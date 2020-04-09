TrendLine Pending Order Tool

Bu yardımcı program, mum manuel olarak yerleştirilen trend çizgisine dokunduğunda, sanki daha belirgin bir bekleyen emirmiş gibi emirleri açar.  Herhangi bir varlık üzerinde kullanılabilir, emri açtığında dokunduğu çizgiyi ortadan kaldırır ve Arrow'u oluşturur. Bu durumda, fiyat tersine çevirme işlemleri için kullanılır; yükseliş mumu alt çizgiye dokunduğunda bir satış emri açar ve düşüş mumu yukarıdan aşağıya çizgiye dokunduğunda bir satın alma emri açar. 

Zararı durdurma ve kar almayı ayarlayabilirsiniz, bu yardımcı program çok kullanışlıdır, emirleri açılacak ve ekrandan çıkacak şekilde programlayabilirsiniz, fiyat, her ikisi de yatay gibi artan ve azalan destek ve direnç çizgilerine ulaştığında grafik desenleri için çok işlevseldir ve dikey.

Son güncelleme ile birden fazla satır yerleştirebilirsiniz.


Not: Strateji test cihazını test etmek mümkün değildir.
Önerilen ürünler
Telegram Singal Sender MT5
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
Telegram Signal Sender MT5 ile forex sinyal paylaşım yeteneğinizi yükseltin; hem yeni başlayan hem de yerleşik sinyal sağlayıcıları için ideal olan, Telegram kanalınıza işlem sinyallerini gönderme sürecini otomatikleştiren ve basitleştiren güçlü bir araçtır. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında büyük övgü almakta ve Investopedia ile MQL5 forumlarındaki tartışmalarda sinyal dağıtımındaki verimliliğiyle öne çıkmakta olup, kitlesini genişletmek isteyen traderlar arasında fa
Telegram Broadcast MT5
Volodymyr Hrybachov
3.67 (3)
Yardımcı programlar
The TELEGRAM BROADCAST utility helps you instantly publish your trade to the Telegram channel. If you have long wanted to create your own Telegram channel with FOREX signals, then this is what you need. TELEGRAM BROADCAST can send messages: Opening and closing deals; Placing and deleting pending orders; Modification of stop loss and take provision (last order); Stop loss and take prov triggered; Activation and deletion of a pending order: Sending trading reports; Sending a message for deposits
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Yardımcı programlar
It is a utility that posts customized messages on Telegram based on account trading activity. Once the utility is on the chart, with each new position opened from the same chart symbol the utility is added, a customized message will be sent to the Telegram group defined in the input parameters. The utility will post to the Telegram group if a new position is opened and if it is the same symbol as the chart the utility is running on. If you are using an Expert Advisor for Buy and Sell and want to
Magic Alert
Siyabonga Sandile Khanyile
Yardımcı programlar
Missing entry opportunities,profitable exits or the chance to make profitable set ups on the chart can be very frustrating for a trader.This tool will help you by giving you alerts if your criteria or conditions have been fully met.It will send you alerts based on conditions you have set and send them through email and mql5 notifications (laptop and mobile devices). 1.Creating Alerts In order to create an alert you must first give the alert its name and how frequent it send you those alerts if c
MT5 Send To Telegram
The Hung Ngo
5 (1)
Uzman Danışmanlar
MT5 Send To Telegram – Real-Time Trade Notification Utility MT5 Send To Telegram EA is a lightweight, read-only utility that sends real-time alerts from your MetaTrader 5 account directly to Telegram . Whether you trade manually, run automated strategies, or manage a signal channel, it helps you stay on top of every important trading event — with full control over what is sent, how it looks, and when it is delivered. Receive smart Telegram notifications for trade entries, exits, pending orders,
Click Sent Order
Supanat Wiboonpanit
Yardımcı programlar
