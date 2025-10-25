Range Explosion MT5
- Hamed Dehgani
- Sürüm: 1.1
Range Explosion Hakkında
Range Explosion, piyasa aralıklarını tespit eden, destek ve direnç bölgelerini çizen ve breakout fırsatlarını hassasiyetle belirleyen güçlü ve ücretsiz bir ticaret aracıdır.
Break Out Explosion Projesi’nin bir parçası olarak, hem yeni başlayanlara hem de profesyonellere güvenilir ve gelişmiş bir çözüm sunar.
Breakout stratejilerine ilgi duyuyorsanız, ana trend yönündeki trend çizgisi kırılmalarını algılayan gelişmiş aracı inceleyin:
Temel Özellikler
Otomatik Aralık Tespiti – Aktif bölgeleri gerçek zamanlı olarak belirler.
Akıllı Breakout Sinyalleri – Fiyat destek veya direnci kırdığında al/sat sinyalleri verir.
Temiz Görsel Tasarım – Giriş, stop loss ve 3 kâr hedefini net şekilde gösterir.
Tamamen Özelleştirilebilir – Aralık boyutu, SL/TP ve çizim stilleri kolayca ayarlanabilir.
Gelişmiş Kontrol Paneli – Grafik sol tarafında hızlı ayar erişimi sağlar.
Uyarılar ve Bildirimler – Breakout sinyalleri