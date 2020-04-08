More Spear MT4

Nota dello sviluppatore

Sono uno sviluppatore MQL4/5 con oltre 11 anni di esperienza. Non mi sono mai concentrato sulla vendita di indicatori, ma il costante rapporto positivo win/loss di questo sistema mi ha davvero sorpreso (incluso il mio indicatore Rare Spear).

Ecco perché ho deciso di rilasciarlo.

Tutta la logica, la struttura e la paternità appartengono interamente a me.

Non faccio promesse — testalo tu stesso e giudica.

Perché questo indicatore è diverso

Molti indicatori soffrono di illusione dell’effetto visivo, dove le frecce appaiono sulle candele precedenti dopo la chiusura. Questo porta a calcoli di profitto irrealistici e statistiche fuorvianti.

Questo indicatore elimina completamente questo problema:

Le frecce di ingresso appaiono solo all’apertura di una nuova candela

Le frecce sono posizionate al prezzo reale di trading

Le frecce di uscita appaiono al prezzo esatto calcolato

Nessun repaint — i segnali non cambiano mai

Vantaggi principali

Frecce Buy/Sell & Exit di alta qualità

Statistiche realistiche

Due filtri opzionali per ridurre i segnali e migliorare la precisione

Supporto Break Even integrato

Logica Auto SL/TP intelligente

EA-friendly — non richiede SL/TP

Adatto a qualsiasi simbolo e timeframe

Nota importante

Per impostazione predefinita, questo indicatore può generare molti segnali.

L’uso dei filtri integrati riduce significativamente la quantità e aumenta la qualità.

Hai bisogno di una versione MT5 o di un EA basato su questo indicatore?

Contattami in qualsiasi momento.

NOTA: Nella sezione Screenshots puoi vedere una sequenza di risultati su BTCUSD e BCHUSD da un conto demo live. Poiché oggi è domenica e il mercato è chiuso, il test è stato eseguito su BTCUSD e BCHUSD.