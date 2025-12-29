More Spear MT4

Entwicklerhinweis

Ich bin seit über 11 Jahren MQL4/5-Entwickler. Ich habe mich nie auf den Verkauf von Indikatoren konzentriert, aber das konstant positive Win/Loss-Verhältnis dieses Systems (einschließlich meines Rare Spear Indikators) hat mich wirklich überrascht.
Deshalb habe ich mich entschieden, es zu veröffentlichen.

Alle Logik, Struktur und Urheberschaft gehören vollständig mir.
Ich gebe keine Versprechen — bitte testen Sie es selbst und bilden Sie Ihre eigene Meinung.

Warum dieser Indikator anders ist

Viele Indikatoren leiden unter visuellen Effekten, bei denen Pfeile nach Kerzenschluss auf vergangenen Kerzen erscheinen. Dies führt zu unrealistischen Gewinnberechnungen und irreführenden Statistiken.

Dieser Indikator beseitigt dieses Problem vollständig:

  • Einstiegspfeile erscheinen nur beim Öffnen eines neuen Kerzenbalkens

  • Pfeile werden am realen Handelspreis platziert

  • Ausstiegspfeile erscheinen am exakt berechneten Ausstiegspreis

  • Kein Repainting — Signale ändern sich nie

Hauptvorteile

  • Hochwertige Buy/Sell & Exit-Pfeile

  • Realistische Leistungsstatistiken

  • Zwei optionale Filter zur Reduzierung von Signalen und Steigerung der Genauigkeit

  • Integrierte Break Even Unterstützung

  • Intelligente Auto SL/TP-Logik

  • EA-freundlich — kein SL/TP erforderlich

  • Für jedes Symbol und jede Zeiteinheit geeignet

Wichtiger Hinweis

Standardmäßig kann der Indikator viele Signale generieren.
Die Nutzung der integrierten Filter reduziert die Menge und erhöht die Qualität erheblich.

Benötigen Sie eine MT5-Version oder einen EA?
Kontaktieren Sie mich jederzeit.

HINWEIS: Im Screenshots-Bereich sehen Sie eine Abfolge von Ergebnissen auf BTCUSD und BCHUSD aus einem Live-Demo-Konto. Da heute Sonntag ist und der Markt geschlossen, wurden die Tests auf BTCUSD und BCHUSD durchgeführt. Screenshots wurden bei Entry- und Exit-Signalen aufgenommen.


