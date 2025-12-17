Zor AI

ZOR AI — L'avant-garde de la maîtrise du trading d'or piloté par l'IA

ZOR AI représente le summum de l'intelligence artificielle dans le trading automatisé, conçu exclusivement pour le monde volatil du XAUUSD (Or). Exploitant une vaste base de données historiques couvrant des décennies de données de marché, combinée à des algorithmes d'apprentissage automatique avancés et à des réseaux neuronaux multicouches, ZOR AI ne se contente pas de réagir au marché : il l'anticipe. Ce puissant Expert Advisor (EA) s'adapte en temps réel, apprenant des tendances, des variations de volatilité et des signaux économiques mondiaux pour réaliser des transactions d'une précision supérieure aux stratégies traditionnelles. Que vous soyez un trader chevronné ou que vous vous lanciez dans le trading pour compte propre, ZOR AI est votre allié indéfectible vers une rentabilité constante.

Important ! Veuillez m'envoyer un message privé après l'achat de l'Expert Advisor. Je vous enverrai des instructions avec toutes les recommandations nécessaires et les fichiers SET optimisés.

Technologies clés

* Base de données massive — Construite sur une vaste base de données historiques de cours de l'or, d'indicateurs économiques et de données de sentiment, permettant une reconnaissance de tendances et une modélisation prédictive approfondies.

* Noyau de réseau neuronal — Architectures neuronales multicouches traitant des données complexes telles que la dynamique des prix, les pics de volume et les facteurs de corrélation pour prévoir les micro-tendances avec une précision inégalée.

* Adaptation par apprentissage automatique — Auto-optimisation continue grâce à l'apprentissage par renforcement. Le système affine ses paramètres en fonction des performances en temps réel et s'adapte à l'évolution des marchés sans intervention manuelle.

* Intelligence axée sur la gestion des risques — Filtres dynamiques intégrés évaluant la viabilité des transactions en temps réel, garantissant ainsi la conformité de chaque position aux protocoles de risque stricts tout en maximisant le potentiel de gain.

* Moteur d'exécution haute vitesse — Optimisé pour une latence ultra-faible, compatible avec les courtiers ECN pour un placement d'ordres instantané et un slippage minimal.

Ce qui rend ZOR AI unique

Contrairement aux EA classiques qui s'appuient sur des indicateurs rigides ou des règles obsolètes, ZOR AI est une intelligence vivante, forgée à partir d'une IA de pointe pour dominer le trading de l'or. Spécialisation principale : Analyse approfondie de la paire XAUUSD, décryptant les tendances haussières et les configurations de retournement sur les marchés des métaux précieux. Architecture : Ensemble sophistiqué de réseaux neuronaux combinés à l’apprentissage automatique, exploitant une base de données colossale pour une prise de décision en temps réel et des analyses prédictives. Moteur de stratégie : Système adaptatif mono-stratégie puissant évoluant grâce à l’apprentissage automatique, privilégiant les points d’entrée à forte probabilité dans les environnements volatils. Analyse de marché : Conçue exclusivement pour l’or, cette plateforme gère toutes les phases, des accumulations calmes aux percées explosives, grâce à une analyse de données approfondie. Maîtrise des risques : Protection infaillible : ordres stop-loss prédéfinis, dimensionnement intelligent des lots basé sur les fonds propres du compte et absence de tactiques dangereuses telles que les grilles ou la martingale. Auto-optimisation : Cycles d’apprentissage automatique continus analysant les résultats des transactions et affinant les pondérations neuronales pour optimiser les taux de réussite et s’adapter aux conditions spécifiques du courtier. Vitesse d’exécution : Traitement ultra-rapide optimisé pour les graphiques H1, garantissant des performances optimales sur VPS ou ECN haute vitesse. Flexibilité : Paramètres de risque conviviaux : conservateur pour les sociétés de trading pour compte propre, équilibré pour une croissance stable ou agressif pour les opérations à fort potentiel de gain. Intégration facilitée : Cadre évolutif prêt pour les futures mises à jour des modules d’apprentissage automatique, avec journalisation transparente de chaque décision prise par l’IA. Transparence : Analyse en temps réel des prédictions neuronales et du raisonnement des transactions, étayée par des résultats de backtests et de tests en temps réel vérifiables. ZOR AI est conçu pour un succès durable, grâce à l'apprentissage automatique et aux réseaux neuronaux qui éliminent les pièges du trading émotionnel. Sa conception robuste évite les méthodes à haut risque, ce qui en fait un choix fiable pour une domination automatisée du marché de l'or.

Informations :

* Paires de trading disponibles : XAUUSD (OR)

* Unité de temps : H1

* Dépôt recommandé : 400 $ et plus

* Dépôt minimum : 100 $

* Effet de levier minimum : 1:400

* Compatible avec tous les courtiers, mais un courtier offrant une exécution rapide et des spreads faibles (ECN) est recommandé pour des performances optimales.

Fonctionnalités :

* Stratégie exclusive basée sur l'IA, utilisant des réseaux neuronaux et l'apprentissage automatique.

* Pas de trading sur grille.

* Pas de moyenne ni de martingale.

* Stop loss et take profit fixes pour chaque transaction.

* Résultats stables grâce à l'intégration de données historiques de haute qualité.

* Faible sensibilité aux conditions du courtier, mais optimisée pour une exécution rapide.

* Installation et configuration faciles.

* Compatible avec FTMO et les sociétés de trading pour compte propre.

* Conforme aux règles FIFO.

Remarques importantes avant l'achat :

* Le stop loss est essentiel à la gestion des risques de l'IA ; il s'agit d'une fonctionnalité, et non d'un défaut.

* Évaluez les performances sur des cycles de trading complets (par exemple, un mois ou plus), et non sur des journées isolées.

* Les périodes d'inactivité sans transactions sont intentionnelles ; le réseau neuronal peut se mettre en pause en cas d'anomalies de marché détectées ou de configurations peu fiables.

* Assurez-vous que votre courtier prend en charge l'exécution rapide pour exploiter pleinement le moteur optimisé pour la vitesse de ZOR AI.

Politique tarifaire :

Le nombre d'exemplaires disponibles à la vente sera limité afin de préserver l'avantage concurrentiel et l'exclusivité de l'IA !

