Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup.

Akıllı, Yapılandırılmış, Stresiz Ticaret'e Hoş Geldiniz

Obsidian Path sadece başka bir uzman danışman değil—verimlilik, disiplin ve tutarlı sonuçlar için tasarlanmış sessiz ticaret ortağınızdır. İster küçük bir hesapla yatırım yapıyor olun, ister bir şirketle çalışıyor olun, bu EA mantık odaklı ticaret yürütme ve akıllı sermaye koruması ile doğru yolda kalmanıza yardımcı olur.





Temel Motor: Obsidian Path'i Ne Güçlendirir

Bileşen Amaç Pullback Sniper Ticaret girmeden önce trendde geçici bir fiyat geri çekilmesini bekler Risk Katmanı Yerleşik SL, TP ve izleme durdurma mantığı—martingale yok, grid yok





Neden Obsidian Path Kullanmalısınız?

Ultra Basit Dağıtım: sadece bir grafiğe yükleyin— XAUUSD M30 üzerinde. Birden fazla parite veya şablon ile uğraşmanıza gerek yok.

Tamamen Otonom: Girişten çıkışa kadar, Obsidian Path her ticareti manuel girdi olmadan yönetir.

Girişten çıkışa kadar, Obsidian Path her ticareti manuel girdi olmadan yönetir. Uyarlanabilir Zeka: Pazar trendli veya dalgalı olsun, iç mantık tutarlılığı korumak için ayarlamaları yapar.





Özellikler

Parametre Ayrıntılar Gerekli Grafik XAUUSD (Zaman Dilimi: M30) Min. Yatırım $100 Desteklenen Semboller XAUUSD Hesap Türleri Standart, ECN, Prop Firma Hesapları





Kimler İçin Uygun?

Obsidian Path, aşağıdaki kişiler için idealdir:

Güvenilir pasif ticaret çözümleri arayanlar

Manuel ticaretlere tamamlayıcı bir araç ihtiyacı olan uzmanlar

Algo ticaretine düşük bakım gerektiren bir giriş arayan acemiler





Nasıl Başlanır

Başlamak basit:

Obsidian Path'i tek bir grafiğe bağlayın: XAUUSD M30 üzerinde İstediğiniz riski ve ticaret zamanlarını ayarlayın Aktive edin ve EA'nın ticaretlerinizi yönetmesine izin verin







