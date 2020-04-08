More Spear MT4

Примечание разработчика

Я являюсь разработчиком MQL4/5 более 11 лет. Я никогда не был сосредоточен на продаже индикаторов, однако стабильное положительное соотношение win/loss этой системы действительно удивило меня (включая индикатор Rare Spear).
Именно поэтому я решил выпустить его.

Вся логика, структура и авторство полностью принадлежат мне.
Я не даю никаких обещаний — протестируйте самостоятельно и сделайте собственные выводы.

Чем этот индикатор отличается

Многие индикаторы страдают от визуальных иллюзий, когда стрелки появляются на предыдущих свечах после их закрытия. Это приводит к нереалистичным расчетам прибыли и вводящей в заблуждение статистике.

Этот индикатор полностью устраняет эту проблему:

  • Стрелки входа появляются только при открытии нового бара

  • Стрелки размещаются по реальной торговой цене

  • Стрелки выхода появляются по точно рассчитанной цене выхода

  • Без перерисовки — сигналы никогда не меняются

Ключевые преимущества

  • Качественные стрелки Buy/Sell и Exit

  • Реалистичная статистика (возможны незначительные отклонения из-за спреда/гэпов)

  • Два дополнительных фильтра для повышения точности

  • Встроенная поддержка Break Even

  • Умная логика Auto SL/TP

  • Подходит для EA — SL/TP не требуется

  • Подходит для любых инструментов и таймфреймов

Важно

По умолчанию индикатор может генерировать много сигналов.
Использование встроенных фильтров значительно снижает их количество и повышает качество.

Нужна версия MT5 или советник?
Свяжитесь со мной в любое время.

ПРИМЕЧАНИЕ: В разделе Screenshots вы можете увидеть последовательность результатов по BTCUSD и BCHUSD с live demo-счета. Так как сегодня воскресенье и рынок закрыт, тестирование проводилось на BTCUSD и BCHUSD.


