Range Explosion, piyasa aralıklarını tespit eden, destek ve direnç bölgelerini çizen ve breakout fırsatlarını hassasiyetle belirleyen güçlü ve ücretsiz bir ticaret aracıdır.

Break Out Explosion Projesi’nin bir parçası olarak, hem yeni başlayanlara hem de profesyonellere güvenilir ve gelişmiş bir çözüm sunar.

Bu ürünün MT5 sürümü burada mevcuttur:

https://www.mql5.com/en/market/product/153004



Breakout stratejilerine ilgi duyuyorsanız, ana trend yönündeki trend çizgisi kırılmalarını algılayan gelişmiş aracı inceleyin:



https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Bu göstergenin oklarına göre işlem yapan bir Uzman Danışman (EA) ister misiniz? Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sadece 30 $ karşılığında doğrudan bir iş isteği oluşturabilir ve ben sizin için yapabilirim:

https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=eeecad

Break Out Explosion Projesi hakkında en son haberleri almak için bu kanala katılın:



https://www.mql5.com/en/channels/breakout_explosion_tradingsystem