This program is a GUI for issuing orders that can be done more quickly. Faster TP SL setting This program is not an automated trading platform. Trading is risky, please manage your risk. We do not accept any responsibility. It should be tried with Demo before using it with Real. Normally, the setting sets the risk to 1:1 to shift manually or to enter the risk to x:1, where x can be entered and everything can move freely. Thank you to all customers who have purchased our products. We would like t
Kalifx Trade manager
Calvin Andile Mahlangu
Yardımcı programlar
KALI-FX Trade Manager – Advanced Exit & Risk Management Utility for MetaTrader 5 The KALI-FX Trade Manager is a compact utility designed to automate trade-exit and risk management with precision and consistency. It integrates breakeven control , trailing stop logic , partial closing , automatic SL/TP assignment , and   Equity Protection System — ensuring every position and the overall account are handled according to predefined safety parameters. This tool supports both manual and EA-initiated
BossFX Trading Panel EA
Remey Gulfan Orsaga
Yardımcı programlar
BossFXTradePanelEA (MT5)  [First 10 copies sold at 50 USD price will increase to 99USD] BossFXTradePanelEA is a fully interactive trade management panel designed for MetaTrader 5, providing traders with an easy-to-use, one-click interface to execute and manage trades. This EA simplifies trade execution , risk management, and position control by combining market orders, stop loss, take profit, trailing stops, and breakeven functionalities into a single, intuitive panel.  Key features include: On
Trade Control Panel
Jerry Jilun Anak Liban
Yardımcı programlar
Trade Control Panel Function Normal One Click Function Close All Close All Profit Close All Loss Close All Pending Order Close All Sell Close All Buy Advance One Click Function 1.  Close Partial Lot Sell by Percent It will help you partial close for all open position by desire percent you wanted. No longer partial close one by one for every open position Manual input for desire percent 2. Close Partial Lot Buy by Percent It will help you partial close for all open position by desire percent
Smart Bulk TP Setter
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Yardımcı programlar
Smart Bulk TP Setter MT5 Script – Bulk Take Profit Management Overview Smart Bulk TP Setter is a trade management script for MetaTrader 5 designed to modify the Take Profit level of multiple existing open positions at once. The script executes once per attachment and applies a user-defined Take Profit price based on selected filters. It does not run in the background, does not open trades, and does not generate signals. Core Functionality The script allows setting a unified Take Profit level fo
FREE
Panel Trader MT5
Maksim Vershinin
Yardımcı programlar
Trading panel for fast and convenient trading. The panel allows you to quickly open and close orders. Separate closing of orders for Sell and Buy positions. It is also possible to close all orders completely. The trading panel displays information about profit, total volume and number of orders for Sell and Buy positions. Sometimes some positions may not be closed due to market volatility. In this case, click close the position again.
Entry TP and SL Time Trader Manager Expert For MT5
Mehnoosh Karimi
Yardımcı programlar
Entry TP and SL Time Trader Manager Expert for MetaTrader 5 The Entry TP and SL Time Trader Manager is a robust semi-automated trading tool for MetaTrader 5, designed to simplify trade setup, manage exit strategies, and execute orders with precise timing. This expert advisor enables traders to optimize their trading plans by setting key parameters such as entry levels, trade size, and scheduled execution times, ensuring a more efficient trading experience.   Specification Table – Entry TP and SL
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Yardımcı programlar
Partial Close Manager – İşlem Hacmi Ayarlama Aracı Bu araç, MetaTrader 5’te açık işlemlerde kısmi kapatma yapmanızı sağlar. Özellikler Kısmi Kapatma: Açık işlemlerin bir kısmını tek işlemle kapatın. Hacim Hesaplama: Kapatılacak hacmi otomatik hesaplar, manuel giriş gerekmez. Çoklu Emir Desteği: Aynı semboldeki tüm açık emirlerde kısmi kapatma uygular. Taşınabilir Tablo: Başlığı tıklayıp basılı tutarak tabloyu grafikte istediğiniz yere taşıyın.
