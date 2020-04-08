More Spear MT4
- インディケータ
- Hasanboy Beknazarov
- バージョン: 1.3
- アップデート済み: 29 12月 2025
- アクティベーション: 10
開発者ノート
私は 11 年以上の経験を持つ MQL4/5 開発者です。インジケーター販売に特化したことはありませんでしたが、このシステムの安定した正の勝率（Rare Spear インジケーターも含む）には本当に驚かされました。
そのため、公開することにしました。
すべてのロジック、構造、著作権は私に帰属します。
何の保証もありません — ご自身でテストしてください。
このインジケーターが特別な理由
多くのインジケーターは視覚効果の錯覚により、ローソク足が閉じた後に過去のローソク足に矢印が表示されます。これにより非現実的な利益計算と誤解を招く統計が発生します。
本インジケーターはこれを完全に解消します：
-
新しいバーの開始時にのみエントリー矢印が表示
-
矢印は実際の取引価格に表示
-
エグジット矢印は計算された正確な価格に表示
-
リペイントなし — 信号は変更されません
主な利点
-
高品質な Buy/Sell および Exit 矢印
-
現実的なパフォーマンス統計
-
2 つのオプションフィルターで信号を減らし精度向上
-
内蔵 Break Even サポート
-
スマート Auto SL/TP ロジック
-
EA 対応 — SL/TP 不要
-
任意のシンボルとタイムフレームに対応
重要な注意
デフォルトでは多くのシグナルを生成する場合があります。
内蔵フィルターで数量を減らし、品質を向上できます。
MT5 バージョンや EA が必要ですか？
いつでもご連絡ください。
注: Screenshots セクションでは、ライブデモ口座の BTCUSD と BCHUSD の連続した結果を確認できます。本日は日曜で市場は閉まっているため、テストは BTCUSD と BCHUSD で行われました。エントリーおよびエグジットアラートが出た際にスクリーンショットを取得しました。