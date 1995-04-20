Binary boom
- Roman Lomaev
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Binary Boom Göstergesi, ikili opsiyon ticareti için tasarlanmıştır ve her zaman diliminde ve döviz çiftinde kullanılabilir. Önerilen sona erme süresi 1 mumdur. Gösterge, mevcut mum kapanmadan önce kırmızı veya mavi bir tampon ok şeklinde bir sinyal verir, bu da hızlı tepki vermenizi sağlar. Kolaylık olması için sinyallerin etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olan sinyal geçiş istatistikleri grafikte görüntülenir.
Dikkat: Göstergenin düzgün çalışması için "MQL5" klasörünü terminal dizinine kopyalayın. Buradan indirin: https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A. Kurulum kılavuzu: https://youtu.be/Q9RvyKFQ4uA.