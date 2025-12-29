More Spear MT4

Entwicklerhinweis

Ich bin seit über 11 Jahren MQL4/5-Entwickler. Ich habe mich nie auf den Verkauf von Indikatoren konzentriert, aber das konstant positive Win/Loss-Verhältnis dieses Systems (einschließlich meines Rare Spear Indikators) hat mich wirklich überrascht.

Deshalb habe ich mich entschieden, es zu veröffentlichen.

Alle Logik, Struktur und Urheberschaft gehören vollständig mir.

Ich gebe keine Versprechen — bitte testen Sie es selbst und bilden Sie Ihre eigene Meinung.

Warum dieser Indikator anders ist

Viele Indikatoren leiden unter visuellen Effekten, bei denen Pfeile nach Kerzenschluss auf vergangenen Kerzen erscheinen. Dies führt zu unrealistischen Gewinnberechnungen und irreführenden Statistiken.

Dieser Indikator beseitigt dieses Problem vollständig:

Einstiegspfeile erscheinen nur beim Öffnen eines neuen Kerzenbalkens

Pfeile werden am realen Handelspreis platziert

Ausstiegspfeile erscheinen am exakt berechneten Ausstiegspreis

Kein Repainting — Signale ändern sich nie

Hauptvorteile

Hochwertige Buy/Sell & Exit-Pfeile

Realistische Leistungsstatistiken

Zwei optionale Filter zur Reduzierung von Signalen und Steigerung der Genauigkeit

Integrierte Break Even Unterstützung

Intelligente Auto SL/TP-Logik

EA-freundlich — kein SL/TP erforderlich

Für jedes Symbol und jede Zeiteinheit geeignet

Wichtiger Hinweis

Standardmäßig kann der Indikator viele Signale generieren.

Die Nutzung der integrierten Filter reduziert die Menge und erhöht die Qualität erheblich.

Benötigen Sie eine MT5-Version oder einen EA?

Kontaktieren Sie mich jederzeit.

HINWEIS: Im Screenshots-Bereich sehen Sie eine Abfolge von Ergebnissen auf BTCUSD und BCHUSD aus einem Live-Demo-Konto. Da heute Sonntag ist und der Markt geschlossen, wurden die Tests auf BTCUSD und BCHUSD durchgeführt. Screenshots wurden bei Entry- und Exit-Signalen aufgenommen.