More Spear MT4
- Indikatoren
- Hasanboy Beknazarov
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 29 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Entwicklerhinweis
Ich bin seit über 11 Jahren MQL4/5-Entwickler. Ich habe mich nie auf den Verkauf von Indikatoren konzentriert, aber das konstant positive Win/Loss-Verhältnis dieses Systems (einschließlich meines Rare Spear Indikators) hat mich wirklich überrascht.
Deshalb habe ich mich entschieden, es zu veröffentlichen.
Alle Logik, Struktur und Urheberschaft gehören vollständig mir.
Ich gebe keine Versprechen — bitte testen Sie es selbst und bilden Sie Ihre eigene Meinung.
Warum dieser Indikator anders ist
Viele Indikatoren leiden unter visuellen Effekten, bei denen Pfeile nach Kerzenschluss auf vergangenen Kerzen erscheinen. Dies führt zu unrealistischen Gewinnberechnungen und irreführenden Statistiken.
Dieser Indikator beseitigt dieses Problem vollständig:
-
Einstiegspfeile erscheinen nur beim Öffnen eines neuen Kerzenbalkens
-
Pfeile werden am realen Handelspreis platziert
-
Ausstiegspfeile erscheinen am exakt berechneten Ausstiegspreis
-
Kein Repainting — Signale ändern sich nie
Hauptvorteile
-
Hochwertige Buy/Sell & Exit-Pfeile
-
Realistische Leistungsstatistiken
-
Zwei optionale Filter zur Reduzierung von Signalen und Steigerung der Genauigkeit
-
Integrierte Break Even Unterstützung
-
Intelligente Auto SL/TP-Logik
-
EA-freundlich — kein SL/TP erforderlich
-
Für jedes Symbol und jede Zeiteinheit geeignet
Wichtiger Hinweis
Standardmäßig kann der Indikator viele Signale generieren.
Die Nutzung der integrierten Filter reduziert die Menge und erhöht die Qualität erheblich.
Benötigen Sie eine MT5-Version oder einen EA?
Kontaktieren Sie mich jederzeit.
HINWEIS: Im Screenshots-Bereich sehen Sie eine Abfolge von Ergebnissen auf BTCUSD und BCHUSD aus einem Live-Demo-Konto. Da heute Sonntag ist und der Markt geschlossen, wurden die Tests auf BTCUSD und BCHUSD durchgeführt. Screenshots wurden bei Entry- und Exit-Signalen aufgenommen.