Empfohlene Produkte
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster , einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-O
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) ICE Signals Indicator liefert Signale, die auf der gkNextLevel Binary Options Strategy basieren. Indikatoren: 2 Bollinger Bänder & Stochastik Hören Sie auf, Trades zu verpassen, hören Sie auf, von Chart zu Chart zu springen, um nach Handels-Setups zu suchen und erhalten Sie alle Signale auf 1 Chart! Verwenden Sie jeden der BOA Signals Indikator mit dem Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard . Alle Einstellungen des BOA Signalindikators sind anp
FREE
Basic Volume Profile
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Entdecken Sie die Macht der Volumenanalyse mit unserem Volumenprofil-Indikator für Metatrader! / MT5-Version Basic Volume Profile ist ein Indikator, der speziell für manuelle Trader entwickelt wurde, die ihren Handel optimieren wollen. Der Volumenprofil-Indikator ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden ernsthaften Trader, der das Marktverhalten besser verstehen möchte. Mit unserer innovativen Lösung können Sie klar und übersichtlich darstellen, wie sich das Handelsvolumen auf die Preise ver
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Indikator "Kerzenschlusszähler" vor, der Ihr unentbehrlicher Helfer in der Welt des Handels werden wird. Deshalb ist es hilfreich zu wissen, wann die Kerze geschlossen wird: Wenn Sie gerne mit Kerzenmustern handeln, werden Sie wissen, wann die Kerze geschlossen wird. Mit diesem Indikator können Sie überprüfen, ob sich ein bekanntes Muster gebildet hat und ob eine Möglichkeit zum Handeln besteht. Der Indikator hilft Ihnen bei der Vorbereitung auf die Markteröffnung und de
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Professioneller kumulativer Delta- und Volumen-Median-Indikator Verfolgen Sie echten Kauf-/Verkaufsdruck mit diesem leistungsstarken Tool zur Volumenanalyse. Der Volumenvergleichsindikator kombiniert kumulatives Delta und Volumenmedian , um Ihnen zu helfen, institutionelle Aktivitäten, Ungleichgewichte und potenzielle Umkehrungen zu erkennen. Hauptmerkmale: Kumulatives Delta-Histogramm - Visualisiert das Netto-Kauf- und Verkaufsvolumen in Echtzeit. Kauf-/Verkaufsvolumen-Mediane - Horiz
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Verfallszeit ist 1,2,3 Minuten. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie sollten warten, bis die Kerze geschlossen ist! Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet Handelssitzungen: TOKYO Abschnitt (Halbjahresende) Währungspaare: USD/JPY Arbeits-Zeitrahmen: M1 Verfallszeit: 1,2,3 Minuten. De
FREE
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Pips forex
Andrey Kozak
Indikatoren
Pips Forex ist ein fertiges Handelssystem. Dieser Indikator zeigt mit Pfeilen im Diagramm an, wann und in welche Richtung Sie eine Order eröffnen müssen. Wenn der Pfeil grün ist, eröffnen wir ein Kaufgeschäft, und wenn der Pfeil rot ist, eröffnen wir ein Verkaufsgeschäft. Alles ist sehr einfach und sehr effektiv. TakeProfit setzt 15-25 Punkte. StopLoss auf Punktniveau eingestellt. Wenn sich die Punkte bewegen, überschreiben wir sofort den StopLoss. Empfohlener Zeitrahmen für den Handel mit M1 u
Professional Manager Trader
Stefan Petkov
Experten
Vorstellung des Professional Manager Trader - ein leistungsstarkes Werkzeug, das entwickelt wurde, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern. Entwickelt mit der Expertise eines erfahrenen Vollzeit-Händlers, verwaltet diese Handelsoberfläche effektiv Ihre Trades und Ihr Kapital. Ihre Strategie basiert auf Ausbrüchen und umfasst persönlich entwickelte Bestätigungsindikatoren, die eine nachgewiesene Erfolgsbilanz haben. Mit einem starken Fokus auf Risiko- und Geldmanagement hält der Professional Manager
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Das Marktprofil definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Blahtech Limi
TrendCompass
Artem Koliada
Indikatoren
TrendCompass ist ein leistungsstarker Indikator für den Handel mit Währungen und Kryptowährungen auf der Plattform MetaTrader 4. Dieses innovative Tool wurde entwickelt, um die Analyse und Entscheidungsfindung beim Handel zu vereinfachen. Der Indikator kombiniert verschiedene technische Indikatoren und Algorithmen, um präzise und zeitnahe Handelssignale zu liefern. Hauptmerkmale: Multilevel-Strategie: TrendCompass basiert auf einer umfassenden Strategie, die die Analyse der wichtigsten Trends,
Gann Angles end Box
Kirill Borovskii
Indikatoren
