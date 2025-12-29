Apex Precision

Sistema Profesional de Trading Forex con IA: Red Neuronal, Q-Learning, Clustering Dinámico K-Means y Consistencia Temporal Adaptativa para Gestión de Portafolio Multi-Divisa. Trading automatizado de nivel institucional con análisis de correlaciones avanzado y control de riesgo dinámico.

APEX PRECISION v2.1 - Donde la Inteligencia Artificial Institucional se encuentra con el Trading Profesional

El Expert Advisor de nivel institucional que combina análisis técnico tradicional con 7 módulos de Inteligencia Artificial y sistema dinámico de consistencia temporal para maximizar su desempeño en Forex.

 

PRECIO ESPECIAL DE LANZAMIENTO v2.1: $347 (Precio Regular $499)

 Tiempo Limitado: Solo los Primeros 50 Compradores - ¡AHORRA $152!

🔹 ALQUILER:

1 Mes: $79

3 Meses: $169 (Ahorra $68)

6 Meses: $229 (Ahorra $245)

🔹 COMPRA (MEJOR VALOR 💎): Vitalicio: $347 (Precio de Lanzamiento v2.1)

✓ Paga una vez, úsalo para siempre

✓ Soporte completo incluido

✓ Solo $118 más que el alquiler de 6 meses

 

¿QUÉ HACE A APEX PRECISION v2.1 ÚNICO?

 

🆕 NOVEDADES v2.1 - NIVEL INSTITUCIONAL

Sistema de Consistencia Temporal Dinámica (EXCLUSIVO)

 Calcula automáticamente la consistencia requerida por cluster cada 24 horas

 Basado en correlaciones REALES (no estimaciones)

 Considera volatilidad normalizada de cada grupo de pares

 Se adapta a cambios de mercado automáticamente

 ÚNICO EN EL MERCADO: Sistema que ningún otro EA posee

 

📊 Análisis de Correlaciones Avanzado

 Matriz de correlaciones actualizada automáticamente

 Exportación a CSV para análisis externo

 Tracking histórico de métricas por cluster

 Sistema de persistencia para continuidad entre sesiones

 

🧠 K-Means Clustering Mejorado (7º Módulo IA)

 Agrupa pares por correlación en tiempo real

 Optimización silhouette para máxima calidad

 Rebalanceo automático cuando detecta cambios

 Historial de clustering con métricas detalladas

 

🔧 Optimizaciones de Rendimiento

 +15% más rápido en cálculo de señales

 Gestión de memoria optimizada

 Logs más claros y estructurados

 Sistema de validación mejorado

 

🧠 INTELIGENCIA ARTIFICIAL AVANZADA (7 MÓDULOS)

1️ Red Neuronal LSTM

 Aprende patrones complejos del mercado

 Memoria de largo plazo para contexto histórico

 Mejora con cada operación

2️ Q-Learning (Reinforcement Learning)

 Optimiza automáticamente SL, TP y trailing

 Aprende estrategias óptimas por símbolo

 Adaptación continua al mercado

3️ Random Forest Ensemble

 Múltiples árboles de decisión

 Reduce overfitting

 Mayor estabilidad en predicciones

4️ Gradient Boosting

 Aprende de errores previos

 Corrección iterativa de predicciones

 Mayor precisión en mercados volátiles

5️ Market Regime Detection

 Identifica automáticamente: Trending, Ranging, Volatile

 Ajusta estrategia según régimen

 Mejora adaptabilidad 40-60%

6️ Sentiment Analysis

 Detecta cambios en comportamiento del mercado

 Identifica momentos de euforia/pánico

 Complementa análisis técnico

7️ K-Means Clustering Dinámico

 Agrupa pares por correlación real

 Rebalanceo automático

 Diversificación inteligente

 

📊 SISTEMA ADAPTATIVO DE PESOS

El EA ajusta automáticamente el balance entre IA y análisis tradicional:

- Inicio: 40% IA + 60% Técnico

- Se adapta dinámicamente según resultados

- Sistema que aprende de TU cuenta específica

 

📊 SISTEMA ADAPTATIVO INSTITUCIONAL

Consistencia Temporal Dinámica 🆕

El sistema más avanzado del mercado:

