More Spear MT4

Geliştirici Notu

11 yıldan fazla süredir MQL4/5 geliştiricisiyim. Hiçbir zaman göstergeleri satmaya odaklanmadım, ancak bu sistemin sürekli pozitif kazan/kaybet oranı beni gerçekten şaşırttı (Rare Spear göstergem dahil).

Bu yüzden yayınlamaya karar verdim.

Tüm mantık, yapı ve telif hakkı tamamen bana aittir.

Hiçbir söz vermiyorum — lütfen kendiniz test edin ve kendi değerlendirmelerinizi yapın.

Bu Gösterge Neden Farklı

Birçok gösterge, görsel yanılsama sorununa sahiptir; oklar kapanan önceki mumlarda görünür. Bu, gerçekçi olmayan kar hesaplamalarına ve yanıltıcı istatistiklere yol açar.

Bu gösterge bu sorunu tamamen ortadan kaldırır:

Giriş okları yalnızca yeni mum açıldığında görünür

Oklar gerçek işlem fiyatına yerleştirilir

Çıkış okları hesaplanan tam çıkış fiyatında görünür

Repaint yok — sinyaller asla değişmez

Temel Avantajlar

Yüksek kaliteli Buy/Sell ve Exit okları

Gerçekçi performans istatistikleri

Sinyalleri azaltmak ve doğruluğu artırmak için iki isteğe bağlı filtre

Dahili Break Even desteği

Akıllı Auto SL/TP mantığı

EA dostu — SL/TP gerekli değil

Her sembol ve zaman dilimi için uygun

Önemli Not

Varsayılan olarak, gösterge çok sayıda sinyal üretebilir.

Dahili filtrelerin kullanılması miktarı azaltır ve kaliteyi artırır.

MT5 sürümü veya bu göstergeye dayalı bir EA mı gerekiyor?

İstediğiniz zaman iletişime geçin.

NOT: Screenshots bölümünde, canlı demo hesabındaki BTCUSD ve BCHUSD sonuçlarının sırasını görebilirsiniz. Bugün Pazar olduğu ve piyasa kapalı olduğu için test BTCUSD ve BCHUSD üzerinde yapılmıştır. Gösterge giriş ve çıkış uyarıları verdiğinde, zamanında ekran görüntülerini almayı başardım.