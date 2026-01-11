XAU Bull Trend EA, XAUUSD paritesinde H1 zaman dilimi için tasarlanmış, sadece long (alış) işlemleri açan bir Uzman Danışmandır.

Amaç, yükseliş trendlerinden faydalanmak ve kontrollü risk yönetimi ile istikrarlı performans sağlamaktır.

Genel Özellikler

İşlem enstrümanı: XAUUSD

Zaman dilimi: H1

Sadece long işlem açar

Sık işlem açmaz, trend yakalamaya odaklıdır

Spread filtresi mevcuttur

Trend filtresi olarak TEMA kullanır

Risk ve İşlem Yönetimi

Yüzdelik risk yönetimi kullanır

(%1 – %7 arası, seçilebilir seviye sistemi)

ATR (Average True Range) tabanlı Stop Loss ve Take Profit Varsayılan ayarlar: Stop Loss: 2 ATR Take Profit: 20 ATR

ATR tabanlı Trailing Stop Varsayılan olarak 5 ATR seviyesinde tetiklenir Tetiklendikten sonra Stop Loss, fiyatın 3 ATR gerisinden +1 pip mesafeyle takip eder Bu yapı sayesinde Stop Loss, tetikleme sonrası yaklaşık 2 ATR kâra çekilmiş olur Tetiklendikten sonra, manuel veya başka bir Uzman Danışman tarafından açılan işlemler de takip edilir



Kullanım ve Tavsiyeler

Tavsiye edilen minimum başlangıç bakiyesi: 1000 USD

Tavsiye edilen broker: Exness

Kendi bilgisayarınızda çalıştırabilirsiniz;

ancak kesintisiz ve stabil çalışma için VPS kullanılması önerilir

Uzman danışman ardışık kayıplar yaşayabilir

Kısa sürede zengin olmak isteyenler için uygun değildir

Performansın yıllık bazda değerlendirilmesi önerilir

Yasal Uyarı

Bu Uzman Danışmanın geçmiş performansı, gelecekte aynı sonucu garanti etmez.

Kaybetmeyi göze alamayacağınız bir sermaye ile bu ürünü satın almayınız.

Eğer bakiyenizi iki katına çıkardıysanız, sermayenin en az yarısını çekerek, işlemlere yalnızca kazançla devam etmeniz tavsiye edilir.

Forex işlemleri yüksek risk içerir.

Olası zararlar nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

Bu şartları kabul etmiyorsanız, lütfen bu Uzman Danışmanı satın almayınız.