Range Explosion MT5

Range Explosion Hakkında

Range Explosion, piyasa aralıklarını tespit eden, destek ve direnç bölgelerini çizen ve breakout fırsatlarını hassasiyetle belirleyen güçlü ve ücretsiz bir ticaret aracıdır.
Break Out Explosion Projesi’nin bir parçası olarak, hem yeni başlayanlara hem de profesyonellere güvenilir ve gelişmiş bir çözüm sunar.

Break Out Explosion Projesi hakkında en son haberleri almak için bu kanala katılın:

https://www.mql5.com/en/channels/breakout_explosion_tradingsystem

Breakout stratejilerine ilgi duyuyorsanız, ana trend yönündeki trend çizgisi kırılmalarını algılayan gelişmiş aracı inceleyin:

https://www.mql5.com/en/market/product/152676

Temel Özellikler

  • Otomatik Aralık Tespiti – Aktif bölgeleri gerçek zamanlı olarak belirler.

  • Akıllı Breakout Sinyalleri – Fiyat destek veya direnci kırdığında al/sat sinyalleri verir.

  • Temiz Görsel Tasarım – Giriş, stop loss ve 3 kâr hedefini net şekilde gösterir.

  • Tamamen Özelleştirilebilir – Aralık boyutu, SL/TP ve çizim stilleri kolayca ayarlanabilir.

  • Gelişmiş Kontrol Paneli – Grafik sol tarafında hızlı ayar erişimi sağlar.

  • Uyarılar ve Bildirimler – Breakout sinyalleri

Break Out Explosion MT5
Hamed Dehgani
Göstergeler
Semboller: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, USDCHF, XAUUSD Zaman Dilimleri: M15, H1, H4, D1 Önemli Özellikler: Yeniden çizim yok, gecikme yok, yön sinyali, çoklu onay Güvenlik: Sinyaller stop loss, take profit içerir ve risk–ödül kuralına uygundur Dahil Olanlar: Ücretsiz Uzman Danışman ( Bu ürünü satın aldıktan sonra, bana özel mesaj yoluyla bir ekran görüntüsü gönderin. EA dosyasını size şahsen göndereceğim. ) Tam ticaret sistemi konsepti: Makaleyi oku (tam konsept bu makalede açıkla
