More Spear MT4

Note du développeur

Je suis développeur MQL4/5 depuis plus de 11 ans. Je ne me concentrais jamais sur la vente d’indicateurs, mais le ratio gagnant/perdant positif constant de ce système m’a vraiment surpris (y compris mon indicateur Rare Spear).
C’est pourquoi j’ai décidé de le publier.

Toute la logique, la structure et la paternité m’appartiennent entièrement.
Je ne fais aucune promesse — testez-le vous-même et jugez par vous-même.

Pourquoi cet indicateur est différent

Beaucoup d’indicateurs souffrent d’illusions d’effet visuel, où les flèches apparaissent sur les bougies précédentes après leur fermeture. Cela conduit à des calculs de profit irréalistes et des statistiques trompeuses.

Cet indicateur élimine complètement ce problème :

  • Les flèches d’entrée apparaissent uniquement à l’ouverture d’une nouvelle bougie

  • Les flèches sont placées au prix réel négociable

  • Les flèches de sortie apparaissent au prix exact calculé

  • Pas de repaint — les signaux ne changent jamais

Avantages clés

  • Flèches Buy/Sell et Exit de haute qualité

  • Statistiques de performance réalistes

  • Deux filtres optionnels pour réduire les signaux et améliorer la précision

  • Support Break Even intégré

  • Logique Auto SL/TP intelligente

  • Compatible EA — pas de SL/TP requis

  • Convient à tout symbole et timeframe

Note importante

Par défaut, l’indicateur peut générer de nombreux signaux.
L’utilisation des filtres intégrés réduit considérablement le nombre et augmente la qualité.

Besoin d’une version MT5 ou d’un EA ?
Contactez-moi à tout moment.

REMARQUE : Dans la section Screenshots, vous pouvez voir une séquence de résultats sur BTCUSD et BCHUSD depuis un compte démo live. Comme aujourd’hui est dimanche et que le marché est fermé, le test a été effectué sur BTCUSD et BCHUSD.


