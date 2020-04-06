Aquila Argentum VWAP Scalper

Aquila Aurum VWAP Pro - Edición Plata (XAGUSD)

Comercio VWAP inteligente con reglas claras y riesgo estable

Aquila Aurum VWAP Pro es un sistema de comercio totalmente automatizado que analiza los movimientos de precios en relación con el VWAP intradía.
Utiliza conjuntos de reglas limpias y objetivas para reconocer las exageraciones de los precios y explotar movimientos de rentabilidad precisos en fases de tendencia.

El EA está optimizado específicamente para XAGUSD (plata, capturas de pantalla 1ª configuración), pero también se adjunta una configuración preestablecida para XAUUSD (oro, capturas de pantalla 2ª configuración), un mercado que históricamente reacciona bien a la dinámica del VWAP y muestra claros patrones de movimiento en las operaciones intradía.

También disponible como CopyTrading en Roboforex: ¡sólo tiene que buscar "Aquila" en Copytrading!

Concepto de trading

  • VWAP sirve como un valor justo de referencia

  • La entrada se realiza en señales cruzadas claras por encima o por debajo del VWAP

  • El EA negocia retrocesos en fases de tendencia y evita contra-movimientos innecesarios.

  • Se centra en entradas controladas y estadísticamente reproducibles.

Esta metodología es especialmente adecuada para mercados de materias primas volátiles como la plata.

Se adjuntan capturas de pantalla de un backtest con una cuenta simulada de 20.000 USD, apalancamiento 1:10, años 2024 - 2025 (a partir del 01 de diciembre) y un ejemplo de configuración preestablecida.

Descargo de responsabilidad:

El Asesor Experto está destinado a los operadores que saben cómo funcionan las estrategias de rejilla y que trabajan conscientemente con la gestión del riesgo y del capital. A continuación encontrará ejemplos de ajustes.

Cada usuario/comprador asume su propia responsabilidad al operar con el EA. La descripción es sólo para fines de documentación y no constituye asesoramiento de inversión.


