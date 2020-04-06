Aquila Argentum VWAP Scalper

Aquila Aurum VWAP Pro – Silber (XAGUSD) Edition

Intelligenter VWAP-Handel mit klaren Regeln & stabilem Risiko

Aquila Aurum VWAP Pro ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das Preisbewegungen im Verhältnis zum Intraday-VWAP auswertet.
Es nutzt saubere, objektive Regelwerke, um Kursübertreibungen zu erkennen und präzise Rückkehrbewegungen in Trendphasen auszunutzen.

Der EA ist speziell für XAGUSD (Silber, Screenshots 1. Setup) optimiert, angehängt ist jedoch auch ein Setup Preset für XAUUSD (Gold Screenshots 2. Setup) – ein Markt, der historisch gut auf VWAP-Dynamiken reagiert und klare Bewegungsmuster im Intraday-Handel zeigt.

Auch als CopyTrading bei Roboforex verfügbar: einfach "Aquila" bei Copytrading suchen !

Trading-Konzept

  • VWAP dient als Fair-Value-Referenz

  • Einstiege erfolgen bei klaren Cross-Signalen über bzw. unter dem VWAP

  • Der EA handelt Pullbacks in Trendphasen und vermeiden unnötige Gegenbewegungen

  • Fokus liegt auf kontrollierten, statistisch reproduzierbaren Einstiegen

Diese Methodik ist besonders geeignet für volatile Rohstoffmärkte wie Silber.

Angehängt sind Screenshots eines Backtests mit einem simulierten 20.000 USD Konto, Leverage 1:10, Jahre 2024 - 2025 (stand 01. Dezember) sowie ein Setting - Preset -Beispiel 

Haftungsausschluss:

Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.

Jeder Nutzer/Käufer übernimmt die eigene Verantwortung für den Handel mit dem EA. Die Beschreibung dient lediglich Dokumentationszwecken und ist keine Anlageberatung.