Complete Pending Orders N Grid System MT5
Leonid Basis
Yardımcı programlar
Complete Pending Orders Grid System opens any combinations of Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit and Sell Limit pending orders and closes all existing pending orders. You just need to drop this script on the chart of a desired currency pair. Before placing all pending orders, the input window is opened allowing you to modify all input parameters: DeleteAllPendings – if 'true', then all pending orders (for current currency) are deleted. BuyStop – if 'true', Buy Stop order is opened. SellStop – if 'tr
One Click Breakeven
Kai Wei Luo
Yardımcı programlar
One Click Breakeven Function: For multiple orders of the same currency but different order types (sell or buy), under the condition that the overall position is profitable, set the same stop-loss level or take-profit level. For example: there are currently 10 EURUSD orders, including 7 sell orders and 3 buy orders. When the overall position is profitable, if the overall take-profit for sell orders is set to 50 points: (1) When the total profit of the 7 sell orders is greater than the total loss
Extra Martingale MT5
Vladimir Pokora
Yardımcı programlar
Is your trade at a loss? Does not matter ! You can use this Extra martingale tool.  In the set loss of your trade or your EA's trade , this tool will open another trade at a better price. It can also open multiple trades at different distances and with different lot sizes. Each trade will be assigned a TakeProfit. This tool has a lot of settings. You can set variable lot sizes, variable trade distances, variable TakeProfit sizes, maximum total profit or loss in money. You can also close trades
Telegram Broadcast DEMO MT5
Volodymyr Hrybachov
Yardımcı programlar
The TELEGRAM BROADCAST utility helps to instantly publish your trading in the Telegram channel. If you have long wanted to create your Telegram channel with FOREX signals, then this is what you need. ATTENTION. This is a DEMO version, it has limitations - sending messages no more than 1 time in 300 seconds PAID version:  https://www.mql5.com/en/market/product/46865 https://t.me/moneystrategy_mql TELEGRAM BROADCAST can send messages: Opening and closing deals; Placing and deleting pending o
FREE
HedgingTrading
Evgeniy Zhdan
Yardımcı programlar
Advisor for hedging trading or pair trading. A convenient panel allows you to open positions on the necessary trading instruments and lots. Automatically determines the type of trading account - netting or hedging. Advisor can close all its positions upon reaching profit or loss (determined in the settings). A negative value is required to control losses (for example, -100, -500, etc.). If the corresponding fields are 0, the EA will not use this function.   Settings: Close profit (if 0 here
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
Trailing Stop and Breakeven Manager MT5 ile işlem yönetiminizi optimize edin; manuel veya diğer EA'lar tarafından açılan işlemler için stop-loss seviyelerini otomatik olarak ayarlamak üzere tasarlanmış sağlam bir Uzman Danışman (EA), kar koruması ve risk yönetimini sağlar. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile MQL5 forumlarındaki tartışmalarda trailing stop ve breakeven seviyelerinin yönetimindeki hassasiyetiyle öne çıkmakta olup, karları ver
FREE
Quick Exit
Jefferson Judge Metha
Yardımcı programlar
This MT5 Utility is designed to simplify the process of managing multiple trades. If you have several open positions, it can be time-consuming to close each one manually. With this tool, you can easily close all profit trades, losing trades, or just the trades that are linked to the chart you're currently viewing. It saves you time and effort by allowing you to manage your trades with just a few clicks, making your trading experience smoother and more efficient. Whether you're focusing on profit
FREE
Copy Telegram to MT5 DEMO
Volodymyr Hrybachov
Yardımcı programlar
Copying trading signals from the Telegram channel to MetaTrader. The utility will help you easily and simply   copy transactions from   your Telegram   channel or chat to the MetaTrader trading terminal almost instantly This is a DEMO version, restrictions - minimum lot Operational support in telegram chat: https://t.me/forex4up_chat Template for signals in the Telegram channel, chat (can be changed in the parameters) SYMBOL=EURUSD, TYPE=SELL, PRICE= 0.00000 , LOT= 0.01 , STOPLOSS= 0.00000
FREE
CChart
Rong Bin Su
Göstergeler
