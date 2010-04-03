Trend Reversal Catcher with Alert MT5

📌 Trend Reversal Catcher with Alert MT5

Trend Reversal Catcher with Alert MT5, yeniden boyamayan, yeniden hesaplamayan ve gecikmeyen bir price action göstergesidir. Piyasanın dönüş noktalarını yüksek hassasiyetle belirlemek için tasarlanmıştır.

Pivot tespiti, mum formasyonları (pin bar ve engulfing yapıları) ve ATR tabanlı volatilite filtresini birleştirerek temiz ve güvenilir dönüş sinyalleri üretir.

Gösterge, grafikte Al/Sat okları çizer ve anlık bildirimler gönderir. Bu sayede scalping, gün içi (day trading) ve swing trading için Forex, endeksler, değerli metaller ve kripto piyasalarında kullanılabilir.

🔑 Ana Özellikler

Yeniden boyama & gecikme yok – tüm sinyaller kesindir ve güvenilirdir. Bir ok çıktıktan sonra grafikte kalır.

Saf Price Action tabanlı – gecikmeli indikatörler yok (sadece ATR volatilite için kullanılır).

Pivot tabanlı dönüş algılama – gerçek dönüş noktalarını belirler.

Mum çubuğu onayı – pin bar ve engulfing formasyonlarıyla dönüş teyidi.

Volatilite filtresi (ATR) – zayıf veya sahte sinyalleri ayıklar.

Net Al & Sat okları – basit ve görsel giriş onayı.

Anlık uyarılar – pop-up bildirimlerle hiçbir sinyali kaçırmazsınız.

Tüm enstrüman ve zaman dilimlerinde çalışır – Forex, endeksler, emtia, kripto.

Basit & hafif – gereksiz karmaşa yok, kullanımı kolay.

📊 İşlem Uygulamaları

  • Dönüş stratejisi – pivot ve mum teyidiyle potansiyel dönüşleri belirleme.

  • Trend karşıtı girişler – yatay piyasalarda geri çekilmeleri yakalama.

  • Trend devam teyidi – mevcut trend analizinizle birlikte giriş tetikleyici olarak kullanma.

  • Scalping / Swing Trading – her zaman dilimine ve piyasa koşuluna uyum sağlar.

📷 Görsel Temsil

🟢 Yeşil oklar – yükseliş dönüş sinyalleri.
🔴 Kırmızı oklar – düşüş dönüş sinyalleri.

Ok renkleri tamamen özelleştirilebilir; kendi grafik stilinize göre ayarlayabilirsiniz.

📌 Öneriler

  • Piyasalar: Forex, Endeksler, Metaller, Kripto.

  • Pariteler: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD (Altın), BTCUSD ve daha fazlası.

  • Zaman Dilimleri: M5, M15, H1, H4 (tümüyle uyumlu).

  • Hesaplar: ECN, düşük spread’li hesaplar ve prop-firm işlemleri.

🎯 Neden Trend Reversal Catcher?

Klasik gecikmeli indikatörlerin aksine, bu araç tamamen price action mantığına ve volatilite filtresine dayanır.

Piyasanın en olası dönüş noktalarını tespit etmede netlik, doğruluk ve güven sağlar.

Yeniden boyamayan sinyaller, pivot mantığı ve mum teyidiyle; ister dönüşlerde, ister geri çekilmelerde, ister konsolidasyonlarda olsun güçlü bir avantaj sunar.

🚀 Trend Reversal Catcher with Alert MT5 ile işlemlerinizi geliştirin – piyasa dönüşlerini yüksek doğrulukla belirleyen basit ve güçlü bir araç.

📩 Satın aldıktan sonra, kurulum dökümanları ve önerilen parametreler için lütfen MQL5 mesajları üzerinden benimle iletişime geçin. Böylece hızlıca başlayabilir ve göstergeden en iyi sonucu alabilirsiniz.


