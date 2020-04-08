More Spear MT4

Nota do Desenvolvedor

Sou desenvolvedor MQL4/5 há mais de 11 anos. Nunca me concentrei em vender indicadores, mas a relação consistente de vitórias/derrotas positiva deste sistema me surpreendeu genuinamente (incluindo meu indicador Rare Spear).

Por isso, decidi lançá-lo.

Toda a lógica, estrutura e autoria pertencem inteiramente a mim.

Não faço promessas — teste você mesmo e tire suas próprias conclusões.

Por que este indicador é diferente

Muitos indicadores sofrem com ilusões de efeito visual, onde as setas aparecem em velas anteriores após seu fechamento. Isso leva a cálculos de lucro irreais e estatísticas enganosas.

Este indicador elimina completamente esse problema:

As setas de entrada aparecem apenas na abertura de uma nova barra

As setas são colocadas no preço realmente negociável

As setas de saída aparecem no preço exato calculado, não nos máximos/mínimos da vela

Sem repintura — os sinais nunca mudam

Principais Vantagens

Setas Buy/Sell & Exit de alta qualidade

Estatísticas de desempenho realistas (pequenas diferenças podem ocorrer devido a spreads/gaps)

Dois filtros opcionais para reduzir sinais e melhorar a precisão

Suporte Break Even incorporado

Lógica inteligente Auto SL/TP para saídas inteligentes

Compatível com EA — não requer SL/TP

Adequado para qualquer símbolo e período

Nota Importante

Este indicador pode gerar muitos sinais por padrão.

O uso dos filtros incorporados reduz significativamente a quantidade e aumenta a qualidade.

Precisa de uma versão MT5 ou um EA baseado neste indicador?

Entre em contato a qualquer momento.

OBSERVAÇÃO: Na seção Screenshots, você pode ver uma sequência de resultados em BTCUSD e BCHUSD de uma conta demo ao vivo. Como hoje é domingo e o mercado está fechado, os testes foram feitos em BTCUSD e BCHUSD. Sempre que o indicador gerou alertas de entrada e saída, consegui capturar os screenshots a tempo.