Three Soldiers Three Crows mf

Indicateur Crypto_Forex « 3 soldats blancs et 3 corbeaux noirs » pour MT4, sans modification, sans délai.





- L'indicateur « 3 soldats blancs et 3 corbeaux noirs » est très performant pour le trading Price Action.

- L'indicateur détecte les figures 3 soldats blancs et 3 corbeaux noirs sur le graphique.

- Figure haussière 3 soldats blancs : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).

- Figure baissière 3 corbeaux noirs : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images).

- Alertes PC, mobile et e-mail.

- L'indicateur « 3 soldats blancs et 3 corbeaux noirs » est idéal pour combiner les niveaux de support/résistance et trader dans la direction de la tendance principale.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.