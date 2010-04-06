Three Soldiers Three Crows mf
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "3 White Soldiers & 3 Black Crows pattern" per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi.
- L'indicatore "3 White Soldiers & 3 Black Crows" è molto potente per il trading di Price Action.
- L'indicatore rileva i pattern 3 White Soldiers e 3 Black Crows sul grafico.
- Pattern rialzista 3 White Soldiers - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Pattern ribassista 3 Black Crows - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "3 White Soldiers & 3 Black Crows" è eccellente da combinare con i livelli di supporto/resistenza e per operare nella direzione del trend principale.
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.