Kullanılan mevcut strateji

Sembol ve zaman dilimi

Gerçek zamanlı spread hesaplaması

RSI'ye dayalı piyasa trend analizi (Yükseliş/Düşüş)

Son sinyal türü (Alış/Satış)

Mevcut saat





Gelişmiş uyarı sistemi

Entegre uyarı sistemi ile hiçbir işlem fırsatını kaçırmayın:

Anında bildirim için ses uyarıları

Detaylı sinyal bilgileriyle e-posta uyarıları

Mobil cihazınıza push bildirimleri

Yapılandırılabilir uyarı sıklığı

Tüm uyarılar sinyal üretimi ile senkronize edilmiştir ve yalnızca geçerli bir sinyalle bir mum kapandığında tetiklenir, yanlış bildirimleri önler.





Yeniden çizer mi yoksa geriye doğru çizer mi?

Ok stilindeki göstergeler hakkındaki en önemli sorulardan biri, yeniden çizip çizmediği veya geriye doğru çizip çizmediğidir. Trend Strategy Pro durumunda cevap açıktır:





Bu gösterge YENİDEN ÇİZMEZ

Bu, sinyallerin grafikte gösterildikten sonra kaybolmadığı veya konum değiştirmediği anlamına gelir. Her ok tamamen kapanmış mumlara dayanır, bu yüzden yeniden hesaplanmaz veya silinmez.

Mevcut mumu (i == 0) sinyal üretmek için kullanmaz

Yalnızca kapanmış verileri kullanır (i >= 1)

Bir ok çizildiğinde, orada kalıcı olarak kalır





Ayrıca GERİYE DOĞRU ÇİZMEZ

Geriye doğru çizim, bir göstergenin gerçekte canlı olarak hiç görünmemiş geçmiş sinyalleri göstererek "geçmişi sahteleştirmesi"dir.

Trend Strategy Pro tüm geçmişi tutarlı bir şekilde işler ve sahte geçmiş sinyalleri EKLEMEZ.

Geçmiş sinyaller gerçektir, gerçek anda verilmiştir

Hiçbir ok geriye dönük olarak eklenmez

Geçmişte gördükleriniz, canlı bir işlemde gerçekte ne olacağını yansıtır





Bunu nasıl doğrulayabilirsiniz?

MT5'in görsel strateji test cihazını kullanın Mumdan mum'a hareket edin ve şunları kontrol edin: Oklar yalnızca mumun kapanışında görünür

görünür Asla kaybolmazlar veya hareket etmezler

veya hareket etmezler Yeni bir sinyal çizildiğinde eski sinyaller görünmez





Sonuç





Teknik gereksinim Durum Sinyalleri yeniden çizer mi? Hayır Geriye doğru çizer mi? Hayır Gelecek verileri kullanır mı? Hayır Kapanmış mumlara dayalı mı? Evet Gerçek işlem için ideal mi? Kesinlikle





Trend Strategy Pro şeffaflık ve hassasiyetle inşa edilmiştir. Gördüğünüz, gerçekte aldığınızdır — sürpriz yok.





Önerilen ayarlar

Trend Strategy Pro TÜM zaman dilimlerinde kullanılabilir, ancak optimal performans genellikle şunlarda elde edilir:

M15, M30, H1 swing işlem ve trend takibi için

swing işlem ve trend takibi için H4, D1 pozisyon işlemi ve ana trend tanımlama için





Ana özellikler

Bir göstergede iki profesyonel işlem stratejisi

Yeniden çizim ve geriye doğru çizim yapmayan sinyaller

Gerçek zamanlı piyasa verileriyle kapsamlı bilgi paneli

Senkronize uyarı sistemi (ses, e-posta, push bildirimleri)

Basitlik için varsayılan olarak gizli gelişmiş parametreler

Yapılandırılabilir sinyal sıklığı (Düşük/Orta/Yüksek)

Trend dönüşü stratejisi için risk seviyesi ayarı

Diverjans stratejisi için özelleştirilebilir MACD ve doğrusal regresyon parametreleri





Net sinyaller arayan bir başlangıç seviyesi trader veya profesyonel seviye analiz araçları arayan deneyimli bir trader olsanız da, Trend Strategy Pro başarılı işlem için ihtiyacınız olan hassasiyet ve güvenilirliği sağlar.