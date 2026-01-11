XAU Bull Trend EA
- Uzman Danışmanlar
- Erbil Komur
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
XAU Bull Trend EA, XAUUSD paritesinde H1 zaman dilimi için tasarlanmış, sadece long (alış) işlemleri açan bir Uzman Danışmandır.
Amaç, yükseliş trendlerinden faydalanmak ve kontrollü risk yönetimi ile istikrarlı performans sağlamaktır.
Genel Özellikler
-
İşlem enstrümanı: XAUUSD
-
Zaman dilimi: H1
-
Sadece long işlem açar
-
Sık işlem açmaz, trend yakalamaya odaklıdır
-
Spread filtresi mevcuttur
-
Trend filtresi olarak TEMA kullanır
Risk ve İşlem Yönetimi
-
Yüzdelik risk yönetimi kullanır
(%1 – %7 arası, seçilebilir seviye sistemi)
-
ATR (Average True Range) tabanlı Stop Loss ve Take Profit
-
Varsayılan ayarlar:
-
Stop Loss: 2 ATR
-
Take Profit: 20 ATR
-
-
-
ATR tabanlı Trailing Stop
-
Varsayılan olarak 5 ATR seviyesinde tetiklenir
-
Tetiklendikten sonra Stop Loss, fiyatın 3 ATR gerisinden +1 pip mesafeyle takip eder
-
Bu yapı sayesinde Stop Loss, tetikleme sonrası yaklaşık 2 ATR kâra çekilmiş olur
-
Tetiklendikten sonra, manuel veya başka bir Uzman Danışman tarafından açılan işlemler de takip edilir
-
Kullanım ve Tavsiyeler
-
Tavsiye edilen minimum başlangıç bakiyesi: 1000 USD
-
Tavsiye edilen broker: Exness
-
Kendi bilgisayarınızda çalıştırabilirsiniz;
ancak kesintisiz ve stabil çalışma için VPS kullanılması önerilir
-
Uzman danışman ardışık kayıplar yaşayabilir
-
Kısa sürede zengin olmak isteyenler için uygun değildir
-
Performansın yıllık bazda değerlendirilmesi önerilir
Yasal Uyarı
Bu Uzman Danışmanın geçmiş performansı, gelecekte aynı sonucu garanti etmez.
Kaybetmeyi göze alamayacağınız bir sermaye ile bu ürünü satın almayınız.
Eğer bakiyenizi iki katına çıkardıysanız, sermayenin en az yarısını çekerek, işlemlere yalnızca kazançla devam etmeniz tavsiye edilir.
Forex işlemleri yüksek risk içerir.
Olası zararlar nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.
Bu şartları kabul etmiyorsanız, lütfen bu Uzman Danışmanı satın almayınız.