Obsidian Path
- Uzman Danışmanlar
- Subandriah
- Sürüm: 1.48
- Etkinleştirmeler: 15
Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban
Kurulum Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808
Pazarlama Teklifi: Şimdi Obsidian Path'i özel indirimli fiyatla 59 alın, sonraki fiyat: 83 (9/10 kopya kaldı).
Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup.
Akıllı, Yapılandırılmış, Stresiz Ticaret'e Hoş Geldiniz
Obsidian Path sadece başka bir uzman danışman değil—verimlilik, disiplin ve tutarlı sonuçlar için tasarlanmış sessiz ticaret ortağınızdır. İster küçük bir hesapla yatırım yapıyor olun, ister bir şirketle çalışıyor olun, bu EA mantık odaklı ticaret yürütme ve akıllı sermaye koruması ile doğru yolda kalmanıza yardımcı olur.
Temel Motor: Obsidian Path'i Ne Güçlendirir
|Bileşen
|Amaç
|Pullback Sniper
|Ticaret girmeden önce trendde geçici bir fiyat geri çekilmesini bekler
|Risk Katmanı
|Yerleşik SL, TP ve izleme durdurma mantığı—martingale yok, grid yok
Neden Obsidian Path Kullanmalısınız?
- Ultra Basit Dağıtım: sadece bir grafiğe yükleyin—XAUUSD M30 üzerinde. Birden fazla parite veya şablon ile uğraşmanıza gerek yok.
- Tamamen Otonom: Girişten çıkışa kadar, Obsidian Path her ticareti manuel girdi olmadan yönetir.
- Uyarlanabilir Zeka: Pazar trendli veya dalgalı olsun, iç mantık tutarlılığı korumak için ayarlamaları yapar.
Özellikler
|Parametre
|Ayrıntılar
|Gerekli Grafik
|XAUUSD (Zaman Dilimi: M30)
|Min. Yatırım
|$100
|Desteklenen Semboller
|XAUUSD
|Hesap Türleri
|Standart, ECN, Prop Firma Hesapları
Kimler İçin Uygun?
Obsidian Path, aşağıdaki kişiler için idealdir:
- Güvenilir pasif ticaret çözümleri arayanlar
- Manuel ticaretlere tamamlayıcı bir araç ihtiyacı olan uzmanlar
- Algo ticaretine düşük bakım gerektiren bir giriş arayan acemiler
Nasıl Başlanır
Başlamak basit:
- Obsidian Path'i tek bir grafiğe bağlayın: XAUUSD M30 üzerinde
- İstediğiniz riski ve ticaret zamanlarını ayarlayın
- Aktive edin ve EA'nın ticaretlerinizi yönetmesine izin verin