Overview In the fast-paced world of forex and financial markets, quick reactions and precise decision-making are crucial. However, the standard MetaTrader 5 terminal only supports a minimum of 1-minute charts, limiting traders' sensitivity to market fluctuations. To address this issue, we introduce the Second-Level Chart Candlestick Indicator , allowing you to effortlessly view and analyze market dynamics from 1 second to 30 seconds on a sub-chart. Key Features Support for Multiple Second-Level
Auto ATR sl tp
SAUD ALHINDAL
Yardımcı programlar
Auto set stop loss and take profit and trailing on any open position on chart , Wen you open positions manually it will manage the trade and set the stop loss/take profit and trailing stop  based on Average true range calculation with risk reward factor default 1:3 . also you can use normal stop loss take profit and trailing . Inputs  Stop Loss (in pips) Take Profit (in pips) Trailing Stop (in pips) Trailing Step (in pips)  Use ATR          = true  ATR period  Risk    Reward    chart output f
Daily Telegram Market Briefing
Philipp Warmuth
Yardımcı programlar
Daily Telegram Market Briefing — Professional FX Session Briefing for MT5 Daily Telegram Market Briefing is a MetaTrader 5 Expert Advisor that compiles a clean, actionable morning brief for the instrument on your chart and delivers it to your Telegram group or channel at a time you choose. It combines previous day OHLC levels, an Asia session range computed in your local time, a directional bias and short outlook, and a curated list of today’s high-impact macro events (from the ForexFactory cal
EUR 4 of 8
Tomas Michalek
Uzman Danışmanlar
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The 4th out of 8 strategies  portfolio set.  Each EA works well as a standalone, works even better as portfolio. Triple tested  - backtest, robustness tests , portfolio correlation. Uses a well-known CCI indicator combined with an ADX indicator. Why to buy Fully automatic EA with really easy set-up. Only risk amount to be set and you are good to go. Developed using genetic algorithms on 'in sample' data
NotifyMe Plus for MT5
Denis Zyatkevich
Yardımcı programlar
Overview The Expert Advisor sends notifications to a mobile phone, via e-mail or plays a sound in case any changes are detected on the trading account: opening/closing positions, changing order or position parameters, balance or leverage. Also, the Expert Advisor can inform that Equity on the trading account has dropped below a specified value or Free Margin is small compared to Margin. The Expert Advisor does not trade, it only monitors your account. Launching the Expert Advisor You should all
Close All in 1s
Seng Yang
4.68 (22)
Yardımcı programlar
Hello, Every one  A script to close all market positions and/or pending orders. ----------------------------------------------------------------------------------- This is Close All      market positions and/or pending orders button  You can close all orders in 1 second by one click  For advanced version:  Advanced:  https://www.mql5.com/en/market/product/77763           https://www.mql5.com/en/market/product/89311 Key:  1 Close all button: The script will close All orders market + pending
FREE
Trade Manager EA for MT5
Odaine Ramon Mcmillan
4.21 (14)
Yardımcı programlar
50% Off Today Only! Price Goes Back Up at 11 PM (EST) Marketkeys Trade Manager EA for MT5: Your Pathway to Forex Trading Mastery What Traders Are Saying: "Much better than lots of other trade managers I've tested..." – R Vdr "Saves me time from manually calculating lots sizes and risks...amazing support." – Richard Obi Efficiency and precision are paramount in Forex trading. Marketkeys Trade Manager EA for MT5 offers just that - a seamless interface combined with robust risk management tools.
MA crossing bot MT5
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
4.63 (8)
Uzman Danışmanlar
Özel teklif! 90$ yerine 50$ MT4 versiyonunu buradan edinin! Hareketli ortalamalar stratejinizi otomatikleştirin! Bu, en çok satan ürünüm 'MA crossing bot'un MT5 versiyonudur ve buradan ulaşabilirsiniz. "MA crossing bot", güçlü ve zamanla kanıtlanmış hareketli ortalama kesişim stratejisine güvenenler için en iyi trading asistanıdır. Bu çok yönlü trading robotu, iki hareketli ortalama kesiştiğinde sizi uyarmak veya otomatik olarak pozisyon açmak için tasarlanmıştır ve böylece önemli piyasa trendl
Multi Pairs Trading MT5
Ziheng Zhuang
Yardımcı programlar