Dieser Indikator ist zweifelsohne die beste Variante der Gann-Winkel unter den anderen. Er ermöglicht Händlern, die Gann-Methoden verwenden, die automatische Berechnung der Gann-Winkel für das gehandelte Instrument. Die Skala wird automatisch berechnet, wenn der Indikator mit dem Chart verbunden wird. Wenn Sie den Zeitrahmen wechseln, berechnet der Indikator die Skala für den aktuellen Zeitrahmen neu. Zusätzlich können Sie Ihre eigenen Skalen für die Gann-Winkel eingeben. Sie können Ihre eigenen
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Indikatoren
Der VR-Raster-Indikator ist entwickelt , um ein grafisches Raster mit benutzerdefinierten Einstellungen zu erstellen. Im Gegensatz zum Standardgitter wird VR Grid zum Erstellen von kreisförmigen Ebenen verwendet. Je nach Wahl des Benutzers kann der Schritt zwischen den Rundenstufen beliebig sein. Darüber hinaus behält VR Grid im Gegensatz zu anderen Indikatoren und Dienstprogrammen die Position des Rasters bei, selbst wenn sich der Zeitraum ändert oder das Terminal neu gestartet wird. Einstellun
FREE
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indikatoren
Indikator für Risikomanagement und Limitüberwachung für professionelle Trader und Evaluierungskonten (Prop) Dieses Tool zeigt präzise Informationen zu Risikomanagement und Limits ausschließlich auf dem Chart an, um fokussierte Entscheidungen zu unterstützen. Der Indikator öffnet/schließt/ändert keine Trades und interferiert nicht mit Expert Advisors (EAs). Funktionen Überwachung des täglichen und gesamten Drawdowns Berechnet und zeigt täglichen und gesamten Drawdown auf Basis von Kontostand (Ba
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
Indikatoren
Der Indikator Last 50 Pips ist dafür ausgelegt, Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten basierend auf dem jüngsten Preisverhalten schnell zu identifizieren. Er misst die Preisänderungen in den letzten Kerzen, um Momente, in denen der Preis möglicherweise die Richtung ändert, in Gelb hervorzuheben. Kaufsignal: Sie sollten eine KAUF -Position eröffnen, wenn der Indikator von ROT auf GELB wechselt, was auf einen Wechsel von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend hinweist. Bitte sehen Sie sich die Bilde
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indikatoren
Der TMA AI Bands Indikator basiert auf dem Dreieckigen Gleitenden Durchschnitt (TMA) mit dynamischen oberen und unteren Bändern sowie klaren Kauf-/Verkaufs-Pfeilen, die direkt auf dem Chart geplottet werden. Er verfügt über integrierte KI für adaptive Optimierung und garantiert keine Neuanzeichnung, indem er präzise Umkehrsignale liefert, wenn der Preis die Bänder berührt. * Paare: Funktioniert mit allen Währungspaaren * Empfohlene Zeitrahmen: D1 / W1 / MN * Konfigurierbare externe Variablen
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Indikatoren
*Antabod GameChanger Indikator - Transformieren Sie Ihr Trading!* Sind Sie es leid, Trends zu spät zu folgen oder Ihre Trades zu hinterfragen? Der *Antabod GameChanger Indikator* ist hier, um Ihre Handelsstrategie zu *revolutionieren* und Ihnen den Vorteil zu verschaffen, den Sie an den Märkten brauchen! Warum GameChanger wählen? *Genaue Trenderkennung* - GameChanger identifiziert Trendumkehrungen mit *Punktgenauigkeit* und stellt sicher, dass Sie zum optimalen Zeitpunkt in den Handel ein-
GND Tail Candle
Nguyen Dang Giang
Indikatoren
Ein hoher oberer Schatten entsteht, wenn sich der Kurs während des Zeitraums bewegt, aber wieder zurückgeht, was ein bärisches Signal ist. Ein hoher unterer Schatten entsteht, wenn die Bären den Kurs nach unten drücken, die Bullen ihn aber wieder nach oben ziehen, was eine lange Linie oder einen langen Schatten hinterlässt. Dies wird als bullisches Signal betrachtet. Einige technische Analysten sind der Meinung, dass ein hoher oder langer Schatten bedeutet, dass die Aktie drehen oder umkehren wi
Reverse slave copier
Mariia Rudkovska
Utilitys
Reverse Copier ist ein Tool, das entgegengesetzte Kauf-/Verkaufsaufträge von Ihrem Master-Konto öffnet. Es wird Ihnen helfen, mit niedrigen Gewinn EA's, die regelmäßig verlieren und drehen Sie es in Gewinne. Fühlen Sie sich frei, für neue Funktionen / Features fragen und ich werde es hinzufügen. Jetzt ist es eine einfache MT5-zu-MT4-Brücke mit einer einfachen Logik für das Öffnen/Schließen einer Position. Wie man es installiert: https://www.mql5.com/en/market/product/141604
FREE
Forex Dead Line Lite
Mikhail Kontsevoy
