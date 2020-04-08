More Spear MT4

Примечание разработчика

Я являюсь разработчиком MQL4/5 более 11 лет. Я никогда не был сосредоточен на продаже индикаторов, однако стабильное положительное соотношение win/loss этой системы действительно удивило меня (включая индикатор Rare Spear).

Именно поэтому я решил выпустить его.

Вся логика, структура и авторство полностью принадлежат мне.

Я не даю никаких обещаний — протестируйте самостоятельно и сделайте собственные выводы.

Чем этот индикатор отличается

Многие индикаторы страдают от визуальных иллюзий, когда стрелки появляются на предыдущих свечах после их закрытия. Это приводит к нереалистичным расчетам прибыли и вводящей в заблуждение статистике.

Этот индикатор полностью устраняет эту проблему:

Стрелки входа появляются только при открытии нового бара

Стрелки размещаются по реальной торговой цене

Стрелки выхода появляются по точно рассчитанной цене выхода

Без перерисовки — сигналы никогда не меняются

Ключевые преимущества

Качественные стрелки Buy/Sell и Exit

Реалистичная статистика (возможны незначительные отклонения из-за спреда/гэпов)

Два дополнительных фильтра для повышения точности

Встроенная поддержка Break Even

Умная логика Auto SL/TP

Подходит для EA — SL/TP не требуется

Подходит для любых инструментов и таймфреймов

Важно

По умолчанию индикатор может генерировать много сигналов.

Использование встроенных фильтров значительно снижает их количество и повышает качество.

Нужна версия MT5 или советник?

Свяжитесь со мной в любое время.

ПРИМЕЧАНИЕ: В разделе Screenshots вы можете увидеть последовательность результатов по BTCUSD и BCHUSD с live demo-счета. Так как сегодня воскресенье и рынок закрыт, тестирование проводилось на BTCUSD и BCHUSD.