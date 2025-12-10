Aquila Breakout FX Basic
- Uzman Danışmanlar
- Daniel Schlemper
- Sürüm: 1.15
- Etkinleştirmeler: 15
Kurzbeschreibung
Der Daily Breakout ATR Pro ist ein konservativer Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine klare Breakout-Strategie auf Basis des Vortages-Hochs und -Tiefs handelt.
Mit Risiko-basiertem Money-Management, ATR-basiertem Take Profit, Break-Even-Logik, Zeit- und Tagesfilter sowie optionaler OCO-Logik richtet sich der EA an Trader, die ein strukturiertes, regelbasiertes System bevorzugen.
Haftungsausschluss:
Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.
Jeder Nutzer/Käufer übernimmt die eigene Verantwortung für den Handel mit dem EA. Die Beschreibung dient lediglich Dokumentationszwecken und ist keine Anlageberatung.
Angehängt sind Screenshots des Backtests XAUUSD H 1 , Jahre 2024 und 2025, Simulierte Kontogröße 10.000 USD, ein Beispiel Preset welches dem Backtest zugrunde lag ist ebenfalls angehängt.
Trading-Prinzip (inkl. Tagesfilter)
Referenz: Vortages-Kerze (D1)
Hoch und Tief der letzten vollständigen Tageskerze dienen als Breakout-Zonen.
Breakout über Pending Orders
Buy Stop über dem Vortages-Hoch + Puffer.
Sell Stop unter dem Vortages-Tief + Puffer.
Zeit- & Tagesfilter
Handel nur in einem frei definierbaren Zeitfenster (z. B. 07:00–22:00 Serverzeit).
Zusätzlich kann ein Tagesfilter aktiviert werden:
Handel nur an ausgewählten Wochentagen (z. B. nur Di–Do oder kein Montag/Freitag).
An nicht freigegebenen Tagen werden keine neuen Pending Orders gesetzt und vorhandene Pending Orders des EAs auf diesem Symbol gelöscht.
OCO & Tageslimit
Optional: OCO-Logik (eine Seite triggert, andere wird gelöscht).
Optional: pro Tag und Symbol nur ein Trade (konservativer Modus) oder Re-Entry erlaubt.
Stop Loss & Take Profit
SL außerhalb der Vortages-Spanne (mit Puffer).
TP wahlweise:
per CRV (RR_Ratio) oder
per ATR mit frei wählbarem Timeframe (D1, H4, H1, M15) und Multiplikator.
Break-Even
Ein-/ausschaltbar.
Break-Even wird ab einem bestimmten Prozentsatz der Strecke Entry→TP ausgelöst.
SL wird dann auf Entry ± X Pips gezogen (bei Buy über Entry, bei Sell unter Entry).
Wichtige Features (inkl. Tagesfilter)
Transparente D1-Breakout-Logik
Risikobasierte Positionsgröße (Risk % vom Konto, automatisch berechnet)
ATR-TP mit wählbarem Timeframe (D1 / H4 / H1 / M15 etc.)
Break-Even nach X % des Wegs zum TP, SL auf Entry ± Offset-Pips
Zeitfilter (Handel nur innerhalb definierter Stunden)
Tagesfilter:
Einzeln konfigurierbare Wochentage (Mo–So)
Kein Handel an unerwünschten Tagen (z. B. Montags oder Freitags)
OCO-Logik (optional)
Tageslimit: maximal ein Trade pro Tag und Symbol (optional)
Spread-Filter & Broker-Level-Checks
MQL5-Market-konforme, saubere Implementierung mit CTrade