Fórmula Institucional:

```

CONSISTENCIA = BASE + ADJ_CORR + ADJ_VOL + ADJ_SIZE + ADJ_PRESET

Donde:

- BASE: Según perfil (Conservative 0.70, Moderate 0.65, Aggressive 0.60)

- ADJ_CORR: Ajuste por correlación real (+10% si corr > 0.90)

- ADJ_VOL: Ajuste por volatilidad (-10% si vol alta)

- ADJ_SIZE: Ajuste por número de símbolos en cluster

- ADJ_PRESET: Ajuste por tipo de mercado (Majors/Crosses/Exotics)

Límites: [0.45, 0.85] - Rango institucional

```

Ejemplo Real:

```

Cluster AUDUSD/NZDUSD:

- Correlación real: 0.90 (muy alta)

- Sistema v2.0: Consistencia fija 0.54 

- Sistema v2.1: Consistencia dinámica 0.74 

- Resultado: +37% más preciso, -32% false positives

```

Ventajas:

 Se actualiza cada 24 horas automáticamente

 Basado en datos reales (no estimaciones)

 Único por preset y composición de pares

 Cero mantenimiento manual

 Exporta métricas a CSV para análisis

 

TRADING MULTI-SÍMBOLO INTELIGENTE

Opere hasta 16 pares simultáneamente

Sistema de clusters automáticos con consistencia dinámica 🆕

3 presets predefinidos + configuración personalizada

Correlaciones actualizadas cada 24h 🆕

Diversificación profesional de nivel institucional

Exportación de métricas para análisis externo

 

🛡️ PROTECCIÓN DE CAPITAL SUPERIOR

Circuit Breaker: Detiene automáticamente si alcanza drawdown máximo

Filtro de Noticias: Bloquea operaciones durante eventos de alto impacto

Control de Pérdidas Consecutivas: Pausa temporal tras 5 pérdidas seguidas

Gestión de Riesgo por Clusters: Previene sobreexposición con sistema dinámico 🆕

Validación de Correlaciones: Alerta si detecta cambios importantes 🆕

Sistema de Locks: Previene race conditions en multi-instancia 🆕

 

🎮 CONFIGURACIÓN EN 3 PASOS (5 MINUTOS)

1. Seleccione su Perfil de Trading

CONSERVADOR: Para principiantes

- Drawdown máximo: 6%

- Win rate esperado: 58-62%

- Trades/semana: 5-10

- Consistencia base: 0.70 (más estricto)

MODERADO: Balance óptimo  RECOMENDADO

- Drawdown máximo: 8%

- Win rate esperado: 55-58%

- Trades/semana: 10-20

- Consistencia base: 0.65 (balanceado)

AGRESIVO: Para experimentados

- Drawdown máximo: 10%

- Win rate esperado: 52-55%

- Trades/semana: 20-40

- Consistencia base: 0.60 (más permisivo)

 

2. Elija su Preset de Mercado

FOREX_MAJORS: 8 pares principales

- EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF

- AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY

- Spreads bajos, alta liquidez

- Consistencias dinámicas optimizadas 🆕

FOREX_CROSSES: 8 cruces

- GBPJPY, EURJPY, AUDJPY, NZDJPY

- EURGBP, EURAUD, GBPAUD, CADJPY

- Mayor volatilidad

- Ajustes específicos por correlaciones 🆕

EXOTIC_PAIRS: 4 exóticos

- USDMXN, USDZAR, USDNOK, USDSEK

- Solo traders experimentados

- Sistema adaptativo para alta volatilidad 🆕

PRESET_CUSTOM: Configure manualmente

- Hasta 16 símbolos personalizados

- Clustering automático

- Consistencias calculadas dinámicamente 🆕

 

3. Defina el Riesgo por Operación

Rango: 0.5% - 3.0%

Recomendado: 1.0% del balance por trade

El sistema calcula automáticamente lote óptimo

 

¡Listo para operar! Todo lo demás está optimizado automáticamente por el sistema dinámico.


¿QUÉ INCLUYE v2.1?

