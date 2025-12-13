Evara MT5

Tanıtım teklifi: Erken alıcılar için 800. 15 kopya satıldığında, fiyat 1143'a çıkarılacaktır. Şu anda 1 kopya satılmıştır.


Evara - Yeni Nesil Algoritmik Ticaret

Gelişmiş YAI ve uyarlanabilir makine öğrenimi ile güçlendirilmiş, Evara piyasa koşullarına göre sürekli evrilmekte, tarihi desen tanımasını gerçek zamanlı icra ile birleştirerek üstün ticaret hassasiyeti sağlamaktadır.


  1. DM bana ulaş, Deneme lisansı sınırlı birkaç gün boyunca demo ticaret için al.
  2. Satın alındıktan sonra mesaj at, güvenin için bir Ücretsiz robot almak için.

  • Geri Test Rehberi: doğrudan benimle iletişime geçin ve size ayarlar dosyasını ve adımları sağlayacağım.


[Haberler ve güncellemeler için kanal]  


Temel Ticaret Avantajları:

  • ATR Bazlı Scalping Stratejisi – Volatil ortamlarda hızlı scalpları zamanlamak için ortalama gerçek aralık verilerini uygular, giriş ve çıkış hassasiyetini optimize eder
  • Hassas RSI Filtre - Kendine özgü RSI algoritmamız, yüksek olasılıklı girişleri korurken %87 yanlış sinyali filtreler
  • Piyasa Zamanlama Teknolojisi - Dahili ticaret zamanı filtresi, oturumlar boyunca zirve likidite dönemlerine otomatik olarak odaklanır


Profesyonel Risk Kontrolleri:

Evara, çok katmanlı koruma sağlar:

  • Volatilite analizine dayalı kar alma
  • Gerçek zamanlı çekilme izleme
  • Yüksek volatilitede otomatik risk azaltma

Basit Kurulum 

Kurulum dakikalar alır - basitçe EURUSD (M15) grafiğine ekleyin

[EA nasıl çalıştırılır rehberi]


Çoklu döviz pariteleri için optimize edilmiştir: EURUSD,USDCAD,NZDUSD

Minimum Gereksinimler:

  • $100 (Standart Mod)
  • $1000 (Riskli Mod)

Gerçek zamanlı bildirimler, uzman ayarları ve güncellemeler için Telegram kanalımıza katılın.

"Tahmin yürütmek yerine hassas bir şekilde ticaret yapın. Evara'in akıllı algoritmalarının hesabınızı büyütmek için 24/5 çalışmasına izin verin."

