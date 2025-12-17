Zor AI

ZOR AI — AI 기반 금 거래 마스터리의 선두주자

ZOR AI는 변동성이 큰 XAUUSD(금) 시장에 특화된 인공지능 자동 거래 도구입니다. 수십 년에 걸친 방대한 시장 데이터베이스와 고급 머신러닝 알고리즘, 다층 신경망을 결합하여 ZOR AI는 시장에 단순히 반응하는 것을 넘어 시장을 예측합니다. 이 강력한 EA는 실시간으로 패턴, 변동성 변화, 글로벌 경제 지표를 학습하여 기존 전략을 능가하는 정밀한 거래를 제공합니다. 숙련된 트레이더든 이제 막 프로 트레이딩에 뛰어드는 초보자든, ZOR AI는 꾸준한 수익을 향한 여정에서 든든한 동반자가 되어줄 것입니다.

중요! 전문가 도구 구매 후 개인 메시지를 보내주세요. 필요한 모든 권장 사항과 최적화된 SET 파일을 포함한 사용 설명서를 보내드리겠습니다.

핵심 기술

* 대규모 데이터 기반 — 방대한 금 가격 변동 이력, 경제 지표, 투자 심리 데이터 데이터베이스를 기반으로 구축되어 심층적인 패턴 인식 및 예측 모델링을 가능하게 합니다.

* 신경망 코어 — 다층 신경망 아키텍처를 통해 가격 모멘텀, 거래량 급증, 상관관계 등 복잡한 입력값을 처리하여 탁월한 정확도로 미세 추세를 예측합니다.

* 머신 러닝 적응 — 강화 학습을 통한 지속적인 자체 최적화 기능을 통해 실시간 성과를 기반으로 매개변수를 개선하고 수동 개입 없이 변화하는 시장 환경에 적응합니다.

* 위험 인식 인텔리전스 — 실시간으로 거래 가능성을 평가하는 통합 동적 필터를 통해 모든 포지션이 엄격한 위험 관리 프로토콜을 준수하면서 수익 잠재력을 극대화합니다.

* 고속 체결 엔진 — 초저지연에 최적화되어 있으며 ECN 브로커와 호환되어 즉각적인 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 제공합니다.

ZOR AI만의 차별점
고정된 지표나 시대에 뒤떨어진 규칙에 의존하는 기존 EA와 달리, ZOR AI는 최첨단 AI 기술로 탄생한 살아있는 지능으로, 금 거래를 선도합니다.
핵심 기능: XAUUSD에 특화되어 금 시장의 상승 추세와 반전 패턴을 모두 분석합니다. 아키텍처: 정교한 신경망 앙상블과 머신러닝을 결합하여 방대한 데이터베이스를 기반으로 실시간 의사 결정 및 예측 분석을 수행합니다. 전략 엔진: 머신러닝을 통해 진화하는 적응형 단일 전략 엔진으로, 변동성이 큰 환경에서 높은 확률의 진입에 집중합니다. 시장 범위: 금에 특화되어 조용한 축적 단계부터 폭발적인 돌파까지 데이터 기반 예측으로 모든 상황을 처리합니다. 위험 관리: 강력한 보호 장치: 하드 코딩된 손절매, 계좌 자산 기반의 지능형 거래량 조정, 그리드나 마틴게일과 같은 위험한 전술 미사용. 자체 최적화: 거래 결과를 분석하는 지속적인 머신러닝 주기를 통해 신경망 가중치를 개선하여 승률을 높이고 브로커별 조건에 맞춰 조정합니다. 실행 속도: H1 차트에 최적화된 초고속 처리로 VPS 또는 고속 ECN 환경에서 원활한 성능을 보장합니다. 유연성: 사용자 친화적인 위험 프로필 입력 – 자기매매 회사를 위한 보수적, 안정적인 성장을 위한 균형적, 고수익 추구를 위한 공격적. 통합 준비 완료: 향후 머신러닝 모듈 업데이트를 위한 확장 가능한 프레임워크와 모든 AI 기반 결정에 대한 투명한 로깅 기능. 투명성: 검증 가능한 백테스트 및 포워드 테스팅 결과를 바탕으로 신경망 예측 및 거래 근거에 대한 실시간 인사이트 제공.
ZOR AI는 감정적인 거래 함정을 제거하는 머신 러닝 및 신경망 기술을 기반으로 지속적인 성공을 위해 설계되었습니다. 견고한 설계로 고위험 기법을 배제하여 자동화된 금 시장 지배를 위한 믿을 수 있는 선택입니다.

정보:

* 거래 가능 통화쌍: XAUUSD (금)

* 시간 프레임: H1

* 권장 입금액: $400 이상

* 최소 입금액: $100

* 최소 레버리지: 1:400

* 모든 브로커에서 사용 가능하지만, 최적의 성능을 위해서는 빠른 체결 속도와 ECN 스프레드가 낮은 브로커를 권장합니다.

특징:

* 신경망과 머신러닝 기반의 독자적인 AI 전략

* 그리드 트레이딩 미사용

* 평균화 또는 마틴게일 전략 미사용

* 모든 거래에 대한 엄격한 손절매 및 이익실현 설정

* 고품질 과거 데이터 통합을 통한 안정적인 결과

* 브로커 환경에 대한 민감도가 낮지만, 빠른 체결 속도에서 최적의 성능 발휘

* 간편한 설치 및 설정

* FTMO 및 전업매매사 지원 가능

* FIFO(선입선출) 규칙 준수

구매 전 중요 사항:

* 손절매는 AI의 위험 관리에 필수적인 요소이며, 결함이 아닌 기능입니다.

* 성능은 특정 일별이 아닌 전체 거래 주기(예: 한 달 이상)에 걸쳐 평가해야 합니다.

* 거래가 없는 유휴 기간은 의도적인 것입니다. 신경망은 시장 이상 징후 또는 확신도가 낮은 매매 신호가 감지될 때 일시적으로 멈출 수 있습니다.

* ZOR AI의 속도 최적화 엔진을 최대한 활용하려면 브로커가 빠른 체결을 지원하는지 확인하십시오.

가격 정책:
AI의 경쟁력과 독점성을 유지하기 위해 판매 수량이 제한됩니다!

위험 부담
