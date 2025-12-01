Aquila Argentum VWAP Scalper
- Experts
- Daniel Schlemper
- Version: 1.60
- Activations: 10
Aquila Aurum VWAP Pro – Silber (XAGUSD) Edition
Intelligenter VWAP-Handel mit klaren Regeln & stabilem Risiko
Aquila Aurum VWAP Pro ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das Preisbewegungen im Verhältnis zum Intraday-VWAP auswertet.
Es nutzt saubere, objektive Regelwerke, um Kursübertreibungen zu erkennen und präzise Rückkehrbewegungen in Trendphasen auszunutzen.
Der EA ist speziell für XAGUSD (Silber) optimiert – ein Markt, der historisch gut auf VWAP-Dynamiken reagiert und klare Bewegungsmuster im Intraday-Handel zeigt.
Trading-Konzept
-
VWAP dient als Fair-Value-Referenz
-
Einstiege erfolgen bei klaren Cross-Signalen über bzw. unter dem VWAP
-
Der EA handelt Pullbacks in Trendphasen und vermeiden unnötige Gegenbewegungen
Angehängt sind Screenshots eines Backtests mit einem simulierten 20.000 USD Konto, Leverage 1:10, Jahre 2024 - 2025 (stand 01. Dezember) sowie ein Setting - Preset -Beispiel
Haftungsausschluss:
Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.
Jeder Nutzer/Käufer übernimmt die eigene Verantwortung für den Handel mit dem EA. Die Beschreibung dient lediglich Dokumentationszwecken und ist keine Anlageberatung.
-
Fokus liegt auf kontrollierten, statistisch reproduzierbaren Einstiegen
Diese Methodik ist besonders geeignet für volatile Rohstoffmärkte wie Silber.