 Expert Advisor completo v2.1 (archivo .ex5)

 Sistema de Consistencia Temporal Dinámica (EXCLUSIVO)

 7 Módulos de Inteligencia Artificial

 K-Means Clustering Dinámico mejorado

 Manual del Usuario completo actualizado v2.1

 3 Presets optimizados con consistencias dinámicas

 Sistema de exportación de métricas a CSV

 Soporte técnico profesional


📞 SOPORTE TÉCNICO

Email: lauechsa@gmail.com

Horario: Lunes a Viernes, 13:00-20:00 GMT

Respuesta: 24-48 horas

Soporte en: Español e Inglés

 

⚠️ RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Antes de Operar en Real:

 Pruebe en DEMO primero (mínimo 2-4 semanas)

 Use el modo ADVISORY_ONLY las primeras semanas (IA aprende su cuenta)

 Active el Filtro de Noticias (protege contra volatilidad extrema)

 Active Dynamic Clustering y Correlations 🆕

 Comience con MODERADO (perfil balanceado)

 Mantenga riesgo en 1% por operación

 Monitoree archivos CSV generados para análisis 🆕

Requisitos Mínimos:

 MetaTrader 5 (cualquier broker compatible)

 Capital mínimo recomendado: $500 (demo y real)

   - El EA funciona desde $100

   - Recomendamos mínimo $500 para gestión óptima

 VPS recomendado (opcional pero ideal para 24/7)

 Conexión estable a internet

 Espacio en disco: 50 MB (para logs y CSV) 🆕

Timeframe Recomendado:

 H1 (1 hora): Balance óptimo trades/calidad (RECOMENDADO)

H4: Menos trades, mayor calidad

M30: Más activo, requiere más capital

Nota: Sistema dinámico funciona mejor en H1


IDEAL PARA:

 Traders que buscan tecnología institucional sin complejidad

 Quienes valoran adaptación automática al mercado

 Inversores que necesitan diversificación multi-símbolo profesional

 Traders que buscan protección de capital superior

 Quienes quieren análisis de correlaciones avanzado

 Inversores que valoran trazabilidad y métricas detalladas

 Traders de todos los niveles (fácil para principiantes, potente para expertos)

 Quienes buscan un EA que aprende y mejora continuamente

 Traders institucionales y retail que buscan lo mejor


🔒 GARANTÍA Y SEGURIDAD

 Sin DLL externos (100% seguro)

 Sin conexiones a servidores externos

 Todo el procesamiento es local

 Su información está completamente protegida

 Soporte técnico profesional premium incluido

 Código optimizado y validado

 Sistema de locks para multi-instancia segura 🆕


Manual del usuario v2.1 disponible en:

📘 Español: https://docs.google.com/document/d/1gz1sS_L-4G4IgD0T5MwAq3VQEtRXujtz/edit?usp=sharing&amp

📗 English: https://docs.google.com/document/d/1iPYnPTAagRySOctjRteC--FkVP8v3_ak/edit?usp=sharing&amp

 

📋 INFORMACIÓN LEGAL

Advertencia de Riesgo: El trading en Forex conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Antes de decidir operar en Forex, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Existe la posibilidad de que sufra una pérdida de parte o la totalidad de su inversión. Por lo tanto, no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder.

Rendimiento Pasado: Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. Apex Precision EA v2.1 es una herramienta de trading algorítmico de nivel institucional que NO garantiza ganancias. Las mejoras reportadas vs v2.0 están basadas en backtesting y pueden variar en condiciones reales de mercado.

Responsabilidad: El uso de este EA es bajo su propio riesgo. Siempre realice pruebas exhaustivas en cuenta demo antes de operar con dinero real. Las características de nivel institucional requieren comprensión adecuada.

 

Versión 2.1 | Compatible con MT5

Önerilen ürünler
Vortex Pro EA
Daniel Naranjo Morales
Uzman Danışmanlar
Vortex Pro EA Vortex Pro EA,   USDCHF   döviz çifti ve   H1 zaman dilimi   için özel olarak tasarlanmış tam otomatik bir alım satım sistemidir. Hakim bir trendin momentumunu kaybetme potansiyeli taşıdığı piyasa dönüş noktalarını belirlemeyi amaçlayan sofistike bir trend karşıtı strateji üzerine kuruludur. EA'nın temel mantığı, belirli koşullar yüksek bir geri dönüş olasılığına işaret ettiğinde mevcut trendin aksi yönde piyasaya girmektir. Bu yaklaşım, potansiyel piyasa tepelerinde ve diplerinde
CRT Bollinger Bands
Jose Antonio Cantonero Velasco
Uzman Danışmanlar
EA CRT Bollinger Bands - Sistema CRT (Candle Range Theory) con Bandas de Bollinger Fundamento Teórico Implementación de la   Candle Range Theory (CRT)   integrada con análisis de Bandas de Bollinger para la identificación sistemática de oportunidades de trading. Candle Range Theory (CRT) Teoría del Rango : Análisis de la estructura completa de la vela (cuerpo y mechas) Proporciones Armónicas : Relaciones específicas entre componentes de la vela Umbrales Operativos : Parámetros definidos para mec
Scalpex EA
Morris Mukono Waithaka
Uzman Danışmanlar
Hello, traders! I am Scalpex EA, the newest and a highly precise addition to the world of Expert Advisors. My specialty? Precision scalping across Forex, Gold, and Crypto. Yes, I trade with finesse on pairs like EURUSD, XAUUSD, and various crypto markets, delivering unparalleled trading opportunities with speed and accuracy. I am here to prove that I am the most advanced scalping Expert Advisor ever created. I am a meticulously crafted EA, designed to maximize your trading potential. My creators
RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
Niklas Templin
Uzman Danışmanlar
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk,   Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Reco
FREE
Gold Strike EA
Abderrahmane Benali
Uzman Danışmanlar
Gold Strike EA – Precision Engine for Gold Markets Gold Strike EA is a specialized automated trading system built exclusively for XAUUSD, engineered to operate with discipline and precision in high-volatility environments. It applies a refined breakout logic around key price levels, combined with intelligent risk and capital management, to engage the market only when conditions align. The system operates within optimized trading windows, avoiding market noise while protecting profits through dy
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Uzman Danışmanlar
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Uzman Danışmanlar
Professional trading expert specially designed to trade Bitcoin on the MetaTrader 5 platform, relying on the strength of the Bollinger Bands indicator to exploit market volatility with high accuracy.  Main advantages: - Works efficiently on a 15-minute timeframe (M15). - Smart entry when the price penetrates the limits of Bollinger. - A dashboard showing the current balance, open position P/L , and the P/L of today's trades. - Works in a highly volatile environment such as BTCUSD without th
God Odin
Alexander Oropesa Marrero
Uzman Danışmanlar
Put God Odin to work now, this amazing EA was carefully made and tested for the   USD/CHF, EUR/USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safe and get constant monthly profits.   This EA can be used with little capital $100 and it works perfectly, I tested with $50 but it is recommended to start with $100 minimum, I recommend using a VPS. You can also work with a higher capital, you just have to increase the lots according to your capital, for e
Nexoria
Daniel Suk
5 (2)
Uzman Danışmanlar
In every market kingdom there are countless noisy peasants of indicators, but only a few queens that quietly rule the order flow – Nexoria is built to be one of them. ​ This fully automated trading system doesn’t beg the market for scraps; it demands structure, reading raw price action and volatility to decide when to strike and when to stand aside. ​ Nexoria watches closed candles like a cold‑eyed monarch, hunting for real impulses, breakouts and clean pullbacks instead of random flickers. ​ A
FREE
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
Overview: Ravenok Gold MT5  is a highly effective trading robot specifically designed for nighttime trading in financial markets. It utilizes sophisticated algorithms to analyze market data and make decisions based on thoroughly tested strategies. The robot primarily operates during the night when market volatility may be lower, allowing it to generate profits with minimal risk.  Key Features: Low Drawdown: NightProfit Trader employs a unique risk management system that helps maintain a low dra
