Vice DayTranding Indicator

Profesyonel çoklu zaman dilimli scalping indikatörü: gerçek zamanlı mobil uyarılar, akıllı al/sat bölgeleri ve günlük sinyal istatistikleri ile. Hassasiyet isteyen gün içi traderlar ve scalper’lar için tasarlanmıştır.

Genel Bakış

Bu indikatör, gün içi traderlar ve scalper’lar için hız, netlik ve hassasiyet odaklı olarak geliştirilmiştir. Çoklu zaman dilimi analizi ile akıllı sinyal filtrelemeyi birleştirerek yüksek olasılıklı işlem fırsatları sunar. Gerçek zamanlı uyarılar, al/sat bölgeleri ve günlük performans istatistikleri sayesinde piyasada nerede olduğunuzu her an bilirsiniz — tahmin yok, gürültü yok.

İster trend devamı, ister trend dönüşleri işlemeye odaklanın, bu araç tarzınıza uyum sağlar ve sizi piyasadan bir adım önde tutar.

Temel Özellikler

Çoklu Zaman Dilimi Sinyal Motoru Ana Trend (H4) → Piyasa yön filtresi Karşı Trend (H1) → Geri çekilmeler & dönüşler Giriş Trendi (M15) → Sinyal zamanlama onayı Katman (M5) → Scalping hassasiyeti

Trend ve Karşı-Trend Modları Trend Sinyalleri (Flow Trend) : Tüm zaman dilimleri aynı yönde → güçlü trend girişleri. Karşı-Trend Sinyalleri : H4 ve H1 çelişirken M15 onay verirse → dönüş & geri çekilme fırsatları.

Akıllı Al/Sat Bölgeleri Günün en önemli bölgelerini günlük zirve/dip seviyelerine göre otomatik olarak belirler. Piyasa yapısı geliştikçe bölgeler gerçek zamanlı güncellenir.

Gerçek Zamanlı Uyarılar & Push Bildirimleri Yeni sinyal çıktığında anında mobil bildirim. Grafiğe bağlı kalmadan işlemlerinizden haberdar olun.

Günlük Sinyal İstatistikleri (Grafik Üzerinde) Günün toplam al/sat sinyallerini tek bakışta görün. Piyasa aktivitesi doğrudan grafikte özetlenir.

Backtesting Görselleştirme Geçmiş işlem günlerini kolayca simüle ederek sinyal doğruluğunu test edin. Strateji onayı ve güven oluşturmak için mükemmel.

Temiz, Otomatik Şekillendirilmiş Grafikler Mumlar, renkler ve düzen hızlı karar alma için optimize edilmiştir. Karmaşa yok, sadece kullanılabilir bilgi.



Kimler İçin?

Scalper’lar → M5/M15 zaman diliminde hassas giriş noktaları.

Gün içi traderlar → H1/H4 uyumu ile intraday hareketleri yakalayın.

Karşı-trend traderlar → Tükeniş & dönüşleri güvenle tespit edin.

Mobil traderlar → Masadan uzakta bile anında push bildirimleri alın.

Nasıl Kullanılır?

İndikatörü grafiğinize ekleyin. Gerçek zamanlı mobil uyarılar almak için MetaTrader’da push bildirimlerini etkinleştirin. Şunlara dikkat edin: 🔵 Flow Trend BUY/SELL → Tüm zaman dilimleri aynı yönde → yüksek olasılıklı girişler.

🔴 Counter-Trend BUY/SELL → Trend uyuşmazlığı → olası dönüşler. İşlem yerleşimi ve risk kontrolü için al/sat bölgelerini kullanın. Günlük istatistikleri kontrol ederek piyasa eğilimini ve sinyal sıklığını takip edin.

Neden Bu İndikatör?

Çoğu scalping indikatörü yalnızca tek bir zaman dilimine odaklanır ve trader’ları sahte sinyallerle boğar. Bu sistem birden fazla zaman dilimini senkronize eder ve yalnızca en alakalı girişleri gösterir. Bölgeler, uyarılar ve istatistikler ile birleştiğinde intraday ve scalping stratejileri için size tam bir trading çerçevesi sunar.

⚠️ Not: Bu tam otomatik bir sistem değildir. Karar verme sürecini desteklemek için tasarlanmış bir profesyonel trading aracıdır. Her zaman uygun risk yönetimi uygulayın.