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator kann Händlern helfen, die Anzahl der Lots, den Saldo und das Eigenkapital im Voraus zu bestimmen, wenn der Preis von den aktuellen Niveaus abweicht. Der Indikator ist für diejenigen nützlich, die nach dem Martingale-Prinzip handeln. Merkmale Der Indikator gehört zur Kategorie des Risikomanagements. Der Indikator hilft dabei, im Voraus die Kontoveränderung abzuschätzen, die im Falle einer möglichen Preisänderung vom aktuellen Wert bis zu einem Schwellenwert eintreten würde. Er bere
FREE
Deep Insight Candles
Richard Bystricky
Indikatoren
Deep Insight Candles ist ein Indikator, der dem Preisdiagramm eine völlig neue Perspektive verleiht. Er konzentriert sich darauf, verborgene Strukturen in Marktbewegungen aufzudecken, Käufer- und Verkäuferdruck aufzudecken und so Händlern zu helfen, Schlüsselniveaus, Dynamik und potenzielle Umkehrungen besser zu erkennen. Der Indikator vermittelt tiefere Markteinblicke und ermöglicht Händlern, Entscheidungen auf der Grundlage einer genaueren Wahrnehmung der Marktstimmung und des Drucks auf besti
Reverse side scalper MT4
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Reverse Side Scalper ist ein manuelles Handelssystem, das auf abgehackten (Anti-Trend) Märkten arbeitet. In der Regel sind die Märkte auf 80% abgehackt und nur 20% ist Trendphase. Das System basiert auf dem benutzerdefinierten Schritt Moving und RSI und dem Umkehrmuster. Das System definiert Aufwärts- und Abwärtsbewegungen, Trend- und Abwärtsphasen. Der Indikator zeigt einen Kaufsignalpfeil an, wenn die aktuelle Richtung abwärts gerichtet und die Phase ein Trend ist, und einen Verkaufssignalpfei
Binary Guru
Sahil Shokeen
1 (2)
Indikatoren
Binary GURU ist ein Indikator mit einer Genauigkeit von über 75 % für den Handel mit binären Optionen und den Intraday-Handel um 18:02 Uhr (+3 GMT). Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Messwerte nicht. Binary GURU wurde entwickelt, um die Orte zu bestimmen, an denen der Preis eine Umkehrung vornehmen wird. Der Indikator erfasst sowohl Trendumkehrungen als auch Rollbacks, wodurch Sie die Effizienz seiner Verwendung steigern können. Bei der Verwendung des Indikators werden die
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte des Symbolpreises zu finden. Er arbeitet mit einem kleinen Candlestick-Umkehrmuster in Verbindung mit einem Extremwertfilter. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Wenn der Extremum-Filter deaktiviert ist, zeigt der Indikator alle Punkte an, die ein Muster aufweisen. Wenn der Extremum-Filter aktiviert ist, funktioniert die Bedingung - wenn die Historie Vorherige Balken 1 Kerzen zurück enthält höhere Kerzen und sie sind we
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indikatoren
Rainbow MT4 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, ist das ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT4), der auf dem Rainbow MT4 Indikator basiert, wie Sie in dem kurzen Video unten sehen können, ist jetzt hier verfügbar.
FREE
VIP signals
BUYUK SAVDOGAR
Indikatoren
VIP-Signal für binäre Optionen. Dieser Indikator wurde speziell für binäre Optionen erstellt. Eingerichtet für profitables Arbeiten mit binären Optionen. Probieren Sie diesen Indikator aus, wenn Sie mit binären Optionen gewinnbringend handeln wollen. Die Bedingungen des Handels sind sehr einfach. Wir warten auf Anweisungen. Wir öffnen ein Geschäft auf dem aktuellen Zeitrahmen in die Richtung. < < < Indikator nicht repaint > > > Viele Nutzer haben ihn bereits positiv bewertet. Die Ergebnis
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indikatoren
Diese einzigartige Multiwährungsstrategie ermittelt gleichzeitig die Stärke von Trends und Markteinstiegspunkten und visualisiert diese mit Hilfe von Histogrammen auf dem Chart. Der Indikator ist optimal für den Handel in den Zeitrahmen М5, М15, М30, Н1 geeignet. Zur Erleichterung der Benutzer zeigt der Indikator den Einstiegspunkt (in Form eines Pfeils), die empfohlenen Take-Profit-Levels (TP1, TP2 mit Textbeschriftung) und das empfohlene Stop-Loss-Level an. Die Take-Profit-Levels (TP1, TP2) w
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft von Trend Strength Pro Erschließen Sie mit Trend Strength Pro , dem ultimativen Tool zur Visualisierung der Marktdynamik, eine neue Ebene der Klarheit für Ihren Handel. Hören Sie auf zu raten und erkennen Sie die wahre Stärke eines Trends mit einem einzigen Blick. Unser eleganter und intuitiver Indikator hilft Ihnen, klügere und sicherere Handelsentscheidungen zu treffen. Hauptvorteile und Funktionen Sofortige Erkennung der Trendstärke : Unser farbkodiertes Histogramm zei
FREE
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