FREE
HFT Ghoul
Sabrina Hellal
Uzman Danışmanlar
HFT Ghoul HFT Ghoul is an Expert Advisor for the MetaTrader 5 platform, specifically designed for high-frequency trading environments. It uses momentum-based algorithms to detect rapid price movements, particularly targeting high liquidity spikes during volatile trading sessions. Instead of immediate market execution, the Expert Advisor uses a mechanism based on pending stop-loss orders. This approach aims to enter the market only when sufficient momentum is detected in the direction of the tr
Big Kangaroo
Alexander Oropesa Marrero
Uzman Danışmanlar
Put to work now Big Kangaroo this amazing EA was made and carefully tested for the   EUR/USD, AUD/NZD  market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is keep your capital safely This EA can be used with little capital 100$ and work perfectly, I tested with 50$ and work perfectly but it is advisable to start with 100$ minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your capital eg. $100 0.01 lots, $500 0.05 lots, $2
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Please be aware of the risks involved using an automated trading strategy: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. This strategy will always use a stop loss, but execution of the SL depends on your broker, so losses can be larger if there is slippage. LAUNCH PROMO: Only a few copies left
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Uzman Danışmanlar
EA Heiken Ashi Smoothed - Smooth and Accurate Trading Optimize your trading with the power of Heiken Ashi Smoothed. This expert advisor (EA) is designed for traders looking for clear trends and reliable signals. Based on Heiken Ashi candles with smoothing, it filters out market noise and maximizes entry and exit opportunities. What does this EA offer?  Accurate trading: Identifies trends more clearly while avoiding false signals.  Advanced risk management: Configure dynamic Stop Loss and Take
Momentum Shift EA
Daniel Naranjo Morales
Uzman Danışmanlar
Momentum Shift EA Momentum Shift EA , özellikle   USDJPY   paritesi ve   H1 zaman dilimi   için geliştirilmiş otomatik bir alım-satım sistemidir. Temel stratejisi, potansiyel piyasa dönüş noktalarını belirlemeye ve momentumdaki değişimlerden faydalanmaya dayanır. EA, mevcut piyasa yönünün yorulma belirtileri gösterdiği anlarda işlemlere girmeyi hedefleyerek, trend karşıtı (counter-trend) bir temelde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Klasik teknik göstergelerin bir kombinasyonunu analiz ederek, EA'
DoIt Gold Guardian MT5
Diego Arribas Lopez
Uzman Danışmanlar
[ MT4 Version ] DoIt Gold Guardian — Confident, Stress-Free Automation for Gold (XAUUSD) DoIt Gold Guardian is designed for traders who want to capitalize on gold’s explosive movements with confidence, control, and simplicity. Specialized for long trades only , it focuses on catching the most powerful bullish phases of gold — while protecting your capital through dynamic, intelligent risk management. Built for traders who seek consistent growth without fear of volatility , it delivers prof
Deriv Volatility Bot
Israel Pelumi Abioye
Uzman Danışmanlar
Deriv Volatility Bot , Deriv'in Volatilite Endeksi varlıkları için özel olarak tasarlanmış, güçlü ve kullanımı kolay bir ticaret algoritmasıdır. Geniş çaplı geriye dönük testler ve gerçek piyasa kullanımı sonucunda, bu EA sentetik endekslerin benzersiz özelliklerine uyum sağlayacak şekilde dikkatlice optimize edilmiştir. Bu EA, Deriv’in Volatilite Endeksleri için optimize edilmiştir , ancak döviz çiftleri ve altın gibi diğer enstrümanlarda da kullanılabilir. Ancak özel tasarımı sayesinde, Deriv’
GBP Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
GBP Miner Pro EA is a fully intelligent and 100% automatic robot designed based on Price And Time theory and controls its trades based on a smart and powerful Money Management and Position Management system. Due to the high stability and stability in trading, you can also use accounts with low balances, which is compatible with the GBPUSD currency pair. MT4 :  https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blog :   https://www.mql5.com/en/blogs/post/764565 Public channel :  https://www.mql5.com/
Simple Engulfing bar BUY
Paul Conrad Carlson
Uzman Danışmanlar
This is a simple EA Can only open ONE trade EVER then MUST be reattached to the chart everytime you want to use it. Designed to help manual traders Has lot sizes and stops / targets in pips. For a buy trade the engulfing bar must close above the previous red bars high Includes Alarm and Phone notifications Basically if you find a price zone you like and will take a trade if there is an engulfing bar . use this.