Empfohlene Produkte
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Experten
Der neue s43 Scalper für Mini-Indizes (WIN-IND) führt kurzfristige Trades auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen durch und sucht nach kleinen Marktschwankungen. neue Handelstechnologie, die Intraday-Ergebnisse sind unglaublich, überprüfen Sie es aus: Nach der Installation fügen Sie es dem Chart von WIN-Instruments hinzu, um die Backtest-Ergebnisse zu visualisieren. Wir empfehlen den Zeitrahmen von 1 Minute.
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experten
Disclaimer:   Bedenken Sie, dass saisonale Muster nicht immer zuverlässig sind. Deshalb ist ein durchdachtes Risikomanagement entscheidend, um Verluste zu minimieren. Saisonale Muster in der Finanzwelt sind wie ein gut gehütetes Geheimnis, das erfolgreiche Investoren für ihren Vorteil nutzen.  Diese Muster sind wiederkehrende Preisbewegungen, die in bestimmten Zeiträumen oder um besondere Ereignisse auftreten. Hier sind einige Beispiele und Hinweise zur optimalen Nutzung dieser Muster: Beispiel
MiniFullIndexTrader
Francisco Eugenio Martoni M De Andrada
Experten
FA MiniFullIndexTrader: Vielseitiger Scalper für kleine und vollständige Indizes Dieser Expert Advisor (EA) ist ein automatisierter Scalping-Strategie für MetaTrader 5, die für die Indizes WIN@, WINQ25, WINFUT und WIN$ optimiert ist. Er nutzt Tagesrhythmen für schnelle Einstiege und eine hohe Risikobereitschaft zum Schutz des Kapitals. Hauptvorteile: Rentabel und beständig: Im Rahmen von Backtests wird ein liquider Gewinn von 14.310 Pfund mit einer Rendite von 1,44 und einem Sharpe von 16,77 (h
Titan Inteligente REX
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
TITAN INTELLIGENT REX ist ein 100% automatisierter Expert Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch mathematische Modellierung von Marktmustern ermittelt wird. Der Advisor verwendet keinen Stop-Loss, alle Trades werden geschlossen, sobald sie einen Gewinn erzielt haben . Es besteht die Möglichkeit, Lot-Erhöhungen zu planen. Erweiterte Einstellungen für Profis und ein System, das am besten auf GBPUSD (empfohlen) und ähnlichen Währungen mit dem Fo
Dynamic Market Oscillator
Parsaniya Meet Hasmukhbhai
Indikatoren
Dynamic Market Oscillator (DMO) - Saubere dynamische horizontale Kursniveaus als Marker Der Dynamic Market Oscillator ist ein vielseitiger, minimalistischer Overlay-Indikator, der automatisch und in Echtzeit saubere horizontale Kursniveaus mit Markern und erweiterbaren gestrichelten Strahlen zeichnet. Er ist perfekt für Händler, die ein übersichtliches Diagramm wünschen und gleichzeitig die wichtigsten laufenden Unterstützungs- und Widerstandszonen sofort sehen möchten. Funktioniert perfekt auf
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experten
EINER DER WENIGEN ROBOTER MIT EINER SIGNALHISTORIE VON MEHR ALS 3 JAHREN UND UNTER DEN TOP 10. LINK ZU MEINEN ROBOTERN UND SIGNALVOREINSTELLUNGEN: In meinem Profil gibt es einen Link, um die PRESETS herunterzuladen, die ich in meinen SIGNALS verwende. Sie können sie kostenlos herunterladen und backtesten, es gibt Erklärungen auf meiner WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel LINK ZU ANDEREN ROBOTER-VERSIONEN: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experten
Professioneller Handelsexperte, der speziell für den Handel mit Bitcoin auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde und sich auf die Stärke des Bollinger Bands Indikators verlässt, um die Marktvolatilität mit hoher Genauigkeit auszunutzen. Wichtigste Vorteile: - Arbeitet effizient auf einem 15-minütigen Zeitrahmen (M15). - Intelligenter Einstieg, wenn der Preis die Bollinger-Bänder durchdringt. - Ein Dashboard, das den aktuellen Saldo, den P/L der offenen Position und den P/L der heutige
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Experten
Synapse Trader: Ein neuronales Netzwerk, das neue Horizonte im Trading eröffnet Stellen Sie sich einen Berater vor, der nicht nur den Markt analysiert, sondern Ihr intelligenter Assistent wird, der jeden Tag lernt und sich an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst. Synapse Trader ist ein einzigartiges Tool, das auf fortschrittlicher neuronaler Netzwerktechnologie basiert und die subtilsten Marktsignale erfassen kann. Es ist nicht nur ein Expert Advisor – es ist ein lebendiges neuronales Net
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Experten
Insight Investor: Fortgeschrittener Multi-Währungs-Devisenhandels-Bot Einführung In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge Ihre Handelserfahrung erheblich verbessern. Insight Investor ist ein fortschrittlicher Multiwährungs-Handels-Bot, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen zu automatisieren und zu optimieren. Dieser Expert Advisor setzt moderne Algorithmen ein, um die Marktbedingungen zu analysieren und Trades auszuführen, mit dem Ziel, konsistente
