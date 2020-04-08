More Spear MT4

开发者说明

我是一名拥有 11 年以上经验的 MQL4/5 开发者。我从未专注于销售指标，但该系统持续稳定的正向盈亏比（包括 Rare Spear 指标）让我感到非常惊讶。

因此我决定将其发布。

所有逻辑、结构和作者权完全属于我本人。

我不做任何承诺 — 请自行测试并判断。

本指标的不同之处

许多指标存在视觉效果错觉，在蜡烛收盘后才在历史K线上显示箭头，导致不真实的盈利计算和误导性统计。

本指标彻底消除了这一问题：

入场箭头仅在新K线开盘时出现

箭头显示在真实可交易价格上

出场箭头显示在精确计算的出场价格

无重绘 — 信号永不改变

主要优势

高质量买入/卖出与出场箭头

真实的性能统计

两个可选过滤器以减少信号并提高准确性

内置保本（Break Even）功能

智能 Auto SL/TP 出场逻辑

EA 友好 — 无需 SL/TP

适用于任何品种和周期

重要说明

默认情况下信号数量可能较多。

使用内置过滤器可显著提高质量。

需要 MT5 版本或 EA？

欢迎随时联系。

备注： Screenshots 部分展示了 live demo 账户中 BTCUSD 和 BCHUSD 的连续结果。由于今天是周日市场关闭，测试仅在 BTCUSD 和 BCHUSD 上进行。