FoxFx, RSI göstergelerini kullanarak fiyatın ortalamaya döndürülmesine dayanan bir geri çekilme ızgarası ticaret sistemidir.
Bollinger Bantları, farklı zaman aralıklarından Çift Stokastik!!! Kısmi kapatma ve pozisyonların korunması ile toplam kâra dayalı kapanış.
Döviz çiftleri: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.
Zaman aralığı: M15
Danışman, tüm sembollerin ticareti için yalnızca bir grafik üzerine kuruludur
Aracı bir son ek kullanıyorsa (örneğin NZDCAD.с), son eki ayarlara girmelisiniz
Ayarlar
Sabit parti 0,01
Risk grubu Risk 20
Lot Değeri Dinamik 10000
Sabit İlk Para Yatırma Yanlış
Maksimum Lot=10 Maksimum Lot
Korunmaya İzin Ver - Doğru
Ticaret yapılabilir döviz çiftleri AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD
Bollinger Bantları Dönem 20
RSI Dönemi - RSI dönemi 30
Maksimum RSI Değeri - 25
TIMEFRAMES OPO_TimeFrame 15
Saç kesiciyi satın almadan önce olası risklere dikkat edin:
Ödünç alınan ve son parayla ticaret yapmayın!!!
Geçmiş performans gelecekteki karlılığın garantisi değildir (danışman ayrıca zarara da uğrayabilir).
