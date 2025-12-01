Aquila Argentum VWAP Scalper

Aquila Aurum VWAP Pro – Silber (XAGUSD) Edition

Intelligenter VWAP-Handel mit klaren Regeln & stabilem Risiko

Aquila Aurum VWAP Pro ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das Preisbewegungen im Verhältnis zum Intraday-VWAP auswertet.
Es nutzt saubere, objektive Regelwerke, um Kursübertreibungen zu erkennen und präzise Rückkehrbewegungen in Trendphasen auszunutzen.

Der EA ist speziell für XAGUSD (Silber) optimiert – ein Markt, der historisch gut auf VWAP-Dynamiken reagiert und klare Bewegungsmuster im Intraday-Handel zeigt.

Trading-Konzept

  • VWAP dient als Fair-Value-Referenz

  • Einstiege erfolgen bei klaren Cross-Signalen über bzw. unter dem VWAP

  • Der EA handelt Pullbacks in Trendphasen und vermeiden unnötige Gegenbewegungen

Angehängt sind Screenshots eines Backtests mit einem simulierten 20.000 USD Konto, Leverage 1:10, Jahre 2024 - 2025 (stand 01. Dezember) sowie ein Setting - Preset -Beispiel 

Haftungsausschluss:

Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.

Jeder Nutzer/Käufer übernimmt die eigene Verantwortung für den Handel mit dem EA. Die Beschreibung dient lediglich Dokumentationszwecken und ist keine Anlageberatung.

  • Fokus liegt auf kontrollierten, statistisch reproduzierbaren Einstiegen

Diese Methodik ist besonders geeignet für volatile Rohstoffmärkte wie Silber.


Altri dall’autore
AquilaGridMaster
Daniel Schlemper
Experts
AquilaGridMaster Simple but Efficient AquilaGridMaster ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der ein adaptives Grid-Trading gegen die kurzfristige Trendrichtung umsetzt. Die Strategie nutzt gängige Marktphasen, in denen Trends durch Korrekturen unterbrochen werden, und schließt alle Positionen gemeinsam als Basket. Der EA passt sowohl die Grid-Abstände als auch das Take-Profit-Ziel dynamisch an die Tiefe des Grids an. Dadurch kann eine Korrektur früher ausgenutzt werden, während gleichzeitig
Aquila Gridmaster Optimized
Daniel Schlemper
Experts
Kurzbeschreibung AquilaGridMaster – Grid + Filter Edition ist ein moderner Counter-Trend Grid Expert Advisor, der speziell darauf ausgelegt ist, extreme Trendphasen und News-Volatilität zu erkennen und nach Möglichkeit zu vermeiden. Der EA baut systematisch Limit-Grids in Gegenrichtung des Trends auf und schließt alle Positionen gemeinsam im Gewinn (Basket-TP). Neu gegenüber Grundversion Volatilitätsfilter – ATR & Kerzenrange soll das Marktumfeld   prüfen   → keine neuen Grid-Einstiege bei
Aquila Gridmaster Optimized EquityScaling
Daniel Schlemper
Experts
Kurzbeschreibung Die Scalp + Equity Scaling Edition erweitert die Filter-Version um dynamische Positionsgrößen, sodass das System automatisch mit dem Kontowachstum mit-skaliert. Viele kleine Grid-Trades sollen für stetige, zinsenähnliche Gewinnprogression sorgen (keine Gewinngarantie wie immer !) Neu gegenüber Filter-Edition Equity-basiertes Compounding – Lotgröße wächst proportional zur Kontogröße – Maximalvolumen skaliert automatisch mit → positiver Schneeballeffekt auf das Konto Scalp-O
Aquila Gridmaster PropVersion
Daniel Schlemper
Experts
AquilaGridMaster Prop Guardian ist eine optimierte Version des  AquilaGridMaster-Systems – speziell entwickelt für den Einsatz in Prop Firm Evaluations & Live-Prop-Konten, mit OnChart-Dashboard. Der EA kombiniert Scalping-Grid-Logik mit einem strikten, regelkonformen Tages-Risikomanagement , das automatisch sicherstellt, dass Daily-Drawdown-Limits Rechnung getragen wird . Der Prop Guardian arbeitet Counter-Trend und nutzt dynamische Grid-Abstände , um kurzfristige Kurskorrekturen auszunutzen. Na
Aquila Aurum BreakoutScalper
Daniel Schlemper
Experts
Aquila Aurum Breakout EA ist ein spezialisierter XAUUSD-Expert Advisor, der gezielt die starken Bewegungen zur London- und New-York-Session handelt. Der EA tradet nur dann Breakouts, wenn Trendrichtung und Markt-Momentum zusammenpassen — gefiltert über zwei Trendebenen und eine klare Strukturvalidierung. Der Fokus liegt auf wenigen, hochwertigen Trades pro Tag – kein Martingale, kein Grid, kein Overtrading, Fokus auf gutes CRV und konstanter Aufbau des Kontos. Mit automatischem Risiko-Management
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione