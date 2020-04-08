More Spear MT4

Nota del desarrollador

Soy desarrollador MQL4/5 con más de 11 años de experiencia. Nunca me enfoqué en vender indicadores, pero la relación win/loss consistentemente positiva de este sistema realmente me sorprendió (incluyendo el indicador Rare Spear).
Por eso decidí publicarlo.

Toda la lógica, estructura y autoría me pertenecen completamente.
No hago promesas — pruébelo usted mismo.

Por qué este indicador es diferente

Muchos indicadores sufren ilusiones visuales, donde las flechas aparecen en velas anteriores después del cierre, generando estadísticas irreales.

Este indicador elimina completamente ese problema:

  • Flechas solo al abrir una nueva vela

  • Precio real negociable

  • Salidas exactas calculadas

  • Sin repaint — señales inmutables

Ventajas clave

  • Flechas Buy/Sell y Exit de alta calidad

  • Estadísticas realistas

  • Dos filtros opcionales

  • Break Even incorporado

  • Auto SL/TP inteligente

  • Compatible con EA

  • Funciona en cualquier mercado y timeframe

Nota importante

Puede generar muchas señales por defecto.
Los filtros mejoran calidad y reducen cantidad.

¿Necesita MT5 o un EA?
Contácteme cuando quiera.

NOTA: En Screenshots se muestran resultados reales de BTCUSD y BCHUSD desde una cuenta demo en vivo. Al ser domingo, las pruebas se realizaron únicamente en estos símbolos.


