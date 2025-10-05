Smart TrendGrid MT5

Smart TrendGrid EA, trend takibini hassas bir şekilde yaparken aynı zamanda ızgara tabanlı (grid) bir sistemin esnekliğini birleştirmek üzere tasarlanmış profesyonel bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor).
Gelişmiş analiz araçlarını ve akıllı risk kontrolünü entegre ederek farklı piyasa koşullarında tutarlılık ve uyarlanabilirlik sağlar.

Sistem, SuperTrend gibi göstergeleri kullanarak ana piyasa trendini belirlerken, RSI, MACD ve Bollinger Bantlarını birleştirerek giriş sinyallerini hassaslaştırır ve yanlış sinyalleri filtreler.
Teknik onaylar örtüştüğünde, EA hesaplanmış pozisyonlar açar ve piyasa trendle ilerledikçe işlemleri desteklemek için dinamik bir ızgara mantığı uygular.

Smart TrendGrid’in önemli bir özelliği, başlangıç Durdurma Zararı (Stop Loss) ve Takip Eden Durdurma (Trailing Stop) içeren entegre koruma mekanizmasıdır.
Kâr, geleneksel bir kâr alma (Take Profit) yerine takip eden durdurma (Trailing Stop) mekanizmasıyla elde edilir; bu da stratejinin uzun süreli hareketleri yakalamasına ve esnek çıkış kontrolü sağlamasına olanak tanır.
Belirgin bir trend dönüşü durumunda, EA hesap bakiyesini korumak için tüm açık işlemleri otomatik olarak kapatır.

Risk yönetimi, bu sistemin temel bileşenidir.
Varsayılan lot boyutu 0.01 olarak ayarlanmıştır; bu da küçük hesaplar için uygundur ve hesap sermayesi arttıkça orantılı olarak yükseltilebilir.

Önerilen Ayarlar:
• Minimum depozito: 1000 USD
• Zaman dilimi: M30 (30 dakika)
• Desteklenen pariteler: Tüm ana döviz çiftleri (her çift için özel optimizasyon önerilir)
• Önceden optimize edilmiş ayarlar: XAUUSD (Altın) ve EURUSD için hazır yapılandırmalar Screenshots sekmesinde mevcuttur.
• Varsayılan lot boyutu: 0.01 (hesap büyümesine göre ayarlanabilir).

Belirli bir döviz çifti kullanmayı planlıyorsanız ve optimize edilmiş parametrelere ihtiyacınız varsa, benimle MQL5 hesabım üzerinden doğrudan iletişime geçebilirsiniz.
Tercih ettiğiniz çift için en iyi parametreleri yapılandırmanız ve tarihsel testler (backtest) gerçekleştirmeniz konusunda yardımcı olacağım.

2025’in başından 30/09/2025’e kadar, önerilen yapılandırmalarla kapsamlı tarihsel testler yapılmıştır.
EA, volatilite dönemleri ve haber açıklamaları da dahil olmak üzere çeşitli piyasa koşullarında istikrarlı bir performans göstermiştir.
Tüm testlerin tarihsel verilere dayandığını ve gelecekteki sonuçların piyasa dinamiklerine bağlı olarak değişebileceğini lütfen unutmayın.

Smart TrendGrid EA, yalnızca otomatik bir işlem aracı değil, aynı zamanda disiplinli ve esnek bir işlem yönetim sistemi olup, yapıyı, uyarlanabilirliği ve uzun vadeli istikrarı önemseyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.