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indikatoren
Einführung in den Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator bezieht sich auf einen technischen Indikator, der die fraktale Geometrie des Finanzmarktes nutzt. Fractal Pattern Scanner ist ein fortschrittlicher Fraktalindikator, der nach umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich der fraktalen Geometrie auf dem Finanzmarkt die neueste Handelstechnologie bietet. Das wichtigste Merkmal von Fractal Pattern Scanner ist die Fähigkeit, die Wahrscheinlichkeit des Wendepunkts sowie die T
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experten
SCIPIO AI ist mein automatischer Handels-Bot, der auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er automatisiert 100 % der Handelsaktivitäten: Einstieg, Verwaltung und Stop-Loss. Der Händler muss Tag für Tag nichts tun. Dieser EA öffnet jeweils nur einen Trade und setzt den Stop-Loss sofort sehr nah. Er verwendet weder Raster noch Martingale, sondern führt nur einen Trade nach dem anderen aus, um große Drawdowns zu vermeiden. Er nutzt künstliche Intelligenz, um
Boom Rocket
Cairo Neto Sergio Ndava
Experten
Dieser Expert Advisor ist ausschließlich für den Handel mit dem Boom-Markt im 1-Minuten-Zeitrahmen konzipiert. Er arbeitet ausschließlich in der Verkaufsrichtung und konzentriert sich auf präzise Ausstiege zu bestimmten Zeitpunkten. Im Gegensatz zu typischen Signal-Bots generiert dieser EA keine Kauf-/Verkaufswarnungen, sondern führt Trades auf der Grundlage einer genau definierten Strategie aus, um von Preisbewegungen während Marktrückschlägen zu profitieren. Hauptmerkmale: Funktioniert aussch
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Trendfolgender Expert Advisor, der auf Ichimoku-Indikatoren basiert und darauf programmiert ist, starke Trendmomente zu erkennen und präzisere Einstiegsentscheidungen für eine bessere Performance zu gewährleisten. Er bietet optionale Stop-Loss-Kontrolle basierend auf der prozentualen Preisänderung oder „Stop and Reverse“ zwischen diesen Momenten sowie Lot-Skalierung basierend auf dem Saldowachstum. Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im Strategietester eine bessere Leistung bieten, u
Dual Regime Switch Trend and Mean Reversion
Takashi Natori
Experten
Doppel-Regime-Umschaltung – Trend & Mean-Reversion (USDJPY M15 empfohlen) Übersicht Dieser EA beurteilt Trendrichtung und Abweichungsgrad mittels H4-Gleitendem Durchschnitt und wechselt den Handelsmodus automatisch. Normal: Trend-Modus. Einstiege aus Pullbacks im M15. Starke Abweichung: Revert-Modus. Erkennt Überdehnung und steigt nach M15-Umkehrbestätigung ein (Mean-Reversion/antizyklisch). Empfohlen: 1 gleichzeitige Position. Kein Averaging, kein Martingale, kein Grid. * Unterstützt Hedging-
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Trader, ich habe dieses Tool mit echten Ergebnissen sorgfältig entwickelt, ein Tool, das auf mehreren meiner früheren KI-Strategien basiert. Mr Bitcoin AI basiert auf der Durchführung von Kauf- und Verkaufsvorgängen von Finanzanlagen in sehr kurzen Zeiträumen, um aus kleinen Preisschwankungen Gewinne zu erzielen. Bei der Anwendung auf Bitcoin verwendet ein Scalper künstliche Intelligenz und Algorithmen des maschinellen Lernens, um große Mengen von Kryptowährungsmarktdaten zu analysieren
CryptoTrendX EA
Sanjay Gnanasekaran
Experten
CryptoTrendX EA CryptoTrendX EA ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der Händler bei der Umsetzung einer Trendfolgestrategie auf dem Kryptowährungsmarkt unterstützt und speziell für Bitcoin (BTC) optimiert ist. Darüber hinaus bietet er eine moderate Performance für verschiedene andere Finanzinstrumente. Der EA nutzt gleitende Durchschnitts-Crossovers und den Relative Strength Index (RSI), um Handelssignale zu identifizieren und zu bestätigen, was disziplinierte und systematische Handelsoperation
Azaha Pattern Breakout
Ahmad Zulkarnain
Experten
Beschreibung des Produkts Sind Sie bereit, eines der dynamischsten Instrumente der Welt zu beherrschen? Hören Sie auf, die Richtung des Goldmarktes zu erraten und beginnen Sie mit Azaha Pattern Breakout auf der Grundlage bestätigter Preismuster zu handeln. Azaha Pattern Breakout wurde speziell für den modernen Händler entwickelt und ist ein erstklassiger Expert Advisor (EA), der eine disziplinierte und objektive Breakout-Handelsstrategie automatisiert. Er ermöglicht es Ihnen, Chancen auf dem
XAU Precision Flow
Samuel Kiniu Njoroge
Experten
