Rare Spear MT5

Rare Spear Hasanboy Beknazarov Göstergeler

Bu gösterge, temiz ve doğru sinyalleri tercih eden traderlar için tasarlanmış, basit ama son derece güvenilir bir trend yönü tahmin aracıdır. Ana Özellikler Trend tahmin okları – fiyat hareketine göre Buy/Sell sinyalleri. Az ama yüksek doğrulukta sinyal – genelde günde 1 sinyal. Exit sinyalleri – en uygun kapanış zamanı için Exit okları. Repaint yok – oklar asla değişmez. Buffer desteği – özel araçlar veya EA için uygun. Uyarılar dahil – popup, ses ve push bildirimleri. Ayarlanabilir ok boyutu –