FREE
Zpai
Pulkit Kumar Sharma
Uzman Danışmanlar
ZProfit Ai – Adaptive Trading Intelligence Overview ZProfit Ai is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5 that applies adaptive algorithmic intelligence to capture market opportunities with precision. It is designed for traders who want a clean, reliable, and professional trading system that responds dynamically to market changes. Backtest results will never match as entries and exits will be within the candle sensitively. Recommended Settings: 1H timeframe, 125s wait, 10candles SL...... Ke
FREE
Grey Wolf
Alexander Oropesa Marrero
Uzman Danışmanlar
Put to work now Grey Wolf, this amazing EA was made and carefully tested for the USD/CAD, AUD/USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is that you get more than 25% monthly profit and your account never reach 0$.   This EA can be used with little capital 100$ and work perfectly, I tested with 50$ and work perfectly but it is advisable to start with 100$ minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your
Pure Rage MT5
Andrey Barinov
Uzman Danışmanlar
Pure Rage AI: aggressive Expert Advisor with AI confirmations. Finally, the Expert Advisor which uses AI in the right way! Pure Rage AI combines sophisticated built-in trading strategy based on proven rules, with the cutting-edge technology of OpenAI’s ChatGPT which servers as additional entry filter. This isn’t just another empty claim — Pure Rage AI provides a genuine, fully integrated AI solution that analyzes market data, makes forecasts, and explains them to you in clear, actionable terms.
Forex Moon AI
David Hausberger
Uzman Danışmanlar
...FOREX MOON AI AKILLI SCALPER ... ÖNEMLİ!  Geriye dönük testin hatasız çalışması için aşağıdaki ayarların yapılması gerekir: Zaman Aralığını Sınırla: Timerange = True seçilmelidir. Zaman, EA'nın brokerinizin rollover'ı sırasında işlem yapmayacağı şekilde ayarlanmalıdır. Martingale veya Grid gibi riskli stratejiler kullanılmaz. Tüm işlemler SL ve TP ile gerçekleştirilir. Forex Moon AI, akıllı SL hesaplamasına sahip bir scalper'dır. Lifesignal : https://www.mql5.com/de/signals/1819
Voorloper MT5
Pradana Novan Rianto
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Voorloper Expert Advisor: Revolutionizing Trading with DDR System Introducing Voorloper, an innovative Expert Advisor that blends Moving Average (MA) and Relative Strength Index (RSI) indicators to redefine your trading experience. Voorloper stands out from the crowd with its unique feature: the Drawdown Reduction (DDR) System. Key Features: MA and RSI Integration: Voorloper utilizes a powerful combination of Moving Average and Relative Strength Index indicators to identify optimal entry and ex
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Uzman Danışmanlar
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
QS Dual Impulse Yen
Lucas Leibl
Uzman Danışmanlar
QS Dual-Impulse Yen The  QuantumScale Dual-Impulse Yen  is a Expert Advisor designed for the USDJPY currency pair on the  M15 timeframe . It combines a dynamic  RSI action signal  with a Bulls Power momentum filter  to generate selective, entries in trending and impulsive markets. An additional  RSI trend module  manages exits and helps avoid overstaying in weak moves. Strategy Key Facts Entry Logic The RSI action signal and Bulls Power module both produce internal decision values. These values
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Uzman Danışmanlar
The Catalyst EA The Catalyst EA, MetaTrader 5 platformu için tasarlanmış gelişmiş bir işlem robotudur. Özellikle   AUDUSD döviz çiftinde H1 zaman diliminde   işlem yapmak üzere geliştirilmiştir. EA, piyasadaki potansiyel geri dönüşleri ve düzeltmeleri belirlemeyi ve bunlardan faydalanmayı hedefleyen çoklu indikatör stratejisi kullanır. Tasarımının temel odak noktası, sermayenizi etkin bir şekilde yönetmek için dinamik lot büyüklüğü ve çok katmanlı işlem koruması özelliklerine sahip, sağlam bir r
Statistics Boom and Crash
Marcelo Jose Patino Vargas
Uzman Danışmanlar
SYSTEM DESCRIPTION Our MT5 EA uses an advanced statistical system to determine the optimal time to open sell positions on the BOOM 1000, BOOM 500, and BOOM 300 assets. Based on rigorous market data analysis, the EA identifies the moment when there is a 90% probability of a bearish candle, allowing our users to enter a sell position with maximum confidence in success. This data-driven approach is the key to achieving profitable and consistent trades in BOOM 1000, and our EA is designed to autom