XAU Precision Flow EA ist ein professionelles Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Es wendet ein mehrschichtiges Bestätigungssystem an, das die Marktstruktur auf einem höheren Zeitrahmen, die Ausrichtung des Momentums und das Verhalten der Trendfortsetzung nutzt. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Handel mit einer bereits etablierten Richtungsausrichtung durchgeführt wird , wodurch Rauschen und Fehleinstiege, die beim Goldhandel mit niedrigeren Zeitrahmen üblich s
Smaf
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Experten
Smaf (Glatter AF) Folgen Sie dem Markttrend, ohne das Diagramm mühsam analysieren zu müssen. Setzen Sie Smaf einfach auf das Symbol, mit dem Sie handeln möchten, und lassen Sie es seine Arbeit machen. Funktioniert gut auf volatilen und trendigen Märkten. Automatische Berechnung der Losgrößen auf Basis von Risikoprozent und Risikodistanz Trailing Stops werden auf Basis der aktuellen Volatilität implementiert Automatische Schließung von Positionen, wenn sie riskant sind (Kauf- und Verkaufsmanagem
LevelsGoodFrequency
Nacer Kessir
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf einer mathematischen Formel, die Ihnen die Möglichkeit gibt, die richtige Frequenz der Bewegung zu suchen und zu finden, und ihr Schlüsselniveau zu bestimmen; passen Sie einfach den Frequenzparameter an! Einfach und hochwirksam; mit diesem Indikator können Sie leicht die nächsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus des Tages vorhersagen. Außerdem bestimmt dieser Indikator die Spanne und die nächsten beiden wichtigen Niveaus der bisherigen Bewegung außerhalb dieser
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experten
PR EA - Engulfing-Muster Handelssystem Automatische Erkennung von Engulfing-Kerzen mit MA-Bestätigung Der PR EA ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der bullische/bärische Engulfing-Kerzenmuster erkennt und handelt, wenn sie durch einen gleitenden Durchschnitt gefiltert werden. Optimiert für den 30-Minuten-Zeitrahmen, kompatibel mit M15 und H1. Hauptmerkmale: Mustererkennung - Identifiziert gültige Engulfing-Kerzenformationen Trendbestätigung - 238-Perioden SMA Filter (anpassbar) Risi
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
Glider
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Der Glider-Indikator gibt genaue und rechtzeitige Signale zum Ein- und Ausstieg aus den Transaktionen, die auf der aktuellen Kerze erscheinen. Die Verwendung des Indikators ist sehr einfach. Wenn ein Punkt und eine blaue Linie erscheinen, eröffnen Sie ein Kaufgeschäft. Wenn ein Punkt und eine rote Linie erscheinen, eröffnen Sie ein Verkaufsgeschäft. Der Hauptzweck dieses Indikators besteht darin, die Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte von Transaktionen zu bestimmen, daher zeigt der Glider-Indi
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Fibonacci Multiple 12 verwendet die im Fibonacci-Indikator enthaltene Fibonacci-Reihe und erhöht sie entsprechend der Sequenz 12 Mal. Der Fibonacci-Indikator wird normalerweise einmal angezeigt, dieser Indikator zeigt 12 Mal an, beginnend mit der Zahl, die Sie nach der Sequenz angeben. Er kann verwendet werden, um den Trend über kurze und lange Zeiträume, von Minuten bis zu Monaten, zu sehen, indem man einfach die Zahl um ein Vielfaches erhöht.
EA123 Sniper MACD MT5
Jose Francisco Flores Rojas
Experten
MACD Divergence Pro ist ein intelligenter und anpassungsfähiger Forex-Handelsroboter, der entwickelt wurde, um MACD-Signale zu nutzen und Divergenzmuster zu erkennen, die häufig größeren Preisumkehrungen vorausgehen. Der EA platziert automatisch Kauf- und Verkaufstransaktionen , wenn : eine bärische Divergenz bei Markthochs erkannt wird Bullische Divergenz wird bei Markttiefs erkannt MACD-Crossover-Signale bestätigen potenzielle Einstiegspunkte Hauptmerkmale: Vollautomatischer Handel
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Experten
Unser Expert Advisor (EA) revolutioniert den Handel auf dem Forex-Markt, indem er zwei leistungsstarke Strategien - Scaling und Averaging - in einen dynamischen und anpassungsfähigen Rahmen integriert. Dieser EA wurde für die MetaTrader4/5-Plattform entwickelt und setzt innovative Techniken ein, um die Handelsergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen zu optimieren. Metatrader4 Version | Auto Smart Pro MT5 Live-Ergebnisse | Alle Produkte | Kontakt Skalierungsstrategie: Die Scaling-Strategi
Dashboard ichimoku trend signal
Francesco Cubello
Indikatoren
Fortgeschrittene Analyse - Totale visuelle Klarheit Das Ichimoku-Dashboard verfügt über drei leistungsstarke Dashboards, die präzise Handelssignale auf der Grundlage einer bewährten Methodik liefern. Das farbkodierte Design des Panels ermöglicht es dem Nutzer, den Status jedes überwachten Finanzinstruments auf einen Blick zu erkennen. Die kombinierte Tabelle des "Ichimoku Dashboard" für MetaTrader 5 ist eine Schlüsselkomponente, die die von den Indikatoren generierten Handelssignale integriert