Bu danışman, tek bir tıklamayla birden fazla çiftte işlem yapmanıza olanak tanıyan bir kontrol panelidir. Tıklamak       açık       Bu düğme seçilen çift için bir emir açar. Tıklamak       kapalı       Bu buton seçilen çiftin emrini kapatır. Sipariş lotu kullanıcı tarafından girilen sayıdır. Pozitif sayılar alış emirlerine, negatif sayılar ise satış emirlerine karşılık gelir. Siparişin yalnızca bir kısmını değil tamamını kapatmak için   Kapat düğmesini   tıklayın. Nihai işlem bilet numarasına b
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (581)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT5   ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da,   Local Trade Copier EA MT5 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi s
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Yardımcı programlar
Beta Sürümü Telegram to MT5 Signal Trader resmi alfa sürümüne neredeyse hazır. Bazı özellikler hâlâ geliştirilmekte olup küçük hatalarla karşılaşabilirsiniz. Sorun yaşarsanız lütfen bildirin, geri bildiriminiz yazılımın herkes için gelişmesine yardımcı olur. Fiyat 20 satıştan sonra artacaktır. Kalan $90 kopya: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader , Telegram kanallarından veya gruplarından gelen işlem sinyallerini otomatik olarak MetaTrader 5 hesabınıza kopyalayan güçlü bir araçtır. Herkese açı
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Yardımcı programlar
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (105)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.59 (34)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ5> МТ5, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Yardımcı programlar
Smart Stop Scanner – Gerçek piyasa yapısına dayalı çoklu varlık stop-loss analizi Genel Bakış Smart Stop Scanner, birden fazla piyasadaki stop-loss seviyelerini profesyonel bir şekilde takip etmek için tasarlanmıştır. Sistem, gerçek piyasa yapısına dayanan breakout’ları, daha yüksek zirveleri ve daha düşük dipleri otomatik olarak algılar ve en önemli stop bölgelerini tespit eder. Tüm bilgiler, yüksek çözünürlüklü ekranlarla uyumlu (DPI-aware) net ve düzenli bir panelde sunulur. Forex, Altın, E
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Yardımcı programlar
MT5 için ticari kopyalayıcı, МetaТrader 5 platformu için bir ticari kopyalayıcıdır   . arasındaki   forex işlemlerini kopyalar.       COPYLOT MT5 sürümü için   herhangi bir hesap   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (veya COPYLOT MT4 sürümü için   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) Güvenilir fotokopi makinesi! MT4 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri Ayrıca МТ4 terminali   (МТ4   -  
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Yardımcı programlar
Smart Stop Manager – Profesyonel hassasiyetle otomatik stop-loss yönetimi Genel Bakış Smart Stop Manager, Smart Stop ürün serisinin yürütme katmanıdır. Birden fazla açık pozisyonda yapılandırılmış, güvenilir ve tamamen otomatik stop-loss yönetimi isteyen trader’lar için tasarlanmıştır. Tüm açık işlemleri sürekli izler, Smart Stop piyasa yapısı mantığını kullanarak en uygun stop seviyesini hesaplar ve stopları net ve şeffaf kurallarla otomatik olarak günceller. İster tek bir varlıkla işlem yapı
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Yardımcı programlar
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir.   The News Filter'ı   satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşi
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Yardımcı programlar
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 5 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Desteklenen özel sembollerle herhangi bir gösterge ve danışman kullanabilirsiniz. Onlarla çalışmak, standart grafiklerde işlem yapmak kadar
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Yardımcı programlar
Yatırım Sermayenizi Zahmetsizce Koruyun Yatırım sermayenizi korumak, onu büyütmek kadar önemlidir. KT Equity Protector, kişisel risk yöneticiniz olarak hesabınızın öz sermayesini sürekli izler ve önceden belirlenmiş kar hedeflerine veya zarar durdur seviyelerine ulaşıldığında tüm açık ve bekleyen emirleri kapatarak kayıpları önler veya karları güvence altına alır. Duygusal kararlar yok, tahmin yürütmeye gerek yok — sadece sizin yerinize yorulmadan çalışan güvenilir bir sermaye koruma sistemi. KT
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Yardımcı programlar
Chart Sync - terminal pencerelerindeki grafik nesnelerini senkronize etmek için tasarlanmıştır. TradePanel'e ek olarak kullanılabilir. Satın almadan önce Demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo burada . Çalışmak için, nesneleri diğer grafiklere kopyalamanız gereken göstergeyi grafiğe yükleyin. Bu grafikte oluşturulan grafik nesneler, aynı sembole sahip tüm grafiklere otomatik olarak kopyalanacaktır. Ayrıca grafik nesnelerinde yapılan değişiklikleri de kopyalayacaktır. Giriş par
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Yardımcı programlar
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 5 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT4 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Yardımcı programlar
Custom Alerts: Birden Fazla Piyasayı Takip Edin ve Hiçbir Önemli Sinyali Kaçırmayın Genel Bakış Custom Alerts , birden fazla enstrümanı tek bir yerden takip etmek isteyen yatırımcılar için dinamik bir çözümdür. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels ve IX Power gibi önde gelen araçlarımızdan gelen verileri entegre ederek, Custom Alerts sizi grafikler arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan önemli piyasa gelişmeleri hakkında otomatik olarak bilgilendirir. Artık broker’ınızın sunduğu tüm varl
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Yardımcı programlar
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5 için Kripto Para Grafikleri Genel Bakış Crypto Charting for MT5, WebSocket üzerinden gerçek zamanlı OHLC verisi sağlar. Birçok borsa desteklenir ve MT5 içinde otomatik veri senkronizasyonu yapılır. Özellikler WebSocket ile canlı veri akışı Otomatik geçmiş veri güncellemesi Bağlantı kesintilerinde planlı senkronizasyon Tüm MT5 zaman dilimleriyle uyumlu Tam OHLCV veri yapısı Strateji testine destek Otomatik yeniden bağlanma Desteklenen Borsalar Binance, Byb
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Yardımcı programlar
OrderManager 'ı Tanıtıyoruz: MT5 için Devrim Niteliğinde Bir Yardımcı Program Yepyeni Order Manager yardımcı programı ile MetaTrader 5 için işlemlerinizi bir profesyonel gibi yönetin. Basitlik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan Order Manager, her işlemle ilişkilendirilen riski kolayca tanımlamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır, böylece bilinçli kararlar alabilir ve ticaret stratejinizi optimize edebilirsiniz. OrderManager hakkında daha fazla bilgi için lütfen
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Yardımcı programlar
MetaTrader 5 için Crypto Ticks – Gerçek Zamanlı Kripto Tick Verisi ve Emir Defteri Entegrasyonu Genel Bakış Crypto Ticks, önde gelen kripto borsalarından gelen gerçek zamanlı tick verilerini ve emir defteri derinliğini doğrudan MetaTrader 5'e aktarır. Scalping, algoritmik stratejiler ve test için hassas veriler arayan trader'lar için tasarlanmıştır. Desteklenen Borsalar Binance: Spot (aktif grafik penceresinde emir defteri derinliği) ve Vadeli İşlemler (çoklu sembol desteği) KuCoin: Spot ve Vad
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Yardımcı programlar
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Yardımcı programlar
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
Yazarın diğer ürünleri
Trend Line ALert Sound
Marcelo Guimaraes de Lima
5 (1)
Göstergeler
This indicator serves to give sound alerts when the price passes the manually placed line. A very useful tool, which allows you not to spend too much time sitting in front of the computer. Note that the alert issued will always refer to the current candle, you can use multiple lines on the past chart to analyze. This indicator will always receive better updates.
FREE
Reversal Candles Hammers Non Repaint
Marcelo Guimaraes de Lima
Göstergeler
This indicator was creating a perfect structure to not re-paint or recalculate, all signals are accurate. I can create a robotic version of this indicator but I need more precision in the signals. So appreciate this work. Tips to use when trading, do not buy at the top or sell at the bottom, always buy at the bottom  and sell at the top. Risk 1 to 3. In the settings you can adjust the size of the shadow or trail of the candle, you can change the colors and sizes of the arrows.
FREE
Close all Orders Trailing Stop
Marcelo Guimaraes de Lima
Yardımcı programlar
Bu yardımcı program EA, istenen kar değerine ulaştığında veya kazancı durdurma etkinleştirildiğinde herhangi bir alım veya satım emrini kapatır. Manuel olarak veya diğer robotlar tarafından açılan siparişleri kapatır.  Hızlı fiyat hareketlerinde kazancın korunması veya garanti altına alınmasında oldukça etkilidir. MT5'te mevcut olan herhangi bir dönemde ve herhangi bir varlıkta çalışır. İzleyen Başlangıç: Örnek, eğer fiyat 70 pip lehte hareket ederse, kazancı durdurmayı etkinleştirir.  Traling
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt