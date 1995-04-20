Three Soldiers Three Crows mf
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "3 белых солдата и 3 чёрных ворона" для MT4. Не перерисовывается, не имеет задержек.
- Индикатор "3 белых солдата и 3 чёрных ворона" очень эффективен для торговли по ценовому действию.
- Индикатор распознаёт на графике паттерны "3 белых солдата" и "3 чёрных ворона".
- Бычий паттерн "3 белых солдата" - сигнал в виде синей стрелки на графике (см. изображения).
- Медвежий паттерн "3 чёрных ворона" - сигнал в виде красной стрелки на графике (см. изображения).
- С оповещениями на ПК, мобильном телефоне и электронной почте.
- Индикатор "3 белых солдата и 3 чёрных ворона" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления и торгует в направлении основного тренда.
// Отличные торговые роботы и индикаторы доступны здесь: https://www.mql5.com/ru/users/def1380/seller
Это оригинальный продукт, предлагаемый только на этом сайте MQL5.