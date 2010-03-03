MegaGold EA

Döviz çifti: XAUUSD Zaman dilimi: M30 Hesap: Koruma





MegaGold - Bu EA, altın ticareti için özel olarak tasarlanmıştır. Piyasada her zaman TEK BİR İŞLEM vardır. Yönetebileceğiniz birçok uyarlanabilir strateji kullanır. Stratejiler birbiriyle kesişmez ve piyasaya giriş için farklı mantıklara sahiptir.





Varko Teknoloji bir işletme değil, bir özgürlük felsefesidir.

Fiyatı artan ve kopya satışında sınırlama olan oyunları oynamakla ilgilenmiyorum.

Uzun vadeli işbirliği ve itibar oluşturma konusunda ilgim var.

Amacım, ürünü değişen pazar koşullarına göre sürekli olarak iyileştirmek ve optimize etmektir.





Expert nasıl kurulur?

Dosyayı EA'dan XAUUSD M30 döviz çifti grafiğine aktarmanız gerekiyor. SET dosyası gerekli değildir. Sadece işlemleriniz için en uygun risk seviyesini seçmeniz yeterlidir.