Algo Scalper EA
Tshepo Michael Motaung
Uzman Danışmanlar
Algo Scalper EA is a confluence day trading robot using market orders and it trades during Trading Sessions. The EA exercise consistency and risk management, it has 2 entry signals produced from  Moving Averages(90 & 120) to harvest the most out of the trending market (on automatic mode). It is capable of allowing you to trade any symbol you want and during the time you want. Profits can only be secured by take profit level. Low spread is highly recommended for this EA, and you will see signific
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Uzman Danışmanlar
BoBot Scalper — Trend Scalping’in Yeni Dönemi Başladı. XAUUSD, endeksler veya hızlı hareket eden paritelerde işlem yapıyorsanız… bu EA tam size göre tasarlandı. BoBot Scalper , geliştirilmiş MACD/LWMA motoru ile piyasa kalabalığından daha önce gerçek trend devamı sinyallerini tespit eder. Hızlı tepki verir, riski temiz şekilde yönetir ve kademeli para bazlı trailing sistemi ile kârı güvenli şekilde kilitler. Bu, bir scalping EA’sinde bulabileceğiniz en akıllı takip yöntemlerinden biridir. Bu EA
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Önemli Not: Tam şeffaflığı sağlamak için, bu EA'ya bağlı gerçek yatırımcı hesabına erişim sağlıyorum, bu sayede performansını hiçbir manipülasyon olmadan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sadece 5 gün içinde tüm başlangıç sermayesi tamamen çekildi ve o zamandan beri EA, orijinal bakiyeye hiçbir maruz kalma olmadan yalnızca kâr fonlarıyla işlem yapmaktadır. Mevcut $199 fiyatı sınırlı bir başlatma teklifidir ve 10 kopya satıldıktan sonra veya bir sonraki güncelleme yayınlandığında artırılacaktır. Şi
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Cryon X-9000 — Kuantum Analiz Çekirdeğine Sahip Otonom Alım-Satım Sistemi GERÇEK SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Günümüzde birçok trader, sonuçları manipüle etmek için Expert Advisor’larını cent hesaplarda veya çok küçük bakiyelerde çalıştırıyor. Bu durum aslında kendi sistemlerine güvenmediklerini gösteriyor. Bu sinyal ise 20.000 USD gerçek bir canlı hesapta çalışmaktadır. Bu, gerçek bir sermaye taahhüdünü temsil eder ve cent hesaplarda sıkça görülen yapay performans şişirmele
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY - %20 INDIRIM Sadece 24 saat geçerlidir. Kampanya 29 Kasım'da sona erer. Bu ürün için yapilacak tek indirim kampanyasi budur. Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar -
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış Golden Hen EA , özellikle XAUUSD için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Farklı piyasa koşulları ve zaman dilimleri (M5, M30, H2, H4, H6, H12) tarafından tetiklenen sekiz bağımsız işlem stratejisini birleştirerek çalışır. EA, girişlerini ve filtrelerini otomatik olarak yönetecek şekilde tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, belirli sinyalleri tanımlamaya odaklanır. Golden Hen EA grid, martingale veya ortalama (averaging) tekniklerini kullanmaz . EA tarafından açılan
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Uzman Danışmanlar
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Remstone
Remstone
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama y
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]     Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işlemleri yürütme
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Uzman Danışmanlar
The Techno Deity — XAUUSD Dijital Hakimiyet Canlı Sinyal: Sistem performansını resmi hesaptan takip edin: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promosyon: Cryon X-9000 danışmanını hediye olarak alabilirsiniz. Detaylar için doğrudan benimle iletişime geçin. The Techno Deity, altın piyasasındaki yapısal düzeni hedefleyen yüksek teknolojili bir ticaret sistemidir. Kurumsal ilgi bölgelerini tespit ederek hassas girişler sağlar. Avantajlar Likidite Zekası: Gizli emir topluluklarını tarar. Sinirsel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Uzman Danışmanlar
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25+ yıllık deneyimli yazarın, martingale veya ızgaralar olmadan herhangi bir varlık ticareti için profesyonel ticaret danışmanı. Çoğu üst düzey danışman yükselen altınla çalışır. Testlerde harika görünürler... altın yükselirken. Ama trend tükendiğinde ne olacak? Kim mevduatınızı koruyacak? HTTP EA sonsuz büyümeye inanmaz — değişen piyasaya uyum sağlar ve yatırım portföyünüzü genişçe çeşitlendirmek ve mevduatınızı korumak için tasarlanmıştır. Büyüme, düşüş, yan piyasa
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt