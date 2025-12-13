Evara MT5
- Uzman Danışmanlar
- Edy Yusuf
- Sürüm: 1.37
- Etkinleştirmeler: 10
Tanıtım teklifi: Erken alıcılar için 800. 15 kopya satıldığında, fiyat 1143'a çıkarılacaktır. Şu anda 1 kopya satılmıştır.
Evara - Yeni Nesil Algoritmik Ticaret
Gelişmiş YAI ve uyarlanabilir makine öğrenimi ile güçlendirilmiş, Evara piyasa koşullarına göre sürekli evrilmekte, tarihi desen tanımasını gerçek zamanlı icra ile birleştirerek üstün ticaret hassasiyeti sağlamaktadır.
- DM bana ulaş, Deneme lisansı sınırlı birkaç gün boyunca demo ticaret için al.
- Satın alındıktan sonra mesaj at, güvenin için bir Ücretsiz robot almak için.
- Geri Test Rehberi: doğrudan benimle iletişime geçin ve size ayarlar dosyasını ve adımları sağlayacağım.
[Haberler ve güncellemeler için kanal]
Temel Ticaret Avantajları:
- ATR Bazlı Scalping Stratejisi – Volatil ortamlarda hızlı scalpları zamanlamak için ortalama gerçek aralık verilerini uygular, giriş ve çıkış hassasiyetini optimize eder
- Hassas RSI Filtre - Kendine özgü RSI algoritmamız, yüksek olasılıklı girişleri korurken %87 yanlış sinyali filtreler
- Piyasa Zamanlama Teknolojisi - Dahili ticaret zamanı filtresi, oturumlar boyunca zirve likidite dönemlerine otomatik olarak odaklanır
Profesyonel Risk Kontrolleri:
Evara, çok katmanlı koruma sağlar:
- Volatilite analizine dayalı kar alma
- Gerçek zamanlı çekilme izleme
- Yüksek volatilitede otomatik risk azaltma
Kurulum dakikalar alır - basitçe EURUSD (M15) grafiğine ekleyin
[EA nasıl çalıştırılır rehberi]
Çoklu döviz pariteleri için optimize edilmiştir: EURUSD,USDCAD,NZDUSD
Minimum Gereksinimler:
- $100 (Standart Mod)
- $1000 (Riskli Mod)
Gerçek zamanlı bildirimler, uzman ayarları ve güncellemeler için Telegram kanalımıza katılın.
"Tahmin yürütmek yerine hassas bir şekilde ticaret yapın. Evara'in akıllı algoritmalarının hesabınızı büyütmek için 24/5 çalışmasına izin verin."