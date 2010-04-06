Three Soldiers Three Crows mf
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "3 Beyaz Asker ve 3 Siyah Karga", Yeniden boyama yok, gecikme yok.
- "3 Beyaz Asker ve 3 Siyah Karga" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlüdür.
- Gösterge, grafikte 3 Beyaz Asker ve 3 Siyah Karga modelini tespit eder.
- Boğa 3 Beyaz Asker modeli - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı 3 Siyah Karga modeli - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "3 Beyaz Asker ve 3 Siyah Karga" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek ve ana trend yönünde işlem yapmak için mükemmeldir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.