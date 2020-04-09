TrendLine Pending Order Tool

Bu yardımcı program, mum manuel olarak yerleştirilen trend çizgisine dokunduğunda, sanki daha belirgin bir bekleyen emirmiş gibi emirleri açar. Herhangi bir varlık üzerinde kullanılabilir, emri açtığında dokunduğu çizgiyi ortadan kaldırır ve Arrow'u oluşturur. Bu durumda, fiyat tersine çevirme işlemleri için kullanılır; yükseliş mumu alt çizgiye dokunduğunda bir satış emri açar ve düşüş mumu yukarıdan aşağıya çizgiye dokunduğunda bir satın alma emri açar.





Zararı durdurma ve kar almayı ayarlayabilirsiniz, bu yardımcı program çok kullanışlıdır, emirleri açılacak ve ekrandan çıkacak şekilde programlayabilirsiniz, fiyat, her ikisi de yatay gibi artan ve azalan destek ve direnç çizgilerine ulaştığında grafik desenleri için çok işlevseldir ve dikey.





Son güncelleme ile birden fazla satır yerleştirebilirsiniz.









Not: Strateji test cihazını test etmek mümkün değildir.