FRÜHE ERINNERUNG: Der Startpreis ist 65 Preis wird bald bis zu 365 $ und dann 750 $ nach den ersten 10 Kopien der Verkäufe steigen. Nutzen Sie dieses Angebot jetzt! Einführung Hallo, Trader! Willkommen zur Demonstration des Forex Beast Indicator , eines umfassenden Tools, das aufstrebenden Händlern dabei helfen soll, sich in der Komplexität des Devisenmarktes zurechtzufinden. Dieser Indikator enthält sieben wesentliche Komponenten, um ein abgerundetes Handelserlebnis zu bieten: Gleitende Durchs
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indikatoren
Ein Top- und Bottom-Indikator, der intuitiv den Trend des Bandes erkennen kann. Er ist die beste Wahl für den manuellen Handel, ohne Redrawing oder Drifting. Wie Sie diesen Indikator kostenlos erhalten: Mehr erfahren Preiserhöhung von $20 alle 3 Tage, Preiserhöhungsprozess: 79--> 99--> 119...... Bis zu einem Zielpreis von $1000. Für alle Anfänger und Programmierung Trading-Freund, können Sie das Signal in den EA zu spielen frei zu schreiben. Array 3 und Array 4, zum Beispiel, 3>4 wird grün, 3<4
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Indikatoren
DERZEIT 31% RABATT! Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Handelsinstrument, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine geheime Formel eingebaut haben. Mit nur EINEM Chart liefert er Alerts für alle 28 Währungspaare. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösepunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erk
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT4 ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu 100 % nicht neu gezeichnet werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes, Aktien. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoffkanalindex (CCI) Klassis
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indikatoren
Delta Fusion Pro – Erweiterte Order-Flow-Analyse für den Intraday-Handel Delta Fusion Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 4, der den aggressiven Orderfluss aufdeckt und die Intensität sowie die Richtung des institutionellen Drucks in Echtzeit anzeigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenindikatoren analysiert er die Delta-Differenz zwischen Ask- und Bid-Volumen, um Umkehrungen vorherzusagen, Trends zu bestätigen und professionelle Interessenzonen zu identifizieren. Hauptmerkm
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indikatoren
Der Indikator ist ein Handelssystem für den kurzfristigen Handel. Scalper Assistant hilft, die Richtung der Transaktion zu bestimmen, und zeigt auch die Einstiegs- und Ausstiegspunkte an. Der Indikator zeichnet zwei Linien (mögliche Punkte für die Eröffnung von Positionen). Im Moment des Durchbruchs der oberen Linie nach oben (und wenn alle Handelsbedingungen erfüllt sind), erscheint ein Aufwärtspfeil (ein Kaufsignal), sowie 2 Ziele. Im Moment des Durchbruchs der unteren Linie nach unten (und w
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
SL Session Strength 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
5 (20)
Indikatoren
SL Curruncy-Impuls https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair Flow dieser Intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 Indikator am besten für Intraday Scalper. Markt starke Bewegung Zeit können Sie am besten Symbol zu fangen. weil Sie wissen, welche Währungen sind am besten zu diesem Zeitpunkt zu handeln. Kaufen Sie starke Währungen und verkaufen Sie schwache Währungen (divergierende Währungen). Empfohlene Zeitrahmen für den Handel: M5 -
Weitere Produkte dieses Autors
Rare Spear
Hasanboy Beknazarov
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein einfacher, aber äußerst zuverlässiger Trendrichtungs-Prädiktor, entwickelt für Trader, die klare und präzise Signale bevorzugen. Hauptmerkmale Trendpfeile – klare Kauf/Verkauf-Signale basierend auf Preisbewegungen. Wenige, aber sehr genaue Signale – etwa 1 Signal pro Tag. Exit-Signale integriert – optimale Ausstiegszeiten. Kein Repainting – Pfeile bleiben unverändert. Enthält Buffer – ideal für eigene Tools oder EAs. Alerts enthalten – Popup, Ton und Push-Benachrichtigun
Rare Spear MT5
Hasanboy Beknazarov
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein einfacher, aber äußerst zuverlässiger Trendrichtungs-Prädiktor, entwickelt für Trader, die klare und präzise Signale bevorzugen. Hauptmerkmale Trendpfeile – klare Kauf/Verkauf-Signale basierend auf Preisbewegungen. Wenige, aber sehr genaue Signale – etwa 1 Signal pro Tag. Exit-Signale integriert – optimale Ausstiegszeiten. Kein Repainting – Pfeile bleiben unverändert. Enthält Buffer – ideal für eigene Tools oder EAs. Alerts enthalten – Popup, Ton und Push-Benachrichtigun
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension