Trade Assistant FRC

💎 fRC Trade Assistant — Akıllı Manuel İşlem Paneli

⚙️ Not: Bu EA manuel işlem panelidir. MQL5 Market doğrulamasında sadece bir test işlemi otomatik açar. Normal kullanımda tüm işlemler manuel yapılır.

fRC Trade Assistant, manuel işlem yapanlar için geliştirilmiş, tek tıkla pozisyon açma, risk bazlı lot hesaplama ve otomatik SL/TP yerleştirme özelliklerine sahip akıllı bir işlem panelidir.

Örneğin 1000$ bakiyeniz var ve %1 risk belirlediniz.

Panel otomatik olarak lotu hesaplar; işlem açıldığında SL/TP seviyeleri otomatik olarak yerleşir veya isterseniz manuel olarak belirleyebilirsiniz.

BE veya Body Stop ile işlem yönetimi tamamen sizde!

🔹 Temel Özellikler:

🎯 Risk miktarını $ veya bakiye yüzdesi olarak belirleyin.

⚙️ Tek tıkla Buy / Sell / Limit işlemleri oluşturun.

💰 Sistem, belirlediğiniz riske göre lotu otomatik hesaplar.

🧠 İşlem açıldığında Stop Loss ve Take Profit seviyeleri otomatik yerleştirilir.

🟢 BreakEven (BE) butonu ile işlemi otomatik koruma altına alın.

🔴 OFF tuşu ile tüm açık işlemleri anında kapatın.

✳️ Body Stop sayesinde fitillerde değil, mum kapanışında stop olursunuz.

📈 Limit Modu:

LIMIT modu ile BUY/SELL tercihinizi yaptıktan sonra, grafikte Entry, Stop ve TP çizgilerinizi yerleştirin ve “Emri Ver” tuşuna basın.

Sistem, çizgilerinizdeki mesafeye göre riski hesaplar ve Body Stop mantığıyla koruma sağlar.

🔁 RS-D Modu:

RS-D modu, belirlediğiniz fiyatın üstünde veya altında kapanış olursa işlemi otomatik olarak seçtiğiniz Market veya Limit tipiyle tetikler.

Stop ve TP noktaları otomatik olarak yerleştirilir.

Ayrıca, çizgi fiyatın üzerine taşınırsa SELL, altına indirilirse BUY moduna otomatik geçer.

📩 Kullanım yardımı, sorularınız ve EA’yı geliştirmek için:

👉 fr.cal@yandex.com adresine mesaj atabilirsiniz.



