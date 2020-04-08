More Spear MT4

開発者ノート

私は 11 年以上の経験を持つ MQL4/5 開発者です。インジケーター販売に特化したことはありませんでしたが、このシステムの安定した正の勝率（Rare Spear インジケーターも含む）には本当に驚かされました。
そのため、公開することにしました。

すべてのロジック、構造、著作権は私に帰属します。
何の保証もありません — ご自身でテストしてください。

このインジケーターが特別な理由

多くのインジケーターは視覚効果の錯覚により、ローソク足が閉じた後に過去のローソク足に矢印が表示されます。これにより非現実的な利益計算と誤解を招く統計が発生します。

本インジケーターはこれを完全に解消します：

  • 新しいバーの開始時にのみエントリー矢印が表示

  • 矢印は実際の取引価格に表示

  • エグジット矢印は計算された正確な価格に表示

  • リペイントなし — 信号は変更されません

主な利点

  • 高品質な Buy/Sell および Exit 矢印

  • 現実的なパフォーマンス統計

  • 2 つのオプションフィルターで信号を減らし精度向上

  • 内蔵 Break Even サポート

  • スマート Auto SL/TP ロジック

  • EA 対応 — SL/TP 不要

  • 任意のシンボルとタイムフレームに対応

重要な注意

デフォルトでは多くのシグナルを生成する場合があります。
内蔵フィルターで数量を減らし、品質を向上できます。

MT5 バージョンや EA が必要ですか？
いつでもご連絡ください。

注: Screenshots セクションでは、ライブデモ口座の BTCUSD と BCHUSD の連続した結果を確認できます。本日は日曜で市場は閉まっているため、テストは BTCUSD と BCHUSD で行われました。エントリーおよびエグジットアラートが出た際にスクリーンショットを取得しました。


作者のその他のプロダクト
Rare Spear
Hasanboy Beknazarov
インディケータ
このインジケーターは、余計なノイズのない「正確でクリーンなシグナル」を重視するトレーダーのために作られた、シンプルで非常に信頼性の高いトレンド方向予測ツールです。 主な特徴 トレンド予測矢印 – 明確な買い/売りシグナル。 低頻度だが高精度 – 1日1回程度の高品質シグナル。 Exitシグナル搭載 – 最適な決済ポイントを表示。 リペイントなし – 矢印は表示後に変化しません。 バッファ搭載 – EA開発やカスタムツールに最適。 アラート搭載 – ポップアップ、サウンド、プッシュ通知。 矢印サイズ調整可 – 視覚面を完全カスタマイズ。 EA向けに最適 – SL/TP不要。 Exit矢印だけで長期ドローダウンを防止。 11年以上のMQL経験で開発 – 非常に優れたリワードレシオ。 精度は 約70%勝ち / 30%負け 。 誇張なし・嘘なし – 試して自分で確認してください。 推奨通貨ペア AUDUSD, EURGBP, USDCHF, AUDJPY, EURUSD。 推奨タイムフレーム M5、M15。 MT5版やEAが必要な場合 ご連絡ください。
Rare Spear MT5
Hasanboy Beknazarov
インディケータ
このインジケーターは、余計なノイズのない「正確でクリーンなシグナル」を重視するトレーダーのために作られた、シンプルで非常に信頼性の高いトレンド方向予測ツールです。 主な特徴 トレンド予測矢印 – 明確な買い/売りシグナル。 低頻度だが高精度 – 1日1回程度の高品質シグナル。 Exitシグナル搭載 – 最適な決済ポイントを表示。 リペイントなし – 矢印は表示後に変化しません。 バッファ搭載 – EA開発やカスタムツールに最適。 アラート搭載 – ポップアップ、サウンド、プッシュ通知。 矢印サイズ調整可 – 視覚面を完全カスタマイズ。 EA向けに最適 – SL/TP不要。 Exit矢印だけで長期ドローダウンを防止。 11年以上のMQL経験で開発 – 非常に優れたリワードレシオ。 精度は 約70%勝ち / 30%負け 。 誇張なし・嘘なし – 試して自分で確認してください。 推奨通貨ペア AUDUSD, EURGBP, USDCHF, AUDJPY, EURUSD。 推奨タイムフレーム M5、M15。 MT4版やEAが必要な場合 ご連絡ください。
