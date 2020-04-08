More Spear MT4

Nota do Desenvolvedor

Sou desenvolvedor MQL4/5 há mais de 11 anos. Nunca me concentrei em vender indicadores, mas a relação consistente de vitórias/derrotas positiva deste sistema me surpreendeu genuinamente (incluindo meu indicador Rare Spear).
Por isso, decidi lançá-lo.

Toda a lógica, estrutura e autoria pertencem inteiramente a mim.
Não faço promessas — teste você mesmo e tire suas próprias conclusões.

Por que este indicador é diferente

Muitos indicadores sofrem com ilusões de efeito visual, onde as setas aparecem em velas anteriores após seu fechamento. Isso leva a cálculos de lucro irreais e estatísticas enganosas.

Este indicador elimina completamente esse problema:

  • As setas de entrada aparecem apenas na abertura de uma nova barra

  • As setas são colocadas no preço realmente negociável

  • As setas de saída aparecem no preço exato calculado, não nos máximos/mínimos da vela

  • Sem repintura — os sinais nunca mudam

Principais Vantagens

  • Setas Buy/Sell & Exit de alta qualidade

  • Estatísticas de desempenho realistas (pequenas diferenças podem ocorrer devido a spreads/gaps)

  • Dois filtros opcionais para reduzir sinais e melhorar a precisão

  • Suporte Break Even incorporado

  • Lógica inteligente Auto SL/TP para saídas inteligentes

  • Compatível com EA — não requer SL/TP

  • Adequado para qualquer símbolo e período

Nota Importante

Este indicador pode gerar muitos sinais por padrão.
O uso dos filtros incorporados reduz significativamente a quantidade e aumenta a qualidade.

Precisa de uma versão MT5 ou um EA baseado neste indicador?
Entre em contato a qualquer momento.

OBSERVAÇÃO: Na seção Screenshots, você pode ver uma sequência de resultados em BTCUSD e BCHUSD de uma conta demo ao vivo. Como hoje é domingo e o mercado está fechado, os testes foram feitos em BTCUSD e BCHUSD. Sempre que o indicador gerou alertas de entrada e saída, consegui capturar os screenshots a tempo.


