More Spear MT4

Nota dello sviluppatore

Sono uno sviluppatore MQL4/5 con oltre 11 anni di esperienza. Non mi sono mai concentrato sulla vendita di indicatori, ma il costante rapporto positivo win/loss di questo sistema mi ha davvero sorpreso (incluso il mio indicatore Rare Spear).
Ecco perché ho deciso di rilasciarlo.

Tutta la logica, la struttura e la paternità appartengono interamente a me.
Non faccio promesse — testalo tu stesso e giudica.

Perché questo indicatore è diverso

Molti indicatori soffrono di illusione dell’effetto visivo, dove le frecce appaiono sulle candele precedenti dopo la chiusura. Questo porta a calcoli di profitto irrealistici e statistiche fuorvianti.

Questo indicatore elimina completamente questo problema:

  • Le frecce di ingresso appaiono solo all’apertura di una nuova candela

  • Le frecce sono posizionate al prezzo reale di trading

  • Le frecce di uscita appaiono al prezzo esatto calcolato

  • Nessun repaint — i segnali non cambiano mai

Vantaggi principali

  • Frecce Buy/Sell & Exit di alta qualità

  • Statistiche realistiche

  • Due filtri opzionali per ridurre i segnali e migliorare la precisione

  • Supporto Break Even integrato

  • Logica Auto SL/TP intelligente

  • EA-friendly — non richiede SL/TP

  • Adatto a qualsiasi simbolo e timeframe

Nota importante

Per impostazione predefinita, questo indicatore può generare molti segnali.
L’uso dei filtri integrati riduce significativamente la quantità e aumenta la qualità.

Hai bisogno di una versione MT5 o di un EA basato su questo indicatore?
Contattami in qualsiasi momento.

NOTA: Nella sezione Screenshots puoi vedere una sequenza di risultati su BTCUSD e BCHUSD da un conto demo live. Poiché oggi è domenica e il mercato è chiuso, il test è stato eseguito su BTCUSD e BCHUSD.


