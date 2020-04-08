More Spear MT4
- Indicatori
- Hasanboy Beknazarov
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 29 dicembre 2025
- Attivazioni: 10
Nota dello sviluppatore
Sono uno sviluppatore MQL4/5 con oltre 11 anni di esperienza. Non mi sono mai concentrato sulla vendita di indicatori, ma il costante rapporto positivo win/loss di questo sistema mi ha davvero sorpreso (incluso il mio indicatore Rare Spear).
Ecco perché ho deciso di rilasciarlo.
Tutta la logica, la struttura e la paternità appartengono interamente a me.
Non faccio promesse — testalo tu stesso e giudica.
Perché questo indicatore è diverso
Molti indicatori soffrono di illusione dell’effetto visivo, dove le frecce appaiono sulle candele precedenti dopo la chiusura. Questo porta a calcoli di profitto irrealistici e statistiche fuorvianti.
Questo indicatore elimina completamente questo problema:
-
Le frecce di ingresso appaiono solo all’apertura di una nuova candela
-
Le frecce sono posizionate al prezzo reale di trading
-
Le frecce di uscita appaiono al prezzo esatto calcolato
-
Nessun repaint — i segnali non cambiano mai
Vantaggi principali
-
Frecce Buy/Sell & Exit di alta qualità
-
Statistiche realistiche
-
Due filtri opzionali per ridurre i segnali e migliorare la precisione
-
Supporto Break Even integrato
-
Logica Auto SL/TP intelligente
-
EA-friendly — non richiede SL/TP
-
Adatto a qualsiasi simbolo e timeframe
Nota importante
Per impostazione predefinita, questo indicatore può generare molti segnali.
L’uso dei filtri integrati riduce significativamente la quantità e aumenta la qualità.
Hai bisogno di una versione MT5 o di un EA basato su questo indicatore?
Contattami in qualsiasi momento.
NOTA: Nella sezione Screenshots puoi vedere una sequenza di risultati su BTCUSD e BCHUSD da un conto demo live. Poiché oggi è domenica e il mercato è chiuso, il test è stato eseguito su BTCUSD e BCHUSD.