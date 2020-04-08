More Spear MT4
- Индикаторы
- Hasanboy Beknazarov
- Версия: 1.3
- Обновлено: 29 декабря 2025
- Активации: 10
Примечание разработчика
Я являюсь разработчиком MQL4/5 более 11 лет. Я никогда не был сосредоточен на продаже индикаторов, однако стабильное положительное соотношение win/loss этой системы действительно удивило меня (включая индикатор Rare Spear).
Именно поэтому я решил выпустить его.
Вся логика, структура и авторство полностью принадлежат мне.
Я не даю никаких обещаний — протестируйте самостоятельно и сделайте собственные выводы.
Чем этот индикатор отличается
Многие индикаторы страдают от визуальных иллюзий, когда стрелки появляются на предыдущих свечах после их закрытия. Это приводит к нереалистичным расчетам прибыли и вводящей в заблуждение статистике.
Этот индикатор полностью устраняет эту проблему:
-
Стрелки входа появляются только при открытии нового бара
-
Стрелки размещаются по реальной торговой цене
-
Стрелки выхода появляются по точно рассчитанной цене выхода
-
Без перерисовки — сигналы никогда не меняются
Ключевые преимущества
-
Качественные стрелки Buy/Sell и Exit
-
Реалистичная статистика (возможны незначительные отклонения из-за спреда/гэпов)
-
Два дополнительных фильтра для повышения точности
-
Встроенная поддержка Break Even
-
Умная логика Auto SL/TP
-
Подходит для EA — SL/TP не требуется
-
Подходит для любых инструментов и таймфреймов
Важно
По умолчанию индикатор может генерировать много сигналов.
Использование встроенных фильтров значительно снижает их количество и повышает качество.
Нужна версия MT5 или советник?
Свяжитесь со мной в любое время.
ПРИМЕЧАНИЕ: В разделе Screenshots вы можете увидеть последовательность результатов по BTCUSD и BCHUSD с live demo-счета. Так как сегодня воскресенье и рынок закрыт, тестирование проводилось на BTCUSD и BCHUSD.