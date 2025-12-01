Aquila Argentum VWAP Scalper

Aquila Aurum VWAP Pro – Silber (XAGUSD) Edition

Intelligenter VWAP-Handel mit klaren Regeln & stabilem Risiko

Aquila Aurum VWAP Pro ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das Preisbewegungen im Verhältnis zum Intraday-VWAP auswertet.

Es nutzt saubere, objektive Regelwerke, um Kursübertreibungen zu erkennen und präzise Rückkehrbewegungen in Trendphasen auszunutzen.

Der EA ist speziell für XAGUSD (Silber) optimiert – ein Markt, der historisch gut auf VWAP-Dynamiken reagiert und klare Bewegungsmuster im Intraday-Handel zeigt.

Trading-Konzept

VWAP dient als Fair-Value-Referenz

Einstiege erfolgen bei klaren Cross-Signalen über bzw. unter dem VWAP

Der EA handelt Pullbacks in Trendphasen und vermeiden unnötige Gegenbewegungen

Angehängt sind Screenshots eines Backtests mit einem simulierten 20.000 USD Konto, Leverage 1:10, Jahre 2024 - 2025 (stand 01. Dezember) sowie ein Setting - Preset -Beispiel Haftungsausschluss: Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten. Jeder Nutzer/Käufer übernimmt die eigene Verantwortung für den Handel mit dem EA. Die Beschreibung dient lediglich Dokumentationszwecken und ist keine Anlageberatung.

Fokus liegt auf kontrollierten, statistisch reproduzierbaren Einstiegen

Diese Methodik ist besonders geeignet für volatile Rohstoffmärkte wie Silber.