Nexus Alpha Engine
Krasimir Borislavov Petrov
Experten
Automatisierung mit Präzision. Keine Überraschungen. Die Nexus Alpha Engine setzt neue Maßstäbe in Sachen Trading-Präzision : NexusEA, der grundlegende Expert Advisor in diesem Framework, wurde für Trader entwickelt, die absolute Transparenz und volle Kontrolle über ihre automatisierten Strategien verlangen. Mit NexusEA kaufen Sie nicht einfach nur einen EA, sondern einen leistungsstarken "Strategy Skeleton Builder": Wir liefern das robuste, deterministische Framework - Sie integrieren Ihre ein
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Experten
META i9 – Quantenadaptiver Trading-Engine  -  Technische Referenz META i9 ist ein vollständig autonomer Expert Advisor, der auf einer dreischichtigen Architektur basiert: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Beim Kauf von META i9 erhalten Sie META i7 kostenlos dazu! (Dieses Angebot ist limitiert und nur eine Woche verfügbar) Während META i7 zwei kooperative neuronale Netzwerke verwendet, geht META i9 einen Schritt weiter: Die ne
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.78 (9)
Experten
Einführung von Weltrix – Die ultimative Gold-Trading-Lösung (XAUUSD) $499 – SPÄTER -> $1999 USD WICHTIG: VERWENDEN SIE DEN EA NUR MIT DIESER SET-DATEI:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Live-Signal  USER GUIDE Sieben bewährte Strategien. Ein leistungsstarker EA. Konstante Performance. Hohe Handelsaktivität. Was Sie in diesem EA NICHT finden werden: Langfristige offene Positionen Grid-System Martingale Überoptimierte Strategien Manipulierte Backtests Durch die Kombination von sechs unabhäng
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experten
WICHTIGER HINWEIS: Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar. Der Preis wird bald auf $1999.99 erhöht. Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – Der ultimative Multi-Strategie Trendfolge-EA Willkommen bei Vega BOT , einem leistungsstarken Expert Advisor, der mehrere professionelle Trendfolge-Methoden in einem flexiblen und hochgradig anpassbaren System vereint. Egal, ob Sie ein neuer Trader oder ein erfahrener algorithmischer Nutzer sind – Vega BOT ermöglicht Ih
Weitere Produkte dieses Autors
AquilaGridMaster
Daniel Schlemper
Experten
AquilaGridMaster Simple but Efficient AquilaGridMaster ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der ein adaptives Grid-Trading gegen die kurzfristige Trendrichtung umsetzt. Die Strategie nutzt gängige Marktphasen, in denen Trends durch Korrekturen unterbrochen werden, und schließt alle Positionen gemeinsam als Basket. Der EA passt sowohl die Grid-Abstände als auch das Take-Profit-Ziel dynamisch an die Tiefe des Grids an. Dadurch kann eine Korrektur früher ausgenutzt werden, während gleichzeitig
Aquila Gridmaster PropVersion
Daniel Schlemper
Experten
AquilaGridMaster Prop Guardian ist eine optimierte Version des  AquilaGridMaster-Systems – speziell entwickelt für den Einsatz in Prop Firm Evaluations & Live-Prop-Konten, mit OnChart-Dashboard. Der EA kombiniert Scalping-Grid-Logik mit einem strikten, regelkonformen Tages-Risikomanagement , das automatisch sicherstellt, dass Daily-Drawdown-Limits Rechnung getragen wird . Der Prop Guardian arbeitet Counter-Trend und nutzt dynamische Grid-Abstände , um kurzfristige Kurskorrekturen auszunutzen. Na
Aquila Aurum BreakoutScalper
Daniel Schlemper
Experten
Aquila Aurum Breakout EA ist ein spezialisierter XAUUSD-Expert Advisor, der gezielt die starken Bewegungen zur London- und New-York-Session handelt. Der EA tradet nur dann Breakouts, wenn Trendrichtung und Markt-Momentum zusammenpassen — gefiltert über zwei Trendebenen und eine klare Strukturvalidierung. Der Fokus liegt auf wenigen, hochwertigen Trades pro Tag – kein Martingale, kein Grid, kein Overtrading, Fokus auf gutes CRV und konstanter Aufbau des Kontos. Mit automatischem Risiko-Management
Aquila Breakout FX Basic
Daniel Schlemper
Experten
Kurzbeschreibung Der Daily Breakout ATR Pro ist ein konservativer Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine klare Breakout-Strategie auf Basis des Vortages-Hochs und -Tiefs handelt. Mit Risiko-basiertem Money-Management , ATR-basiertem Take Profit , Break-Even-Logik , Zeit- und Tagesfilter sowie optionaler OCO-Logik richtet sich der EA an Trader, die ein strukturiertes, regelbasiertes System bevorzugen.  Auch als CopyTrading bei Roboforex verfügbar: einfach "Aquila" bei Copytrading suchen ! Haft
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension