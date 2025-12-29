More Spear MT4

Note du développeur

Je suis développeur MQL4/5 depuis plus de 11 ans. Je ne me concentrais jamais sur la vente d’indicateurs, mais le ratio gagnant/perdant positif constant de ce système m’a vraiment surpris (y compris mon indicateur Rare Spear).

C’est pourquoi j’ai décidé de le publier.

Toute la logique, la structure et la paternité m’appartiennent entièrement.

Je ne fais aucune promesse — testez-le vous-même et jugez par vous-même.

Pourquoi cet indicateur est différent

Beaucoup d’indicateurs souffrent d’illusions d’effet visuel, où les flèches apparaissent sur les bougies précédentes après leur fermeture. Cela conduit à des calculs de profit irréalistes et des statistiques trompeuses.

Cet indicateur élimine complètement ce problème :

Les flèches d’entrée apparaissent uniquement à l’ouverture d’une nouvelle bougie

Les flèches sont placées au prix réel négociable

Les flèches de sortie apparaissent au prix exact calculé

Pas de repaint — les signaux ne changent jamais

Avantages clés

Flèches Buy/Sell et Exit de haute qualité

Statistiques de performance réalistes

Deux filtres optionnels pour réduire les signaux et améliorer la précision

Support Break Even intégré

Logique Auto SL/TP intelligente

Compatible EA — pas de SL/TP requis

Convient à tout symbole et timeframe

Note importante

Par défaut, l’indicateur peut générer de nombreux signaux.

L’utilisation des filtres intégrés réduit considérablement le nombre et augmente la qualité.

Besoin d’une version MT5 ou d’un EA ?

Contactez-moi à tout moment.

REMARQUE : Dans la section Screenshots, vous pouvez voir une séquence de résultats sur BTCUSD et BCHUSD depuis un compte démo live. Comme aujourd’hui est dimanche et que le marché est fermé, le test a été effectué sur BTCUSD et BCHUSD.