開発者ノート

私は 11 年以上の経験を持つ MQL4/5 開発者です。インジケーター販売に特化したことはありませんでしたが、このシステムの安定した正の勝率（Rare Spear インジケーターも含む）には本当に驚かされました。

そのため、公開することにしました。

すべてのロジック、構造、著作権は私に帰属します。

何の保証もありません — ご自身でテストしてください。

このインジケーターが特別な理由

多くのインジケーターは視覚効果の錯覚により、ローソク足が閉じた後に過去のローソク足に矢印が表示されます。これにより非現実的な利益計算と誤解を招く統計が発生します。

本インジケーターはこれを完全に解消します：

新しいバーの開始時にのみエントリー矢印が表示

矢印は実際の取引価格に表示

エグジット矢印は計算された正確な価格に表示

リペイントなし — 信号は変更されません

主な利点

高品質な Buy/Sell および Exit 矢印

現実的なパフォーマンス統計

2 つのオプションフィルターで信号を減らし精度向上

内蔵 Break Even サポート

スマート Auto SL/TP ロジック

EA 対応 — SL/TP 不要

任意のシンボルとタイムフレームに対応

重要な注意

デフォルトでは多くのシグナルを生成する場合があります。

内蔵フィルターで数量を減らし、品質を向上できます。

MT5 バージョンや EA が必要ですか？

いつでもご連絡ください。

注: Screenshots セクションでは、ライブデモ口座の BTCUSD と BCHUSD の連続した結果を確認できます。本日は日曜で市場は閉まっているため、テストは BTCUSD と BCHUSD で行われました。エントリーおよびエグジットアラートが出た際にスクリーンショットを取得しました。