🦄 KC Multi-TF Unicorn Hunter - Profesyonel Fırsat Avcısı

KC Multi-TF Unicorn Hunter, tek bir grafik üzerinden onlarca pariteyi ve 3 farklı zaman dilimini aynı anda tarayan, piyasadaki en nadir ve yüksek olasılıklı ("Unicorn") dönüş fırsatlarını yakalamak için tasarlanmış profesyonel bir MetaTrader 5 göstergesidir.

Artık ekran başında saatlerce grafik değiştirmeye son! Bırakın algoritma sizin için piyasayı izlesin ve "Eşsiz" fırsat geldiğinde sizi uyardın.

🚀 Neden Unicorn Hunter?

Sıradan RSI indikatörleri çok fazla hatalı sinyal üretir. Unicorn Hunter, bu sinyalleri 3 Katmanlı Filtreleme Sistemi ile eler ve sadece en güçlü kurulumları dashboard üzerinde gösterir.

🧠 Nasıl Çalışır? (Sinyal Mantığı)

İndikatör, belirlediğiniz her parite için aşağıdaki koşulları 3 farklı zaman diliminde (Örn: M1, M5, M15) kontrol eder:

RSI Aşırı Alım/Satım: Fiyatın RSI limitlerini (Örn: 30/70) aşıp aşmadığını kontrol eder. Bollinger Bantları Filtresi (Opsiyonel): Fiyatın Bollinger bantlarının dışına taşıp taşmadığını teyit eder (Volatilite onayı). EMA Trend Filtresi (Opsiyonel): Fiyatın 200 EMA (veya ayarlı periyot) ile olan ilişkisine bakarak trendin tersine işlem açmanızı engeller.

Bu üç koşul bir araya geldiğinde, Dashboard üzerinde BUY veya SELL sinyali yanar ve sesli alarm çalar.

✨ Temel Özellikler

📊 Multi-Symbol Takibi: Tek bir grafiğe atarak 15+ pariteyi (Forex, Altın, Kripto, Endeksler) aynı anda izleyin.

⏱️ Multi-Timeframe Analizi: Her parite için aynı anda 3 farklı zaman dilimini (Örn: M1, M5, H1) kontrol eder.

🛡️ Güçlü Filtreleme: RSI, Bollinger Bands ve EMA filtrelerini stratejinize göre açıp kapatabilirsiniz.

🎨 Modern Dashboard: Gözü yormayan, estetik, koyu tema uyumlu ve profesyonel arayüz.

🔔 Anlık Bildirimler: Sinyal oluştuğunda sesli uyarı (Alert) verir.

🎛️ Tam Kontrol: Tüm parametreler (Periyotlar, Renkler, Seviyeler) özelleştirilebilir.

⚙️ Parametreler (Input)

Pairs: Takip edilecek sembollerin listesi (Virgül ile ayrılmış).

TF1 / TF2 / TF3: İzlenecek 3 farklı zaman dilimi.

RSI Settings: Periyot ve Alt/Üst limit ayarları.

Bollinger Bands: Aç/Kapa, Periyot ve Sapma ayarları.

EMA Settings: Aç/Kapa ve Periyot ayarı (Trend filtresi için).

Görsel Ayarlar: Tablo konumu ve renkleri.

💡 Nasıl Kullanılır?

İndikatörü herhangi bir M1 veya M5 grafiğine sürükleyin. Pairs kısmına brokerınızdaki sembol isimlerini virgülle ayırarak yazın (Örn: EURUSD,GBPUSD,XAUUSD ). Stratejinize uygun zaman dilimlerini seçin. Dashboard yüklendiğinde arkanıza yaslanın; sinyal geldiğinde "Unicorn Hunter" sizi uyaracaktır!

⚠️ Yasal Uyarı: Bu bir teknik analiz aracıdır ve yatırım tavsiyesi içermez. Geçmiş performans, gelecek sonuçları garanti etmez.